Cinq questions à Maria-Anna Di Marco, tête de liste Ecolo-Vrai à Quaregnon

1.Quaregnon abrite une communauté musulmane importante. Comment maintenir le vivre ensemble localement dans un contexte supra communal délicat ?

Maria-Anna Di Marco (Ecolo-Vrai) : "La vie multiculturelle et multiconfessionnelle est comme "inscrite" dans l'ADN de Quaregnon depuis les immigrations liées aux épisodes de notre histoire moderne : industrie charbonnière, métallurgique et sidérurgique ont tôt fait de provoquer ces mouvements depuis l'Italie, La Pologne, les pays du Maghreb, l’ex-Yougoslavie et la Turquie aussi.

Pour les Quaregnonais, il est presque naturel d'accepter les différentes cultures et religions. A part quelques individualités peu enclines à l'ouverture vers "l’Etranger" nos concitoyens ont l'intelligence du cœur qui facilite le bien vivre ensemble et passent au-dessus des préjugés xénophobes qui pourraient nous polluer en raison des événements tragiques qui ont touché notre capitale et d'autres villes de Belgique. Ecolo-Vrai s'engage à entretenir ce climat favorable".

2. Traverser Quaregnon aux heures de pointe est un enfer. Une bretelle d’autoroute est en projet mais une réelle alternative de mobilité existe-elle ?

M.-A. D.M. (Ecolo-Vrai) : "Nous ne croyons pas que cette bretelle à sens unique (seule une sortie d'autoroute est prévue, mais non un accès à l'autoroute) résoudra grand-chose. Le tout à la voiture reste la politique actuelle, mais bien dépassé dans notre commune. Il est grand temps de mettre en application un plan de circulation, déjà dans des cartons, mais qu’il faudrait sérieusement mettre à jour, avec une consultation citoyenne, afin de répondre aux réalités actuelles des Quaregnonais, encourageant la mobilité douce au profit d'un environnement plus respirable, plus agréable visuellement aussi. Il est indispensable de créer des espaces favorisant la mobilité des piétons, des cyclistes au quotidien, des navettes de minibus électriques gratuits pour les déplacements internes à Quaregnon-Wasmuël. A prévoir des emplacements publics, pour le stationnement de voitures de partage, ainsi que des parkings de Car pool, pour les voitures de covoiturage"

3. Sur l’axiale, le lieu-dit " le Rieu du Cœur " devait accueillir un centre commercial et des logements. Le projet a été abandonné. Une alternative pour remplacer ce chancre ?

M.-A. D.M. (Ecolo-Vrai) : "Une alternative est toute trouvée : l'expansion des centres commerciaux dans Mons-Borinage vire, selon moi à la saturation. L'implantation de logements à cet endroit où l'air n'est sûrement pas le plus sain en raison du charroi qui s'y est développé sur l'axiale boraine. Aussi Nous pensons sincèrement, qu'il faut y assainir le sol et reclasser cet espace en zone de nature préservée avec une gestion durable du lieu. Bref créer un véritable bois avec implantation de mares, créer un petit poumon vert à Quaregnon sera une première qui fera des émules dans la Wallonie. Mais pas question de le faire n'importe comment, il faudra le conseil d'experts avisés, prévoir une zone pour les animaux avec tolérance zéro déchets et autres incivilités y seront de mise. D’autres alternatives sont possibles, comme la création d’un quartier pilote avec des panneaux solaires dont l’énergie développé sera réinjectée dans le réseau pour la consommation en électricité de la commune ou des quartiers voisins. La construction d’une salle omnisport, afin de donner la chance à tous nos jeunes de pratiquer un sport et de répondre aux demandes de la population".

4.Le taux de chômage à Quaregnon reste au-dessus de la moyenne wallonne. Quelles pistes pour soutenir l’emploi et la formation ?

M.-A. D.M. (Ecolo-Vrai) : "Décentraliser à Quaregnon, certaines formations de métiers en pénurie dans la région avec le partenariat d’organisateurs responsables. Etudier la possibilité d’augmenter les sections de formations dans nos Ecoles secondaires et de promotions sociales afin qu’elles fournissent des travailleurs pour les métiers en pénurie. Promouvoir l’artisanat local, favoriser l'entreprenariat local avec des avantages financiers, développer la production durable ainsi que l'économie circulaire qui sont des créateurs d'emploi et nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi..."

5.Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

MA.D.M. (Ecolo-Vrai) : "Diminution de la taxe égout de 10%. Etudier toutes les possibilités pour la diminution de la taxe poubelle par ménage, en instaurant deux passages dans la commune pour les encombrants, la distribution de poules de batterie aux citoyens demandeurs, pour la diminution des restes alimentaires et viser la diminution de déchets à traiter pour la commune. Mener une politique de la tolérance zéro en matière d'incivilités et plus d'arbres dans nos deux communes."

