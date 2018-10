Cinq questions à Philippe Hocepied, tête de liste Ecolo à Lessines

1. Quelle politique commerciale envisagez-vous pour le centre-ville de Lessines et les villages ?

Philippe Hocepied (Ecolo) "Pour faire revivre le commerce, il faut rendre le centre de Lessines attractif pour les Lessinois et les visiteurs. J’ai soutenu la rénovation de la Grand’rue, mais j’ai aussi toujours plaidé pour qu’une politique de soutien aux initiatives commerciales soit mise en place. L‘ADL prouve après quelques mois d’existence seulement que cette politique porte des fruits. Mais ce ne sera pas suffisant ! Pour que de nouveaux commerces se développent , il ne faut pas seulement un beau cadre et des primes, il faut aussi mener une politique qui ramène les Lessinois au centre et y développer le logement. Nous avons un quartier en friche au bord de la Dendre. Y construire un éco-quartier comme Ecolo le propose, amènera des nouveaux habitants qui auront tout naturellement à cœur de faire leurs courses à deux pas de chez eux sans devoir emprunter une voiture ! En parallèle, il faut mener une politique touristique et culturelle qui attire les habitants des villages et de nouveaux visiteurs".

2. Que proposez-vous pour redynamiser le tourisme à Lessines, en dehors de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose ?

"L’Hôpital vit trop en autarcie. Il est doit être ouvert sur la ville pour que ce soit bénéfique pour nos commerçants. Mais le tourisme ne peut pas se limiter à l’Hôpital. Je veux un office de tourisme clairement identifié qui fasse aussi la promotion de notre patrimoine, de nos légendes locales, de notre campagne et de nos carrières. Nous sommes à la porte du pays des Collines et la beauté de notre campagne mérite d'être découverte. Nous avons aussi un patrimoine exceptionnel qui n’est pas mis en valeur. Pour Ecolo, il faut développer, sécuriser et faire connaître nos sentiers, les chemins cyclables, il faut mettre la Dendre en valeur, il faut valoriser les initiatives populaires et culturelles, installer des panneaux touristiques aux entrées des villages et créer un vrai pôle touristique autour des carrières".

3. Comment améliorer le sentiment de sécurité en centre-ville ?

P.H. "La sécurité est un droit pour tous. Attention toutefois de ne pas monter en épingle des problème de sécurité, comme le font certains! Des aménagements et un éclairage intelligents de l’espace public et des voiries peuvent contribuer à faire baisser ce sentiment. En particulier, pour ce qui concerne l’insécurité liée à la mobilité qui est traditionnellement sous-estimée. Que ce soit dans le centre de Lessines ou dans les villages, il est essentiel que les citoyens connaissent leur agent de quartier, le rencontrent régulièrement et sachent qu'ils peuvent compter sur lui.

La plupart des problèmes rencontrés à Lessines sont plus des problèmes de voisinage que de criminalité. On peut souvent les prévenir en développant du lien entre les citoyens et en prenant à temps les mesures appropriées quand cela se justifie. Je propose notamment qu'on développe un service de médiation et que l'on fasse appel à lui quand les acteurs de la discorde refusent de s'écouter".

4. Le projet Snow Games a-t-il toujours sa raison d’être ? Peut-il encore représenter une réelle plus-value pour la ville ?

P.H. "Je suis opposé à ce projet privé qui aura pour effet de détruire un espace semi-naturel dont la biodiversité est reconnue et qui va générer de nouvelles nuisances pour les riverains, en particulier pour ceux de la chaussée V. Lampe. Est-il encore nécessaire de préciser qu’à l’heure du changement climatique, ce projet est une hérésie ? Apparemment oui; c’est ce qui fait la différence entre Ecolo et ceux qui prétendent agir pour l’avenir. Les carrières, en revanche, sont une vraie plus-value pour la ville. Aujourd’hui, malheureusement, les Lessinois ne peuvent pas se les approprier : même celles qui ne sont plus en activité sont inaccessibles. Il faudrait les ouvrir (de manière sécurisée) et y développer un tourisme vert. J’y verrais bien aussi des activités récréatives ayant un impact limité sur l’environnement (parcours santé, aménagement d’un site de plongée, d’un mur escalade, etc.). Si le projet Snow Games devait être remis sur les rails, je demanderais une consultation populaire".

5. Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

P.H. "Pour pouvoir prendre des mesures, il faut d’abord qu’Ecolo entre dans la majorité. C’est la condition sine qua non pour que Lessines et ses villages deviennent plus verts, s’ouvrent davantage aux autres, redeviennent des lieux où il fait bon vivre et soient mieux préparés à affronter les défis futurs. Je promets de tout entreprendre pour appliquer le programme proposé par l'équipe Ecolo Lessines. Dans l’immédiat, j’organiserai sans tarder un dialogue avec le personnel communal pour voir avec lui où les dossiers qui nous tiennent à cœur coincent et comment en monter de nouveaux. S’il est normal de devoir respecter des procédures, il n’est pas normal qu’à Lessines le citoyen ait souvent l’impression que rien n’avance ! Ça doit changer ! Je compte sur le personnel, mais aussi sur des outils de bonne gouvernance que je mettrai rapidement en place (rencontres citoyennes, transparence, communication pro-active, interface moderne et efficace de communication avec l’administration, etc.)".