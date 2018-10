Cinq questions à Pascal Baurain, tête de liste du parti "Osons!" à Saint-Ghislain

Comment assurer la mobilité dans le centre de Saint-Ghislain principalement aux heures d'entrée et de sortie d'écoles ?

Pascal Baurain ("Osons!"): "Le décalage des horaires entre établissements scolaires étant un vœu pieux, les autorités communales doivent intervenir. Il convient d'abord de promouvoir les modes de déplacement doux, en créant un réseau de pistes cyclables et trottoirs sécurisés à travers l'entité vers les écoles, avec un maillage global, ce qui fait défaut depuis de nombreuses années. Nous proposons aussi un service de navettes gratuites le matin et lors des sorties des classes entre un parking de délestage-covoiturage à créer à Tertre, rond-point de l'Ourse, et le rond point du Collège Ste-Marie, bénéficiant de sites prioritaires sur les vehicules privés. Enfin, un meilleur aménagement de dispositifs kiss&go, pour deposer les élèves, doit être mis en place, pour en assurer l'efficacité".

Comment assurer la propreté et l'entretien des espaces publics ?

Pascal Baurain ("Osons!"): "Il convient d'assurer la propreté de toutes les voiries et espaces publics de l'entité, pas des seuls axes principaux. Osons! réhabilitera d'une part la fonction de cantonniers, chargés de la propreté de périmètres déterminés dans chaque quartier, mais aussi de l'entretien des infrastructures publiques (rues, égouts, avaloirs, fossés,...), et de seconde part, la pratique des plan d'entretien périodique, pour éviter les interventions en urgence, toujours plus coûteuses et de moindre efficacité. Une réelle politique de gestion des logements et commerces vides, qui attirent souvent la malpropreté, doit être mise en œuvre de manière sérieuse".

Comment assurer les services à la population dans tous les villages de l'entité et en même temps éviter la dispersion des différents services communaux?

Pascal Baurain ("Osons!"): "Osons! développe un projet de création d'un nouveau centre administratif communal, regroupant tous les services de la Ville et du CPAS dans un seul bâtiment fonctionnel et adapté aux besoins des services, du personnel et de la population, et jouissant des technologies et critères de construction actuels (zéro énergie). Pour les situations exceptionnelles de mobilité limitée ou impossible, notre groupe veut mettre en place une équipe mobile munie des outils informatiques permettant l'accomplissement des formalités administratives à domicile".

L’insécurité est-elle un vrai problème à Saint-Ghislain ? Alors, plus de prévention ou plus de policiers ?

Pascal Baurain ("Osons!"): "L'insécurité connaît de multiples causes. La Jeunesse est souvent pointée du doigt. Une réelle politique d'encadrement de celle-ci par des acteurs de terrain doit être mise en place, avec des projets pédagogiques, et pas de simples activités occupationnelles. Les maisons de jeunes et de quartier ne doivent pas être les seuls lieux de cette action structurante : il faut aussi promouvoir l'associatif, les mouvements de Jeunesse et les clubs sportifs et culturels. L'insécurité de droit commun doit être combattue par une meilleure présence policière sur le terrain, via des agents de quartier, en charge de quartiers à dimension humaine, leur permettant une réelle presence, préventive et répressive si nécessaire. Enfin, l'instauration d'un service de médiation de quartier, que nous souhaitions déjà en 2012, permettrait de désamorcer bien des situations de désordre."

Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

Pascal Baurain ("Osons!"): "Un plan de sécurisation de la population, d'une part via une intervention efficace sur chaque voirie dangereuse, causant actuellement une insécurité des usagers, souvent depuis des années. Par un entretien régulier des abords et Infrastructures, un réaménagement de certains carrefours dangereux, la reconfiguration en dur de certaines rues (pas de simples lignes au sol ni de frêles potelets, ni des casse-vitesse que les riverains demanderont d'enlever) en vue de réduire la vitesse, et la mise en place d'un plan de mobilité global et adapté aux besoins des quartiers et de leurs habitants, pas aux visions fantasques des dirigeants communaux. D'autre part, étudier la qualité de l'air qu'on respire dans notre commune".

