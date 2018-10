Cinq questions à Michel Delitte, tête de liste "Horizon Citoyen" à Frasnes-lez-Anvaing

1/ Jean-Luc Crucke, le bourgmestre empêché, ne souhaitait pas être tête de liste. La section locale du MR en a décidé autrement.

Est-ce tromper l’électeur ?

Michel Delitte (Horizon Citoyen) : "Savoir si Jean-Luc Crucke est tête de liste MR c’est tromper l’électeur, cela démontre d’office que le débat existe.

De la part de quelqu’un qui fut l’un des plus exigeants au sein de la commission Publifin, on pouvait en attendre mieux.

Que la section locale l’ait désigné tête de liste alors qu’il avait annoncé lui-même à grands coups médiatiques qu’il pousserait la liste, c’est en interne au sein de leur groupe qu’ils doivent se poser des questions.

Je trouve cette attitude peu respectueuse à l’égard du Bourgmestre faisant fonction qui le remplace. Jacques Dupire devait en toute logique tirer la liste, d’autant plus qu’au soir des communales Jean-Luc Crucke restera Ministre. Pour nous, c'est un déni de démocratie lorsque Jean-Luc Crucke affirme qu'il désignera lui-même le bourgmestre et pas en fonction du choix de l'électeur.

Maintenant, c’est la popote interne au MR qui a montré son incapacité à choisir un leader en l’absence du Ministre. L’électeur choisira et aura le dernier mot et, nous l’espérons, en tenant compte qu’une commune comme Frasnes-Lez-Anvaing a besoin d’un Bourgmestre à temps plein."

2/ La mobilité est un enjeu majeur pour toutes les communes, qui plus est en milieu rural. Un plan de mobilité ne s’avère-t-il pas indispensable ?

M. D. : "Organiser les déplacements de façon cohérente, envisager la multi-modalité, rendre les différents lieux publics et autres pôles (commerces) accessibles à tous, y compris les personnes à mobilité réduite, ce sont des objectifs du PCM, tout comme favoriser les usagers faibles, l’usage des transports en commun et la sécurité routière.

A Frasnes-Lez-Anvaing, il y a encore beaucoup à faire. Le Plan communal de mobilité date de plus d’une décennie et se devrait d’être mis à jour mais… rien… Alors que le conseil communal avait pourtant voté sa mise à jour, le dossier est resté en rade. Inadmissible alors que la population augmente et que les besoins de celle-ci évoluent sans cesse : OUI Horizon Citoyen prône l’actualisation du PCM !"

L’ancienne ligne 86 doit-elle en être le fil conducteur/une priorité ?

M.D. : "L’ancienne ligne 86 doit certainement en être une priorité. Son aménagement en RAVeL serait profitable bien entendu à tous (jeunes, moins jeunes) pour les déplacements dans différents cadres (loisirs, scolaires, professionnels) mais en effet, sans être exhaustif, d’autres aspects doivent être abordés.

La création du Carpooling aux abords de l’A8 est une bonne chose. Un plus serait la mise en place d’une plate-forme de covoiturage associée à un Proxibus "13 communes" qui amènerait les usagers aux arrêts TEC et au lieu-dit Carpooling d’où pourraient partir des liaisons directes vers les villes proches.

Enfin, au vu de l’augmentation sans cesse croissante de la population, la mobilité du centre doit être une priorité en facilitant à la fois l’accès aux commerces ainsi que les déplacements pour les usagers faibles."

3/ Quel avenir voyez-vous pour le Palace, la salle de spectacle emblématique de la commune qui a fermé ses portes à l’aube de l’an 2000 ?

M.D. : "L’ancienne salle de spectacles Le Palace aurait été idéale comme espace permanent dédié aux nombreux talents issus de différents domaines liés à la culture. Malheureusement, la majorité actuelle en a décidé autrement, en vouant les lieux à du logement, faisant ainsi disparaître du patrimoine frasnois un bel espace culturel riche en histoire. L’abattre, c’est un billet de 100 euros par habitant jeté à la poubelle.

La majorité actuelle ayant attribué le marché à une société pour la démolition du Palace et la construction de logements à sa place, seul le refus de permis pourrait empêcher de voir ce lieu se transformer en logements et dès lors envisager la réaffectation des lieux à sa fonction d’origine en l’adaptant en espace multifonctionnel."

Dans le même périmètre, quel serait pour vous le projet idéal pour l’aménagement de la Grand-Place ?

M.D. : "Le périmètre de la grand-place est concerné par le projet de revitalisation urbaine qui a trait aux places avant et arrière de l’église mais aussi le projet appelé Cœur de ville, et enfin le PCA (plan communal d’aménagement communal) concernant les abords arrière de cette grand-place. Le projet cœur de ville à 10 millions d’euros avec parking souterrain, ce n’est pas pour Frasnes. Maintenant que la commune a acquis bon nombre de bâtiments dans ce périmètre, il faut au plus vite faire disparaitre ces chancres du centre.

Le projet idéal pour le centre serait le maintien d’un espace multifonctionnel qui pourrait servir de salle de spectacles, d’expositions, de conférence ou encore de cinéma. Le centre est une position idéale proche des services et des commerces.

Il y a moyen de créer un espace convivial associant les besoins pour un marché hebdomadaire, pour un espace réservé aux producteurs locaux, pour que cette place soit un lieu de rencontre, de détente tout en veillant à maintenir du parking pour rendre les commerces accessibles."

4/ Comme d’autres communes, Frasnes-lez-Anvaing doit lutter contre les incivilités.

Les caméras achetées sont-elles la solution ?

M.D. : "La propreté au sein de notre commune est une question de savoir vivre en société, de civisme et d’environnement et ce aussi afin que Frasnes-lez-Anvaing reste la perle des Collines. Cinq caméras pour couvrir une entité de 11.000 ha et 351 kms de voirie, c’est mieux que rien du tout mais au vu des nombreux lieux recensés, c’est insuffisant. Il faut dès lors investir dans d’autres moyens sur le terrain. Plus de présence sur le terrain aurait plus d’impact qu’agir quand le mal est fait. Horizon Citoyen préconise que les agents constatateurs soient affectés à 100 % de leur temps à leur mission première de lutte contre les incivilités et non à différentes tâches comme c’est souvent le cas. Si c’est le souhait des citoyens, renforçons ce service."

Faudrait-il davantage de répression ?

M.D. : "Les contrevenants s’exposent à des amendes, mais encore faut-il les retrouver ! Nous proposons que les fautifs soient également contraints à effectuer des travaux d’intérêts généraux, nous pensons avant tout au ramassage des déchets. Cette mesure, vous en conviendrez, ne serait finalement que justice.

D’accord pour la dissuasion et la répression mais n’oublions pas la prévention. Pus de poubelles publiques en de nombreux endroits afin de réduire le nombre de petits pollueurs. N’oublions pas la sensibilisation dès l'école gardienne et primaire : le respect de l'environnement est primordial.

Un regret, c’est la suppression par la commune du ramassage des objets encombrants ! Réinstaurons ce service !"

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

M.D. : "Si les citoyens nous font confiance le 14 octobre en nous donnant les moyens de participer à la gestion de la commune, c’est avec eux que nous le ferons. Nous mettrons tout en œuvre afin que notre entité reste une entité où il fait bon vivre, ans un cadre rural et à chaque étape de la vie. Suite aux rencontres citoyennes que nous avons eues, la mesure à mettre en avant serait le retour aux avantages sociaux dans l’enseignement : un enfant est un enfant et nous prônons à tendre vers la gratuité de l’enseignement, ce qui est loin d’être le cas pour le moment. Suppression du paiement des transports scolaires, gratuité des garderies. A Frasnes-lez-Anvaing, les parents paient pour leurs enfants un droit de chaise pour s’asseoir au réfectoire le temps de midi, c’est anormal. Horizon Citoyen supprimera cela : nous devons soutenir les familles."