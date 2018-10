Cinq questions à Paul de Bom, tête de liste "Action Citoyenne" (AC) à Péruwelz

1/ Comment réactiver le cœur de ville alors que les centres et projets commerciaux se développement en périphérie ?

Paul de Bom (Action Citoyenne): "Faut-il laisser filer ailleurs les développements commerciaux de périphérie, avec ce que cela implique de pertes d’emplois, d’activités de services et aussi de revenus d’ additionnels fonciers et IPP ? C’est à bien réfléchir, même si urbanistiquement et écologiquement, c’est difficile.

Car cela ne changerait en rien l’obligation pour le commerce urbain de s’adapter avec des “niches“ qui lui seraient plus spécifiques. Mais dans tous les cas, la commune doit favoriser une mutation vers un centre-ville plus attractif.

C’est pourquoi, dans le cadre d’ un projet global à long terme pour Péruwelz, basé sur 4 grands enjeux ( Vivre ensemble, Services aux personnes, Look de la ville, Economie et emploi) et 5 projets-leviers (Boite à idées électronique, Logements à rénover, Centre-ville vivant, Château Petit, Ville et Villages verts), l’attention sera aussi portée sur les 5 pôles à développer de façon différenciée que sont la gare, la Grand Place, le parc Simon, le château Petit et Bonsecours."

2/ Les dossiers patrimoniaux (La Basilique, la Gare) sont-ils des fiascos ? Comment réactiver ces chantiers ?

P.d.B.: "Fin 2012, le dossier Basilique était pourtant bien avancé: accord de la Fabrique d’Eglise pour financer par appels à dons, 50% de la part non subsidiée des travaux, demande faite d’une reconnaissance comme patrimoine wallon exceptionnel ouvrant le droit à 90 % de subsides, rédaction d’un cahier des charges “exigeant“ pour la désignation d’un auteur de projet de qualité.

Il n’y avait plus qu’à suivre et agir . Mais du côté communal, cela n’a que trop traîné par la suite, jusqu’aux arbustes sur les toitures, alors que V. Waroux, députée régionale et aussi conseillère communale AC dans l’opposition, a pu contribuer à obtenir tout à la fois le label convoité et les subsides, à savoir : 2,5 M € étalés sur 5 ans.

Pour la Gare, l’action ( ?) peut se résumer à la création d’une commission jamais réunie de réflexion jamais aboutie et à des collages à finalité culturelle jamais enlevés. Et pourtant, il y a tant à faire. Ce sera fait dans le cadre du projet Centre-ville vivant."

3/ La commune est-elle trop “sociale“ (avec 15,2 % de chômage en 2017 – plus que la moyenne wallonne ) au détriment de l’éducation, le sport, la culture, ou l’environnement?

P.d.B.: "Avec une dotation communale de 3 Millions €, (2,5 % du budget, 173€ par habitant, + 37 € par rapport à la moyenne de communes similaires), la question se pose. Les recherches de réduction des coûts de fonctionnement du CPAS doivent se poursuivre, à condition de ne pas léser les bénéficiaires. Si Péruwelz est une commune sociale, c’est aussi grâce à des services performants comme les crèches, l‘accueil extra-scolaire. Mais la ville doit mieux s’impliquer dans d’autres domaines. Par exemple : soutenir davantage les clubs sportifs qui encadrent les jeunes, créer une cellule de travail ouverte à tous les enseignants afin de réfléchir à des pratiques pédagogiques nouvelles, mettre le bus communal à disposition de tous les élèves pour assister aux activités du foyer culturel. En répondant à des appels à projet, en étant plus actif dans la recherche de subsides, il est possible de développer simultanément le sport, l’éducation, la culture, l’environnement, et rester une commune solidaire."

4/ Un processus participatif est mené pour l’opération de rénovation urbaine du centre-ville. Le citoyen est-il en général suffisament consulté ?

P.d.B.: "On peut affirmer que le péruwelzien est consulté sur les grand projets qui le concernent. Il en a toujours été ainsi pour les précédentes opérations de développement rural et de rénovation urbaine, pour les enquêtes urbanistiques, le plan de mobilité, le schema de structure, et d’autres thèmes encore.

Toutefois, si la présence citoyenne semble importante au début, force est de constater que le nombre des participants, loin de constituer une majorité représentative, décroit régulièrement au fil du temps.

Les délais administratifs entre consultations et réalisations se comptent en effet en années, si bien que le taux de motivation s’émousse.

Se pose dès lors la question de la pertinence démocratique de la méthode et des décisions qui sont prises dans ce cadre. Il reste que l’on pourrait avoir davantage recours aux réseaux numériques. C’est le but de notre projet “boite à idées électronique“, s’ouvrant à une participation citoyenne permanente.

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

P.d.B.: "La première mesure, condition par ailleurs “sine qua non“ de toute participation à une majorité communale, sera la création sous forme d’Asbl, du Bureau Economique et de Développement du Péruwelzis, qui sera :

- un outil permanent de promotion économique et de développement durable de l’entité

- une plate-forme de rencontres et de dialogues entre acteurs économiques d’une part,

et mandataires politiques et fonctionnaires communaux d’autre part

- le support d’exploitation de la boite à idées électronique, en projet

- le coordinateur de la mise en œuvre transversale non seulement des 5 projets-leviers prévus dans le programme à long terme de AC – Action Citoyenne, mais aussi d’autres idées qui pourraient être suggérées et prises en compte par la suite.

Cette mesure sera applicable immédiatement et ne coûtera rien aux finances communales, puisque son fonctionnement s’appuiera sur les collaborations des responsables politiques et administratifs et sur celles bénévoles des citoyens."

