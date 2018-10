Cinq questions à Philippe Bracaval, tête de liste du parti MOUSCRON RENOUVEAU à Mouscron

1. Quelles sont vos solutions pour réguler la problématique des night-shops ?

Philippe Bracaval (Mouscron Renouveau) "Le règlement communal sur les night-shops devenus tabacs-shops a été actualisé en août 2017 afin de lutter encore plus efficacement contre la prolifération de ces commerces de nuit, notamment par l’instauration d’une distance de 300 mètres entre ces magasins. Une modification du règlement communal sur les enseignes lumineuses et commerciales a également permis de limiter l’impact visuel de ces tabac-shops. A côté de ces mesures concrètes, nous proposons de multiplier les contrôles pluridisciplinaires (police, douane, santé publique, sécurité sociale) et de sanctionner lourdement les tabac-shops pris en défaut, à la fois financièrement et administrativement par une fermeture immédiate. Il appartient alors au parquet de poursuivre et à la justice de prononcer la fermeture définitive".

2. Concernant les zonings, on sait qu’IEG a besoin de terre pour développer l’économie. Alfred Gadenne défendait les agriculteurs. Que faut-il faire, selon vous ?

P.B. "Nous nous proposons de soutenir tout projet raisonnable d'extension de zones d'activité économique pour accueillir des entreprises créatrices d’emplois locaux, à la condition expresse que ce projet se fasse dans des zones à faible rendement ou potentiel agricole, qu’il soit concerté dès le stade de l'avant-projet et qu'il recueille l'assentiment des riverains et des agriculteurs, en privilégiant toutefois l'utilisation rationnelle et parcimonieuse des espaces encore disponibles. Si le projet Mozaik n’aboutit pas au terme des recours introduits, les terrains libérés seront prioritairement affectés à l’activité économique dans l’esprit de ce qui précède".

3. Quelles sont vos pistes pour gérer le problème de la sécurité, en zone transfrontalière ?

P.B. "Nous souhaitons l’installation de caméras intelligentes sur les axes pénétrants, prioritairement transfrontaliers, complémentairement au déploiement du véhicule ANPR qui sillonne déjà l’entité. Nous voulons également renforcer les synergies entre les forces de l’ordre de part et d’autre de la frontière. L’optimalisation des échanges de données transfrontaliers doit également être une priorité en vue d’une meilleure information et d’une efficacité accrue sur le terrain. Dans le même temps, il est indispensable de renforcer la visibilité policière sur le terrain, plus particulièrement dans les endroits réputés sensibles, le cas échéant, en présence de la brigade canine. Le rôle des agents de quartier et des antennes locales, dont la connaissance du terrain est indispensable, doit également être valorisé et intensifié".

4. Après le nouveau centre administratif et la rénovation de la Grand place, quels pourraient être les grands projets pour l’avenir de Mouscron ?



P.B. "Outre l’achèvement tant attendu de la Route de la Laine, le réaménagement du quartier de la Gare, la construction du nouvel Hôtel de Police, l’achèvement du projet de la Grand-Place, nous voulons également lancer plusieurs plans d’action. De nombreuses voiries et trottoirs nécessitent un sérieux lifting qui fera l’objet d’un premier plan d’action prioritaire, non seulement pour la sécurité de nos concitoyens, mais également pour renforcer l’attractivité de notre ville. Nous souhaitant également lancer un plan d’action prioritaire en matière de logements sociaux. En effet, de nombreux logements sociaux sont actuellement vides et nécessitent d’importants travaux de rénovation pour pouvoir être remis sur le marché locatif social. Nous souhaitons également envisager la construction d’un nouveau hall des sports, car les clubs sportifs commencent à avoir des difficultés à occuper une plage horaire conforme à leurs souhaits dans les installations actuelles. Dans les quartiers à forte densification urbaine, nous souhaitons créer des espaces de convivialité et des zones végétalisées et arborées pour remplacer des immeubles délabrés ou abandonnés".

5. Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale?

P.B. "En décembre 2018, le plan d’action pour la sécurité à la Grand-Place sera mis en œuvre afin de refaire du cœur de ville le lieu de convivialité qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être. Par la même occasion, l’attractivité commerciale sera augmentée, d’autant plus que les travaux d’aménagement entreront progressivement dans leur phase finale. Dans ce contexte, nous souhaitons que l’Echevin du Commerce ne soit plus uniquement dédié au Centre-Ville, mais que son champ d’action soit élargi afin de dynamiser et de coordonner les activités des différents pôles commerciaux en intensifiant les synergies entre la Gestion Centre-Ville, toutes les associations de commerçants de l’entité, l’horeca et les autres partenaires tels que la Maison du Tourisme, le Syndicat d’Initiative et le service des festivités. Les initiatives commerciales lancées par cette plate-forme de concertation seront portées à la connaissance du public, notamment par des applications informatiques développées dans le cadre du projet Mouscron Smart City que nous appelons également de nos vœux".