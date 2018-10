Cinq questions à Michel Devos, tête de liste du parti "PS alternative citoyenne" à Frasnes-lez-Anvaing

1/ Jean-Luc Crucke, le bourgmestre empêché, ne souhaitait pas être tête de liste. La section locale du MR en a décidé autrement.

Est-ce tromper l’électeur ?

Michel Devos (PS alternative citoyenne): "En réalité, c’est Jean-Luc Crucke lui-même qui est revenu sur sa décision de figurer en fin de liste, vu l’absence de consensus au sein du groupe MR pour désigner la tête de liste. Cela étant, la population n’est pas dupe : elle sait bien que Jean-Luc Crucke, Ministre wallon, ne pourra pas assumer le maïorat.

Les sympathisants du MR peuvent, dès lors, porter leur choix sur un(e) autre candidat bourgmestre.

On peut en tous cas constater que les principes de bonne gouvernance prônés avec force par certains ne sont pas toujours appliqués à la lettre : " Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! "."

2/ La mobilité est un enjeu majeur pour toutes les communes, qui plus est en milieu rural.

Un plan de mobilité ne s’avère-t-il pas indispensable ?

L’ancienne ligne 86 doit-elle en être le fil conducteur/une priorité ?

M.D. : "La commune dispose, depuis 2002, d’un plan communal de mobilité qui a permis de concrétiser plusieurs actions et projets comme la chaussée Brunehaut à Oeudeghien, la rue de l’Eglise à Dergneau, le chemin d’Ellignies, le parking Fauvette, etc. Ce plan doit être actualisé pour l’adapter à l’évolution des besoins spécifiques d’une entité rurale comme Frasnes-lez-Anvaing.

La problématique du stationnement, de la mobilité douce, de la sécurité, d’une part, et la gestion des poids lourds et du charroi agricole, d’autre part, doivent faire l’objet d’une attention particulière pour une meilleure mobilité dans notre entité.

Le projet RAVeL sur la ligne 86, en reliant Leuze à Renaix, est un projet structurant en matière de mobilité douce. La majorité tergiverse depuis plus de 10 ans sur la finalité de ce projet : 5 projets différents ont été soumis au conseil communal, sans aucune suite concrète. Il est grand temps de réaffecter la ligne 86 en pré-RAVeL en collaboration avec le SPW et les villes de Leuze et de Renaix. C’est, pour nous, un projet majeur de la prochaine législature."

3/ Quel avenir voyez-vous pour le Palace, la salle de spectacle emblématique de la commune qui a fermé ses portes à l’aube de l’an 2000 ?

Dans le même périmètre, quel serait pour vous le projet idéal pour l’aménagement de la Grand-place ?

M.D. : "Le Palace fait effectivement partie de notre mémoire collective. Son acoustique était exceptionnelle. La stabilité et la mise hors eau du bâtiment ont été réalisées et financées entièrement par la Wallonie. Le bâtiment est donc assaini. Il resterait l’aménagement intérieur et les équipements spécifiques à réaliser pour rendre cette salle à nouveau opérationnelle. C’est, pour nous, loin d’être impossible ! La majorité en a toutefois décidé autrement, à savoir démolir le bâtiment et y construire 9 logements publics pour un montant de 3 millions d’€ (soit 250.000 € par logement !).

La Grand-place doit être rafraîchie pour la rendre plus conviviale, plus agréable. Le projet actuel est vraiment démesuré (1,5 million d’€) et privera le centre de Frasnes de 50 places de parking, une véritable catastrophe pour le commerce local.

Les 3 bâtiments acquis par la commune doivent, vu leur état, être démolis et reconstruits en respectant l’harmonie de la place avec, par exemple, des commerces au rez-de-chaussée et des logements publics aux étages."

4/ Comme d’autres communes, Frasnes-lez-Anvaing doit lutter contre les incivilités.

Les caméras achetées sont-elles la solution ?

Faudrait-il davantage de répression ?

M.D. : "La lutte contre les incivilités est un problème très préoccupant qui va en s’amplifiant d’année en année. La pose de caméras de surveillance est une partie de la solution. Il convient de mettre en place à la fois des mesures de prévention et des opérations de répression. La commune doit tout mettre en œuvre pour assurer au quotidien la propreté publique. L’engagement d’écocantonniers, présents sur tout le territoire, nous paraît une solution efficace à étudier."

La collaboration avec la Province de Hainaut pour disposer d’agents constatateurs s’est révélée une solution efficace dans d’autres communes. Pourquoi pas à Frasnes-lez-Anvaing ?

M.D. : "Le ramassage des encombrants, abandonné depuis 2 ans, doit, à nouveau être organisé, par exemple en synergie avec IPALLE, par la commune.

La solution à ce problème est plurielle et constitue, pour nous, un point d’attention majeur pour la prochaine législature. "

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

M.D. : "La première mesure que nous prendrions est de stopper, sur le champ, les travaux de démolition du Palace et de rénovation de la Grand-place. L’ampleur démesurée de ces travaux va mettre à mal les finances communales et compromettre le bon fonctionnement de la commune pour les prochaines années. Un plan d’actions prioritaires cohérent, tenant compte des moyens financiers communaux, doit être élaboré de toute urgence, en début de législature avant toute nouvelle initiative et ce afin de conserver une fiscalité basse.

En effet, la commune s’est engagée, en fin de législature, dans 2 projets importants en partenariat public-privé, à savoir la piste d’athlétisme et la résidence services du CPAS. Ces projets auront, dans les années à venir, un impact non négligeable sur les finances de la commune (remboursement du promoteur et frais de fonctionnement des infrastructures).

Un autre projet important pour nous consiste à construire une structure d’accueil multimodal de l’enfant, accessible à tous (crèche, halte garderie, accueil des enfants malades, etc.)."