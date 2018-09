Cinq questions à Olivier Hartiel, tête de liste du PS à Chièvres

1) Le Chièvrois est assez taxé avec notamment un IPP à 8,8%. Quelle sera votre politique en matière de fiscalité?

Olivier Hartiel (PS) "Nous sommes effectivement au maximum de l'IPP. A contrario , nous avons crée ces dernières années de nombreux services à la population , accueil temps libre , service de la jeunesse, ...

Comme vous le savez l'effet du tax shift fédéral n'a pas arrangé les finances communales. Notre petite commune dispose de nombreix services et j'envisage la création de nouveaux services tant sur le plan de la sécurté mais aussi un service communication qui me semble très important à l'heure des nouvelles technologies . Dans le cadre de l'élaboration du budget, nous sommes tenu par la circulaire budgétaire mais nous analysons des pistes non pas pour diminuer l'impôt mais sur la possibilité de l'abrogation de certaines taxes , tel que la taxe piscine ou les établissement dit dangereux" .

2) L’augmentation de la population est indéniable ces dernières années. On frôle la barre des 7000 habitants. Comment allez-vous gérer cette augmentation sur le plan du logement (on sait que plusieurs projets immobiliers sont sur la table) mais aussi sur le plan des infrastructures telles que les écoles ou les crèches (déjà saturées)?

O.H. "C'est effectivement indéniable , Chièvres est une ville ou il fait bon vivre et qui dispose encore de nombreux de terrains à bâtir. Sur le plan du logement nous rentrerons dans le prochain plan d'ancrage du logement et du développlement rural un projet de logements pour PMR et intergénarationnel non loin de la place de Chièvres dans les anciens batiments Raoul ( commerce de chaussures ) que nous avons acheter en viager et qui dispose de beaux espacs pour la création de deux appartements

Sur le plan des infrastructures d'accueil, force est de constater que nous avons une liste importante en attente pour accueillir nos chers bamabins . Une réflexion est en cous pour agrandir la maison d'enfants de Ladeuze situé en plein centre de notre ville et qui dispose d'un superbe jardin à deux pas de l'école communale, ce qui permettra une transition vers l'enseignement".

3) La majorité PS-ECOLO a fait du patrimoine son cheval de bataille avec la volonté de le promouvoir davantage afin d’y développer son économie locale. Quelle place allez-vous donner au patrimoine et comment comptez-vous développer le tourisme à Chièvres?

O.H. "Nous avons effectivement signé une charte avec la ville de Provins cité médiévale par excellence situé en saine et Marne.Notre ville dipose d'un riche patrimoine, une tour de gavre, une chapelle de ladrerie, ainsi que des remparts qui méritent toute notre atgtention pour le développement touristique. Nous venons d'acuérir tout récement les immeubles couvreur situé rue bel ange qui nousvpermettra de sauvegarder les accès vers les remparts au risque de voir disparaître l'histoire de la ville . Depuis deux années une fête médiévale est devenu l'évènement incontournable mettant en valeur notre patrimoine. Je pense très sincèrement que nous pouvons attrirer des touristes d'un jour pour y découvrir notre riche passé et ce grâce à un office du tourisme très compétent. La création d'une monnaie locale est également en cours".

4) Chièvres reste une commune essentiellement rurale. Quelles seront vos attentions en matière d’agriculture ? Comment comptez-vous soutenir les agriculteurs locaux ? Quid de l’agriculture intensive (Lutte contre les inondations qui font de plus en plus de dégâts dans l’entité)?

O.H. "Bien que l'entité voisine ai perdu il y a quelques années l'une des entreprises fleuron en matière d'agriculture, je parle de Brugelette cité sucrière . Nous souhaitons aider et préserver les agriculteurs locaux qui ont bien du mal de nos jours. Le circuit court me semble important et certains d'entre eux se sont lancés dans l'agriculture biologique . Ce qui me semble une belle alternative que nous soutiendrons par l'achat de leur produit artisanaux ; En matière d'inondation, nous allons crée une zone d'imertion temporaire qui permettra de recueillir les coulées de boues parfois dues également aux excés de certains agricukteurs mal veillants mais ne mlettons pas tout le mojnde dans le même panier".

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

O.H. "La création de logements accesssibles aux familles à faible revenus. La création de nouveaux services à la population. La suppression de taxe tout en préservant l'éuqilibre budgétaire et les investissements importants en cours".