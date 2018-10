Cinq questions à Olivier Saint-Amand, tête de liste du parti "LB-Ecolo" à Enghien

1/ La population d'Enghien a augmenté de 30 pc en 20 ans. Comment intégrer ces nouveaux habitants de manière fluide et raisonnable ?

Olivier Saint-Amand (Liste du Bourgmestre-Ecolo) : "L’augmentation de la population est d’abord le résultat de décisions prises dans les années ’70, transformant des terres agricoles en terrains à bâtir. A cette époque, les dirigeants voulaient clairement augmenter la population. Ensuite, la forte croissance démographique de notre pays (de 9,5 à 11 millions) a poussé les promoteurs immobiliers à construire rapidement et partout autour de Bruxelles.

Enghien a dû gérer cette situation en augmentant les capacités d’accueil des crèches, écoles et maison de repos, autant de frais importants qui ont mis notre équilibre financier en difficulté.

ECOLO n’a jamais soutenu l’idée d’augmenter fortement la population. Par contre, ECOLO a veillé à ce que les nouveaux habitants soient bien accueillis par une politique de quartier dynamique. Par ailleurs, au cours de cette législature, ECOLO a été très actif pour réaliser des règlements qui limitent l’appétit des promoteurs et renforcent la qualité des nouveaux quartiers (Charte quartiers durables – 2015)."



2/ La gare RER d'Enghien attire beaucoup de navetteurs. La zone bleue a été élargie à l'ensemble du centre-ville et au quartier de la gare. Faut-il conserver cette situation ou avez-vous d'autres mesures à proposer ?



O.S.A : "La présence d’Enghien sur le réseau RER est une excellente nouvelle. Les 5 trains par heure qui circulent vers Bruxelles satisfont de nombreux navetteurs. Malheureusement, la SNCB n’a pas prévu les parkings nécessaires pour ses nouveaux clients.

Le centre-ville a progressivement été envahi par des voitures jusqu’à saturation complète des rues. La zone bleue élargie libère des places pour les clients des magasins et rend un peu de qualité de vie aux habitants. C’est donc un plan efficace même si, dans certains quartiers, des ajustements doivent être réalisés après évaluation avec les riverains.

Dès 2008, notre plan communal de mobilité a identifié des solutions (nouveaux parkings et réouverture de points d’arrêt entre Enghien et Halle). Mais elles ne sont pas entendues par la SNCB qui investit pourtant dans d’autres communes où les besoins sont moins importants. Enghien est donc victime de la politisation de la SNCB et des règles de " sous-financement " fixées par la Gouvernement MR/NVA."

3/ Il existe un projet d'acquisition d'une caméra de surveillance pour lutter contre les dépôts sauvages. Certains souhaitent des caméras dans le centre-ville afin de prévenir des actes de vandalisme. Pour ou contre ?



O.S.A. : "Les statistiques fournies par la Police en termes de vols, de vandalisme et de criminalité démontrent qu’Enghien est une ville sûre, où il fait bon vivre. ECOLO estime donc qu’il n’y a pas un besoin impérieux de surveiller les rues pour traquer les délinquants.

La commissaire de Police répète d’ailleurs qu’elle préfère que ses équipes soient disponibles pour des interventions et présentes dans la rue (un policier sillonne tous les jours à pied les rues du centre-ville) plutôt que dans des bureaux, derrière des écrans diffusant des images de caméras.

Les incivilités (dépôts clandestins, déchets, déjections, …) ternissent la qualité de notre environnement. ECOLO est d’accord pour utiliser des caméras en des endroits ciblés pour lutter contre ces faits. Il ne sera toutefois pas possible de surveiller tous les recoins de notre commune avec des caméras. Pour ECOLO, l’éducation, la sensibilisation et la présence de policiers et d’éducateurs de rue sur le terrain restent la meilleure solution."

4/ Le projet de " Ville-Parc " voulu par la majorité doit notamment permettre à l'économie locale de bénéficier des retombées des activités et de l'attractivité du Parc. Comment développer le commerce et attirer de nouvelles enseignes tout en préservant la qualité de vie des habitants ?

O.S.A. : "Dans tous les pays industrialisés, les habitudes de consommation changent rapidement. Le petit commerce subit la concurrence des grandes surfaces et de la vente par Internet. Pour garder de l’activité en ville, il faut donc miser sur la qualité et l’attractivité des espaces publics.

Le concept de Ville-Parc soutenu par ECOLO, c’est faire en sorte que des terrasses, des trottoirs suffisamment larges, des rues apaisées et des espaces verdurisés attirent les clients dans un espace où ils se sentent bien.

ECOLO a soutenu l’organisation de nombreuses activités dans le parc et en ville. Celles-ci attirent du public et donnent une image dynamique à notre commune, ce qui renforce l’attractivité de ses commerces. Les relevés trimestriels montrent que le nombre de commerces ne diminue plus (et augmente même légèrement).

Pour l’avenir, ECOLO mise sur le dialogue avec les commerçants et l’engagement d’un manager de centre-ville qui fera de la lutte contre les vitrines vides son combat quotidien."

La RTBF décline toute responsabilité quant au fond et à la forme des propos tenus par les candidats.