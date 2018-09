Cinq questions à Olivier Mathieu, tête de liste MR à Colfontaine

1)Une dynamique particulière est-elle prévue pour attirer d’avantage les activités indépendantes/ l’offre commerciale ?

Olivier Mathieu (MR) "La dynamique, de l'activité d'indépendant et de petites PME, est d'une importance capitale dans notre commune. En effet, s’il n'y a pas de personnes qui prennent des risques, il ne peut y avoir de travail, pas de main d'œuvre, pas de sécurité sociale, pas d'avenir pour nos enfants et petits – enfants.

Nous avons sur l’entité plus de 10 " night shop " qui ne génèrent aucun emploi direct et qui font pas mal d’ombres au commerce local déjà implanté, ce n’est pas ce que l’on peut appeler le développement - économique.

Il ne nous reste plus qu’un irréductible du secteur primaire, le secteur secondaire se porte plus ou moins bien mais pourrait encore faire mieux !

En effet, nous avons encore plus de 8 terrains vierges dans les deux zonings, Schweitzer et Vanneaux confondus, qui attendent des acquéreurs, il faut une politique moins frileuse en matière de perspective du développement – économique, donc il me semble qu'il faut mettre en avant l'attrait des zones - franches qui ont une importance capitale sur la diminution du coût des lois sociales.

Il faut donc une volonté plus proactive dans la recherche du travail et surtout cesser le clientélisme du secteur tertiaire."

2) Colfontaine compte un taux élevé de logements sociaux, des prix de l’immobilier assez bas. Et pourtant, l’accès au logement reste problématique pour beaucoup. Quelle réponse leur apporter ?

O.M. "Nombres de logements sociaux ont explosé dans les années 70 - 80, suite à une recrudescence du cataclysme économique, fermeture des entreprises et reconversion obsolète dans le Borinage.

Il n'est nullement question de me focaliser sur le sujet, force est quand même de constater que " les sociétés de logements sociaux " ont été dépassées par ce problème. En effet, il faut revenir sur la base des sociétés de logements et leurs permettre de faire ce dont à quoi elles ont été créées, le social et uniquement le social.

Il me semble primordial de suivre les familles qui bénéficient de ce service, quand on a une famille avec 4 enfants dans un logement 5 chambres, normal, après 15 ans cette même famille reste avec un enfant et 5 chambres, cela n’est pas normal, il faut impérativement les réorienter vers un logement 2 chambres.

De même, qu’il y a lieu en la matière d’imposer chaque année, une attestation de composition de famille, avec les consommations d’eau, gaz et électricité afin d’éviter la fraude sociale qui pénalise grandement celles et ceux qui travaillent et qui vivent quotidiennement de leurs revenus.

Quant à celles et ceux qui ont l'opportunité de quitter les logements sociaux afin de devenir propriétaires, il me semble primordial de leurs permettre de devenir acquéreurs d'une habitation sur Colfontaine car les taux hypothécaires n’ont jamais été aussi bas.

Pour notre part, nous avons plus de 500 habitations vides et qui ne demandent qu'à revivre dans d'autres mains, afin d'éviter au propriétaire actuel de payer bêtement une taxe rébarbative et très chère en matière de logements inoccupés.

Ainsi, le salon du logement que mes services ont permis de réitérer pour la deuxième fois a pour attrait d’aider tout citoyen du Borinage."

3) Plus d’un quart des mineurs vivent dans une famille sans revenu du travail. Quel avenir offrir à ces jeunes ?

O.M. "La problématique des jeunes, sans emploi, est une lourde question, il me semble important de pratiquer la formation et l’immersion en entreprise et surtout avoir de solides bases scolaires qui ne peuvent qu’aider dans le cadre des deux premières idées évoquées ci – avant donc l’immersion et la formation en entreprise.

Un accompagnement plus efficace au niveau du Forem et des outils proches de celui – ci, aideront le jeune dans sa recherche d’emploi. Les sanctions à la clef du chômage de longue durée, consécutive à la 6ème Réforme du Gouvernement Di Rupo, sont à mon sens un écran de fumée. Effectivement, en cas d’exclusion du chômage le RIS ou Revenu d’Intégration Sociale permet à ceux qui sont exclus de récupérer leurs droits et de retourner au chômage."

4) Les Colfontainois dénoncent régulièrement un déficit de sécurité. Que faire ?

O.M. "Plus notre société évolue, plus nous remarquons un nombre élevé d'incivilités, vandalisme, petit larcin, et de plus en plus d'incendies volontaires notamment de voitures et d'habitations. C’est pourquoi, je préconise plus de caméras de surveillance, " plus de bleus dans les rues " c’est – à – dire plus de présences policières, plus d’agents de quartier et plus de gardiens de la paix !

Et surtout de ce que bon nombre de nos administrés se plaignent, ce sont les excès de vitesse dans les rues intra-muros, au mépris de la sécurité de tous et de nos enfants en particulier, très fragilisés par ces phénomènes et nous font penser qu'il y a une immunité pour certains !

Ceci dit, force est de constater que les lois en la matière sont très laxistes, je souhaite plus de répressions contre ces pirates et terroristes de la route."

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

O.M. "Pour le bien – être des Colfontainois, c’est l’uniformisation des infrastructures routières fixes, telle qu’en mobilité les coussins berlinois, une collaboration plus accrue avec la Police fédérale et des demandes de subventions provinciales, régionales, fédérales et européennes.

Améliorer la sécurité routière, la mobilité sur les trottoirs et particulièrement aux abords des écoles, planifier la pose de l’égouttage sur toute l’entité, être plus proactif dans l’entretien des cimetières, pour le respect des familles, mais également dans la gestion des routes, des trottoirs et des abords de voirie.

Relancer l'économie sur l'entité afin de combler les emplacements disponibles dans les différents zonings".