Cinq questions à Michel Casterman, tête de liste "Intérêts Communaux" (IC) à Rumes

1/ Faut-il réglementer les heures d’ouvertures des discothèques pour limiter les nuisances ?

Michel Casterman (Intérêts communaux) : "Ma réponse est clairement " oui " à cette question qui doit être abordée à l’échelon supra-communal. Dans notre zone frontalière où les discothèques accueillent plus de 90 % de français, la coordination avec la France doit être concertée et renforcée.

J’ai moi-même, en 2007, rédigé une motion pour une mesure nationale d’uniformisation des horaires, approuvée unanimement par les conseils communaux de l’arrondissement judiciaire de Tournai. En dépit de plusieurs relances parlementaires, le Fédéral n’a pas suivi et le texte garde aujourd’hui tout son sens. Fermer ici et envoyer sur nos routes des conducteurs sous influence rejoindre une autre " boîte " n’est pas responsable. Le cocktail " drogues-alcool " a déjà produit trop de décès et d’accidents. Un de mes concitoyens qui partait faire ses courses a été tué par l’un de ces chauffards inconscients !

Les chapiteaux dans notre zone de police doivent fermer à 5h. Pourquoi les discothèques ne seraient-elles pas soumises au même régime ?"

2/ Que proposez-vous pour contrer l’insécurité en zone frontalière ?

M. C.: "Cette délinquance se " professionnalise " et les auteurs procèdent par repérages. Pour la juguler, plusieurs pistes sont en chantier.

L’information des citoyens est essentielle : prêter attention aux véhicules et comportements suspects, bien réagir quand un inconnu frappe à la porte, prévenir le vol par la pose de verrous, promouvoir les alarmes par un subside communal.

Les P.L.P. (surveillance citoyenne) sont sur les rails. Suite aux réunions d’information, des citoyens sont prêts à s’impliquer.

La présence policière sur le terrain, déjà visible à la sortie des dancings, doit être renforcée.

Nous avons établi un diagnostic de vidéo-surveillance sur la commune. Le dispositif n’a pu être lancé, la Zone de police souhaitant que ce réseau soit connecté au sien. Vu le coût, l’installation sera progressive.

La pose (promise par le Fédéral) de caméras " intelligentes " en zone frontalière est prioritaire. La Flandre est servie, la Wallonie attend ! M. Jambon a promis de donner suite à ma demande."

3/ Quelle sera votre politique en matière de logements sociaux ?

M. C.: "Après une mandature riche, côté logement, (7 maisons sociales au Clos Saint-Pierre à Rumes, 8 maisons pour seniors à la Résidence de la Baille, 4 appartements dans la cure de La Glanerie), de nouvelles collaborations débutent avec la Société de Logements du Haut Escaut.

Un terrain de 8 ares de la Résidence de la Baille sera cédé sous forme de bail emphytéotique à la SLHE pour la création de 3 logements sociaux et 1 de transit.

L’objectif est de collaborer plus étroitement avec la SLHE pour le développement du logement social, car elle bénéficie d’avantages non attribués aux communes (TVA de 6% contre 12).

Sans compter l’investissement de base : on estime à 50% le poids financier à supporter par la Commune de Rumes pour la création du Clos Saint-Pierre, un poids trop important pour de petites entités comme la nôtre. Cette collaboration est un win-win dans la création future de logements sociaux.

Par ailleurs, la nécessaire rénovation des logements sociaux, déjà entamée, sera poursuivie."

4/ Rumes va construire un hall sportif, de quelle autre infrastructure la commune aurait-elle besoin selon vous ?

M. C.: "Rumes doit se doter d’équipements supplémentaires. Les logements de la Baille sont un début. La création pour nos aînés d’une résidence avec services (animations, ateliers de maintien en forme, repas, soins médicaux) est devenue une priorité. Favoriser le maintien des aînés au village, leur offrir des logements adaptés et une vie sociale de qualité, tout en libérant pour des familles leurs maisons devenues trop grandes : cette démarche fait partie des objectifs humains de mon action.

Rumes est une petite commune et la maîtrise des dépenses publiques est prioritaire pour moi. Le privé doit être associé à ce projet. Nous avons pris des contacts utiles.

Le personnel de la commune et celui du CPAS sont à l’étroit dans leurs locaux.

A défaut du château de Taintignies dont je rêvais comme centre administratif commun à la commune et au CPAS, un projet de réorganisation de la maison communale est en cours.

Pour le CPAS, des travaux ont débuté."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?​​​

M. C.: "Les chantiers sont nombreux, la plupart bien lancés.

Après plusieurs départs à la retraite, passés et à venir, et des absences prolongées, l’arrivée d’une nouvelle Directrice générale, Cheffe du Personnel, doit permettre une réorganisation des tâches au sein des services communaux, tant administratif qu’ouvrier.

L’objectif : utiliser les compétences au bon endroit, moderniser le fonctionnement des services, améliorer leur efficacité, unir les élus et le personnel dans un " challenge " commun et partagé, au bénéfice de notre commune et de sa population."

