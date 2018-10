Cinq questions à Philippe Lemiez, tête de liste "Pour Honnelles autrement"

1/Dans une commune très étendue à proximité de la frontière et avec les moyens réduits d'une petite zone de police, comment garantir la sécurité des citoyens ?

Philippe Lemiez, tête de liste "Pour Honnelles Autrement":"Pour assurer la sécurité des personnes, il faut développer la collaboration entre notre police et la police française en organisant des patrouilles mixtes transfrontalières. Cibler les endroits où la police doit effectuer des patrouilles plus fréquentes, notamment les lieux isolés de l’entité (chapelle Saint Roc, Caillou qui bique…) ou les endroits problématiques signalés. Développer le projet Voisins Vigilants (projet que nous avons déposé au Conseil, qui a été vote mais récupéré par la majorité). Et installer des caméras fixes ou mobiles qui serviront dans les enquêtes. Pour la sécurité routière, tout reste à faire. Notamment une sécurisation des entrées et sorties de village via des aménagements spécifiques. Ainsi qu’aux différents points noirs identifiés. Il faut également se servir des moyens mobiles en faisant intervenir le radar préventif dans un premier temps puis le radar répressif".

2/ Comment assurer l’entretien des 160 kilomètres de voiries et principalement les petites routes champêtres ?

Ph.L: "Il convient tout d’abord d’établir une cartographie de l’état de celles-ci. C’est un outil qui n’existe pas, afin d’établir une hiérarchie claire et précise de leur état. Allant de " à rénover d’urgence à " à entretenir ".Après ce constat, établir un ordre de priorité des travaux à mener. Le tout sur 6 (voire 12 ans). Avoir ce genre de démarches permettrait d’avoir une vision claire, ordonnée et objective. Cela évitera de donner l’impression d’une politique de rénovation dont on ne comprend pas toujours la logique et permettra d’aller chercher les subsides nécessaires à ces travaux, de ne plus les perdre par un manque d’anticipation. Il faudra également remette en état tous les sentiers et voiries agricoles qui traversent notre commune afin de créer un vrai circuit de promenade (avec carte) et permettre aux habitants et aux agriculteurs de se déplacer dans l’entité en toute sécurité. Cela permettrait en outre de développer le tourisme vert. En parallèle il faut assurer l’entretien annuel de ces voiries ce qui évite qu’elles ne se dégradent trop rapidement

3/Comment ramener le calme et la sérénité au sein des débats du conseil communal ?

Ph.L: "Désigner un président du Conseil communal hors du collège afin d’éviter que celui-ci soit à la fois juge et partie. Retransmettre les conseils communaux en direct par exemple via le facebook live (proposition que nous avons faite, qui a été votée à l’unanimité mais jamais appliquée), donner accès aux documents du conseil via une plateforme sécurisée à tous les conseillers (ainsi qu’aux citoyens intéressés) sans que ceux-ci doivent les réclamer à chaque fois. D’une manière générale, respecter la minorité, appliquer les différents points votés (certains projets proposés par la minorité et votés à l’unanimité au Conseil n’ont jamais été budgété ou ont été mis au placard). Faire du journal communal un vrai outil d’information et non pas un outil de propagande à la gloire d’un seul homme, où l’opposition est systématiquement dénigrée ou attaquée."

4/Une école de l’entité a dû fermer, faute d’élèves. Comment empêcher la fuite des élèves ?

Ph.L.: "Une école rurale a l’avantage de la convivialité et de la proximité. Mais ce n’est malheureusement plus suffisant. La société a changé, les attentes des parents aussi. L’enseignement est de qualité mais les écoles doivent offrir plus de services car les parents travaillent souvent à 2 et plus tard. Face à ces constats, plusieurs solutions : rénover et sécuriser les bâtiments vieillissants, équiper toutes les classes des nouveaux moyens pédagogiques tels que le tableau interactif, développer l’accueil extrascolaire en proposant des activités sportives et/ou culturelles après les cours. Ces activités auraient lieu au sein des écoles, seraient encadrées par des animateurs et commenceraient après l’école des devoirs. Exemple une activité sportive, un cours de langue, un cours de théâtre …Chaque école aurait la sienne qui serait ouverte aux élèves des autres implantations via le bus scolaire. Augmenter l’horaire d’ouverture de la garderie avec un point central pour toutes les écoles. Repenser la surveillance des temps de midi."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

Ph.L: "Sortir du giron du CRAC (Centre régional d’aide aux communes) qui limite les investissements afin de pouvoir lancer et développer les projets structurants (en concertation avec les habitants) dont Honnelles a tant besoin tels que la gestion des inondations et coulées de boue, un plan de rénovation/création de trottoirs, pistes cyclables et voiries, la mise en place d’un plan communal de développement rural (PCDR), etc..."

La RTBF décline toute responsabilité quant au fond et à la forme des propos tenus par les candidats.