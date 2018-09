Cinq questions à Michel Dubois, tête de liste Bel'Elan

1/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

Michel Dubois (Bel'Elan) : "Je souhaite lutter contre la vitesse excessive de tous véhicules sur des artères rurales et dans certaines rues de nos villages."

2/ Comment augmenter l'attractivité de Beloeil et attirer davantage de touristes?

M.D. : "Notre grand manque en matière d'attractivité est une infrastructure de loisirs mais aussi d'hébergements. Sans capitaux privés, nous devons nous résoudre à promouvoir le tourisme d'un jour sur les trois pôles importants que sont l'Archéosite, le Château et la Forêt de Stambruges.

Le tourisme de plusieurs jours peut être développé par plus de chambres d'hôtes dans notre entité, un encouragement financier communal serait à étudier."

3/ Comment faire en sorte que les emplois du nouveau zoning POLARIS bénéficient aux Beloeillois?

M.D. : "Les emplois du nouveau zoning bénéficieront d'abord à l'ensemble de la région. Pour Beloeil, accueillir et rencontrer les nouveaux investisseurs avec l'aide d'Ideta me semble le départ d'une bonne relation. Dès lors, le service du Personnel de notre commune, à la demande des entreprises, transmet les fichiers actualisés de demandeurs d'emplois suivant les compétences sollicitées."

4/ Une augmentation de l'IPP, déjà à 8,50, sera-t-elle nécessaire prochainement pour conserver un équilibre au niveau des finances communales?

M.D. : "L'augmentation de l'impôt est inutile, nos citoyens sont déjà assez sollicités alors que la situation financière actuelle ne le réclame pas ! De la réflexion, de l'organisation différenciée et des investissements limités permettront de conserver une saine gestion."

5/ Au niveau du programme, de quelle autre liste vous sentez-vous la plus proche?

M.D. : "J'ai bien pris connaissance des programmes déjà présentés, des idées souvent soufflées ou puisées ailleurs et voire irréalisables vu les coûts d'investissements. D'autres propositions concrètes sont intéressantes mais jamais chiffrées. Quand je repère l'ensemble des travaux en cours d'instruction, existe-t-il encore de grands choix pour demain. Je pourrai m'associer avec des personnes qui vivent sur la terre et non dans les nuages !"