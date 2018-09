Cinq questions à Marie-Eve Desbuquoit, tête de liste du groupe ACTION à Comines-Warneton

Environnementaux : Jadis polluée par les métaux lourds et les détergents, la Lys retrouve peu à peu une meilleure santé. L'avifaune et les poissons y sont de plus en plus présents. La rivière offre aux promeneurs des paysages superbes. Nous n'allons pas laisser abîmer ce joyau par des rejets inacceptables. Et nous renforcerons par des aménagements judicieux son potentiel écologique. Ainsi, les zones humides touchées par les aménagements seront largement compensées.