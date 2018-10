Cinq questions à Pascal Loosvelt, tête de liste du Parti populaire à Mouscron

1. Quelles sont vos solutions pour réguler la problématique des night-shops ?



Pascal Loosvelt (Parti Populaire) "La coalition actuelle n’a pas encore trouvé de solution au problème. Pourquoi ne pas imposer un nombre limité de ces commerces par quartier et réclamer des cautions importantes à leur ouverture. Ces sommes pourraient être rendues en cas de bon comportement des exploitants ou confisquées en cas de non respect de la règlementation communale en la matière".

2. Concernant les zonings, on sait qu’IEG a besoin de terre pour développer l’économie. Alfred Gadenne défendait les agriculteurs. Que faut-il faire, selon vous ?



P.P. "Il faut absolument garder le peu de terres agricoles restant au bénéfice de nos concitoyens pour leur bien être et santé. L’ieg ne doit pas avoir le monopole de décision quant à l’achat ou vente de ces terres.

Le lien avec la ville est trop proche ce qui est reprochable.

La population locale ne veut plus de grandes surfaces commerciales qui poussent comme des champignons et viennent appauvrir les commerces locaux et les indépendants déjà soumis à de trop nombreuses contraintes. Les divers quartiers du grand Mouscron souffrent de trop de cette situation et meurent économiquement petit à petit".

3. Quelles sont vos pistes pour gérer le problème de la sécurité, en zone transfrontalière ?



P.P. "Idéalement il faudrait comme dans un passé pas si lointain, remettre les douaniers aux frontières. A défaut les contrôles policiers doivent être plus fréquents aux ex passage de douane.

La coopération policière entre police française et belge doit être renforcée.

Au sein de la ville des périodes de " couvre feu " doivent être instaurées comme celle appliquée actuellement a la Grand Place.

L’expérience actuelle et la décision de fermeture pour 3 mois sera un bon observatoire mais uniquement l’appliquer a la grand place n’est pas une solution juste. C’ est sur le territoire de toute la ville ou rien sinon ce ne sera pas d’utilité et le problème sera déplacé.



Il est absolument nécessaire d’installer un peu partout-principalement aux frontières - un nombre de camera modernes efficaces .

Le collège échevinal actuel n’a fait aucun effort en ce sens et c’est déplorable".



4. Après le nouveau centre administratif et la rénovation de la Grand place, quels pourraient être les grands projets pour l’avenir de Mouscron ?



P.P. "Ces travaux ont coûtés et coûteront encore très cher aux Mouscronnois. Les budgets initiaux prévus ont explosés alors que notre commune est déjà assez endettée à tout niveau ( voir impôt communal de 8.80 %) et sous surveillance du budget wallon.



Il faut arrêter les dépenses de prestige qui n’apportent rien de plus. Il faut redynamiser les quartiers – les rendre plus attractifs et surtout ne plus accepter d’autres grandes surfaces commerciales ou autre. Rendons à Mouscron un peu de son vivant passé.

Donnons la parole au peuple quant aux projets futurs souhaités.



Il faut toutefois finir absolument la route de la laine qui n’a que trop trainée.

La responsabilité de l’échevinat travaux est clairement en cause dans ce dossier ainsi que pour plusieurs autres chantiers voirie de l’entité. On prend les citoyens en otage lors de tous ces travaux qui traînent en longueur. Construire un à deux nouveaux complexes sportifs à un coût rationnel sans travaux démesurés".

5. Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?



P.P. "Supprimer les taxes inutiles et abusives existantes - un exemple taxe sur absence d’emplacement garage pour les personnes rénovant leur habitation.

C’est un scandale et un hold up manifeste. Il suffit de voir l’ arrêté communal complètement aberrant qui a été signé à cet égard.

La ville doit mieux gérer ses dépenses de tout type et diminuer ses dépenses de personnel.

Aidez les indépendants au lieu de leur imposer de multiples contraintes administratives ( police-pompier-urbanisme…) exagérées et souvent extrêmement longues et lentes de surcroit. Voyez ce qui se passe en Flandre ou tout est plus simple.

Plus personne ne voudra investir dans ces conditions. Supprimer la taxe sur immeuble inoccupés- cela a un effet contre productif.

Indemniser chaque citoyen quel qu’il soit lorsqu’il est victime de retard anormal lors de travaux entrepris par des entreprises désignées par la ville.

Créer par quartier des cellules d’aides gratuites aux citoyens pour toute sorte de démarches administratives et autres".



