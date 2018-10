Cinq questions à Marie-Josée Vandamme, tête de liste cdH à Lessines

1. Quelle politique commerciale envisagez-vous pour le centre-ville de Lessines et les villages ?



Marie-Josée Vandamme (cdH) " Tout d’abord, j’aimerais souligner que des efforts sont réalisés depuis la création de l’ADL (Action de développement local).

Depuis la rénovation de la Grand’Rue, l’envie de parcourir cette artère de la ville est de nouveau présente. Mais pour cela, il faut des raisons autres que la petite promenade du dimanche.

Après l’octroi de primes, soit à l’installation, soit à l’embellissement, ou encore à la transformation des surfaces commerciales, il nous reste à attirer les acheteurs.

Pour ce faire, nous devons favoriser les circuits courts. Nos villages ont beaucoup d’atouts et il faut les faire connaître. Ce sera l’occasion de diversifier l’offre et de satisfaire un maximum de clients potentiels.

Ouvrir l’Hôpital Notre Dame à la Rose (HNDR) sur la Grand’Rue grâce à la connexion, est primordial.

Garder un environnement propre et sécurisé rendra l’attractivité du centre-ville ".

2. Que proposez-vous pour redynamiser le tourisme à Lessines, en dehors de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose ?



M-J V. "La première chose à faire est de confier à l’Office du Tourisme les missions qui sont les siennes et d’en faire une structure à part entière. Les possibilités de développement sont multiples.

Entre les promenades à vélo le long de la Dendre, ou en empruntant le Ravel pour lequel les travaux se terminent sur notre territoire, la découverte de nos lieux d’histoire et des édifices classés, les carrières...., il y a de quoi faire.

L’Office du Tourisme doit être au cœur d’une réflexion entre les différents services existants.... le Centre Culturel, la coupole sportive, l’HNDR, l’ADL, les diverses associations....Une synergie entre ces différentes partenaires pourra ouvrir une nouvelle dynamique.

N’oublions pas que le Ravel 4 qui relie Londres (Angleterre) à Brindisi (Italie) passe par notre entité.... Alors, pourquoi ne pas imaginer de développer les vacances à vélo?"

3. Comment améliorer le sentiment de sécurité en centre-ville ?



M-J V. " Quand on parle de sentiment de sécurité on parle d’un sentiment qui est différent pour chacun.

Je ne crois pas que nous soyons moins en sécurité à Lessines qu’ailleurs. Des problèmes il y en a partout, mais ce n’est pas une raison pour faire l’autruche. Les caméras de surveillance ont déjà montré leur utilité, et en augmenter le nombre est à prévoir.

La vitesse excessive de certains inconscients et le non-respect de la signalisation appellent aussi à plus de contrôles, que ce soit via les radars ou une présence policière plus importante. Comme la phase préventive n’est pas suffisante, il faut passer à la phase répressive.

La présence d’un cantonnier par village, outre l’entretien permanent, peut offrir une certaine " surveillance " grâce à sa proximité avec les citoyens et servir de référent pour l’agent de quartier.

Tout cela en sachant qu’il est impossible de mettre un policier à côté de chaque personne ni à chaque coin de rue ".

4. Le projet Snow Games a-t-il toujours sa raison d’être ? Peut-il encore représenter une réelle plus-value pour la ville ?

M-J V. "Ce projet est maintenant uniquement entre les mains du privé. Si la crise bancaire n’avait pas éclaté, la réalisation serait déjà bien avancée.

Cette zone de loisirs doit apporter une fréquentation plus importante dans notre entité.

Notre rôle sera alors de sécuriser les accès routiers. Il reste à espérer que grâce à cela la SNCB reverra sa copie et renforcera le nombre de liaisons de et vers Lessines.

Il restera aux pouvoirs publics à veiller à ce que les retombées économiques compensent les nuisances liées à ce genre de projet.

Cette zone de loisirs est un complément à l’offre touristique".

5. Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?



M-J V. "Ma première mesure serait de faire le cadastre du personnel et de leurs fonctions, Et ceci à fin de pouvoir replacer chaque personne au bon endroit.

Beaucoup d’améliorations ont été faites pour le centre-ville. Il reste maintenant à définir les priorités pour les villages.

Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable d’être entouré de partenaires de confiance qui ont la volonté de faire évoluer les projets.

Je veux rendre les Lessinois fiers de leur entité en les impliquant dans un contrat de citoyenneté".