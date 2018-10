Cinq questions à Marie-Colline Leroy, tête de liste Ecolo à Frasnes-lez-Anvaing

1/ Jean-Luc Crucke, le bourgmestre empêché, ne souhaitait pas être tête de liste. La section locale du MR en a décidé autrement.

Est-ce tromper l’électeur ?

Marie-Colline Leroy (Ecolo) : "Pour Ecolo, la transparence en politique est une valeur importante. C’est important pour la confiance des électeurs. Ils sont en droit d’avoir toutes les informations nécessaires pour faire un choix mesuré le jour des élections.

C’est pour cette raison que nous avons choisi de proposer le duo Marie-Colline Leroy et Didier Verdoncq en tête de liste pour souligner notre volonté de prendre davantage part aux débats au sein de la commune. Avec l’expérience de Didier et la motivation de Marie-Colline.

Ce que le MR décide en interne lui appartient. Evidemment, nous n’aurions jamais choisi une tête de liste en sachant très bien qu’elle ne siègerait pas. Par honnêteté d’abord, par bon sens ensuite !"

2/La mobilité est un enjeu majeur pour toutes les communes, qui plus est en milieu rural.

M-C Leroy : "Un plan de mobilité ne s’avère-t-il pas indispensable ? La mobilité est, en effet, l’un des grands enjeux du 21ème siècle. Le " tout à la voiture " ne satisfait plus personne. Pour des raisons évidentes de coûts, en premier lieu, mais aussi parce que les gens souhaitent bouger pour leur santé et pour l’environnement. Pouvoir se rendre à l’école, en famille ou sur son lieu de travail à pied, à vélo ou en train est une attente réelle. Dans une commune rurale comme Frasnes-lez-anvaing, il est plus que temps de penser un VRAI plan de mobilité.

L’ancienne ligne 86 doit-elle en être le fil conducteur/une priorité ? Sans aucun doute. La ligne 86 qui rejoint Renaix, Frasnes et Leuze est une des solutions prioritaire. La réalisation d’une voie tracée pour les cyclos, piétons et autres engins de mobilité douce est sans aucun doute une réponse pertinente et disponible. Il n’y a plus qu’à… Question de volonté politique !"

3/ Quel avenir voyez-vous pour le Palace, la salle de spectacle emblématique de la commune qui a fermé ses portes à l’aube de l’an 2000 ?

M-C L. : "Depuis de nombreuses années, ECOLO déplore le manque de dynamisme pour venir à bout d’un projet pour le Palace. Nous ne pensons pas que le démolir pour en faire des logements soit une bonne idée. Il y avait là une superbe occasion de penser un lieu d’accueil pour les associations, les troupes amateurs de danse ou de théâtre. Cette salle a une histoire, à laquelle les habitants de Frasnes tiennent, parce qu’elle fait partie du patrimoine de l’entité. Un projet modeste mais réaliste de rénovation est encore possible. Il en était déjà question lors des débats en 2012. Rien n’a bougé, ou presque. Pourtant, nombreuses sont les initiatives citoyennes qui auraient déjà rempli cette salle, en spectacles, ciné-club, débats, conférence, etc.

Dans le même périmètre, quel serait pour vous le projet idéal pour l’aménagement de la grand-place ?

Une place qui appartiendrait aux habitants. VRAIMENT ! Aujourd’hui, lorsqu’on souhaite organiser un événement sur la place de l’hôtel de ville, on nous répond que c’est impossible parce qu’on va " abîmer " la pierre bleue et qu’il n’y a ni eau, ni électricité disponible ! Evitons de reproduire les mêmes erreurs. Ce qu’on souhaite, c’est donc une place ouverte, accessible, avec des espaces verts, un espace détente intergénérationnel (des bancs confortables pour les plus âgés, des jeux pour les plus petits, un parc d’activités pour les ados, etc.). Mais surtout, ce qu’on veut, c’est un espace créé AVEC les Frasnois, dans le respect de l’environnement qui soit durable et solide dans le temps !"

4/ Comme d’autres communes, Frasnes-lez-Anvaing doit lutter contre les incivilités.

Les caméras achetées sont-elles la solution ?

M-C L. : "En tout cas, les études menées sur les caméras fixes tendent à démontrer leur inefficacité. Tout d'abord, l'effet dissuasif s'atténue avec la banalisation du système. Ensuite, on observe un déplacement des comportements délictueux plutôt que leur diminution. Quant aux caméras mobiles discrètes, d'un point de vue opérationnel, leur mise en œuvre n'est pas toujours simple ce qui engendre un impact limité sur le taux d'élucidation et ce, malgré le coût élevé du système. Bref, pour écolo, s'il s'agit d'un outil, les caméras ne constituent certainement pas LA solution.

Faudrait-il davantage de répression ?

Lorsque des personnes sont prises en flagrant délit, la réponse doit en effet être rapide, claire et dissuasive !"

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

M-C L. : "Soyons ambitieux, et prenons-en trois ! L’instauration des cantines scolaires bio et locales, l’introduction d’une prime à l’achat d’un vélo électrique, le rassemblement des associations (clubs sportifs, jeunes, etc.) et des initiatives locales pour envisager ensemble la répartition des subsides et les besoins matériels et structurels à penser à court, moyen et long termes."