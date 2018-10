Cinq questions à Nicolas Martin, tête de liste PS à Mons

1/ Mons a beaucoup investi, subsides à la clé, dans le cadre de son statut de capitale de la culture en 2015. Comment gérer cet " héritage " pour les années à venir ?

Nicolas Martin (PS) : "Être capitale culturelle en 2015 a été une opportunité exceptionnelle pour deux raisons :

1. Bénéficier d’importants subsides de la Wallonie et de l’Europe pour embellir la ville (rénovation du beffroi, musée du Doudou, centre de congrès...) et développer nos infrastructures touristiques (sans Mons 2015, la Ville n’aurait pas reçu cet argent)

2. Nous imposer comme une destination touristique wallonne, avec des retombées durables pour nos restaurants, cafés, hôtels et commerces. La preuve : nous venons encore de battre notre record de touristes ayant dormi à Mons et avons dépassé Namur l’an dernier. C’est un héritage positif et concret.

Notre objectif pour l’avenir : organiser de grands événements qui drainent du monde en ville (expositions, floralies ...) et travailler plus avec nos artistes locaux, notamment dans nos rues (animations, œuvres d’art...). Le PS veut aussi renforcer la programmation populaire du Théâtre et rendre nos musées gratuits pour les jeunes et les pensionnés."

2/A Mons et ses entités, le commerce de proximité connait d'énormes difficultés face au développement des surfaces commerciales. Comment permettre une offre équilibrée ?

N.M. : "Comme dans toutes les villes de même taille, le centre de Mons a connu des difficultés liées aux loyers trop élevés et aux changements d’habitude des clients (Internet...). Mais nous avons réagi et créé des outils uniques pour y remédier : depuis un an, un fonds spécial aide les indépendants qui veulent lancer leur boutique. Une vingtaine de magasins originaux et de qualité (robes de mariée, produits bio...) ont ouvert cette année. Nous avons aussi convaincu des investisseurs privés de venir à Mons : 70 millions de travaux sont en cours pour transformer le piétonnier et y ramener de grands magasins. Pour l’avenir, nous avons décidé d’acheter dans le piétonnier pour pouvoir enfin choisir les commerces et créer de belles boutiques (à bas loyers). Notre priorité : soutenir le commerce indépendant et original dans le centre de Mons, mais aussi ailleurs, en élargissant le fonds de soutien pour lancer de nouveaux commerces à Jemappes et dans les villages, et mieux aider les commerces existants."

3/ Certains quartiers à Mons apparaissent comme des zones de non-droit. Faut-il privilégier une politique de tolérance zéro ?

N.M. : "Si vous accordez votre soutien à notre candidat-bourgmestre Nicolas Martin, il ne tolérera aucune zone de non droit : il l’a d’ailleurs déjà prouvé en mettant fin au camp de la route de Wallonie lorsqu’il était Bourgmestre ff en 2014. La sécurité est une priorité absolue pour lui : son objectif est de recruter 20 policiers de proximité notamment pour nos villages, créer une brigade anti criminalité composée de policiers spécialisés pour sécuriser les quartiers sensibles (gare, marché aux herbes, centre de Jemappes etc.), poursuivre le plan caméras qu’il a lancé en 2014 et lutter contre les incivilités, le harcèlement en rue et les cambriolages par une meilleure collaboration avec le parquet.

Par ailleurs, l’Equipe PS mettra en place un grand plan de lutte contre la vitesse dans les villages et quartiers (radars fixes, ralentisseurs …) et s’engage à créer deux nouvelles antennes du service de prévention à Havré et Jemappes-Centre pour y développer les activités avec la population."

4/ Entrer dans Mons, y circuler en voiture, à vélo, en transports en commun… un vrai casse-tête pour beaucoup de Montois. Que proposez-vous pour améliorer cette situation ?

N.M. : "3 mesures concrètes : 1) Pour fluidifier le trafic aux heures de pointe, collaborer avec les écoles secondaires et créer des navettes gratuites transportant les étudiants dans des parkings sécurisés aux portes de la ville (utilisables par tous), afin de faciliter leur reprise par les parents. Les embouteillages sont surtout dus aux écoles (on l’a encore vu cet été), modifier les horaires des écoles n’est pas possible. 2) Soutenir nos commerces avec la 1ère heure de stationnement dans les parkings couverts du centre-ville gratuite 7 j/7. 2 parkings complémentaires à ceux des rues de la Halle et d’Havré seront construits (Place Nervienne, passage du centre), en plus de ceux du Primark et de la Place de Bootle. Les emplacements "30 minutes gratuites" seront renforcés à Mons et dans certaines communes (dont Jemappes). 3) Enfin, le PS veut mettre en place un grand plan vélo et développer nos pistes cyclables, créer un bus à haute fréquence entre Mons et Jemappes et rétablir le bus 6 entre Flénu et Jemappes."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

N.M. : "Avec un nouveau candidat Bourgmestre qui incarne une nouvelle génération, l’équipe PS se fixe de nouveaux objectifs pour le Grand Mons. La proximité et l’efficacité seront au cœur de l’action de la Ville. C’est pourquoi, outre la création de la brigade anti criminalité par la police, nous mettrons en œuvre un vaste plan d’action pour les 19 communes du Grand Mons Il comprendra la désignation d’un cantonnier attitré, d’au moins un agent d’entretien par cimetière, mais aussi la rénovation des cités de logements publics (tours du coq, clos du soleil, ile aux oiseaux, épinlieu, nouveau quartier...), une approche pluriannuelle des investissements routiers, un plan de lutte contre la vitesse dans les villages et quartiers ainsi qu’une stratégie de déploiement de la police de proximité. Enfin, un renforcement de l’accueil extra-scolaire pour soutenir les parents qui travaillent tôt le matin et tard le soir fera partie intégrante de ce plan " proximité villages"."

