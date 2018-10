Cinq questions à Marc Lison, tête de liste MR à Lessines

1. Quelle politique commerciale envisagez-vous pour le centre-ville de Lessines et les villages

Marc Lison (MR-ENSEMBLE) "Elle passe :

-par la redynamisation ou la création de nouveaux quartiers sur base d’une politique appelée économie créative ( plusieurs projets sont dans les cartons- par la poursuite des actions entamées (statue Magritte, fresques… de façon à ramener de l’attractivité en centre ville et dans les Villages)

- par le maintien et le renforcement des subsides mis en place pour l’ouverture et la modernisation de commerces

-par le soutien aux commerces existants

-par une étroite collaboration avec la ou les Association(s) de commerçants

-par le renforcement des capacités d’actions de l’ASBL " Actions de Développement Local "

-par le maintien du POP-STORE dont l’objectif permet aux porteurs de projets de déterminer si leur produit correspond à la demande de la population

-par la mise en œuvre de mesures favorisant l’implantation de TPE et de PME".

2. Que proposez-vous pour redynamiser le tourisme à Lessines, en dehors de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose ?





M.L. "Outre l’HNDR, Lessines et ses Villages ne manquent pas d’atouts tels ses carrières, son riche passé industriel, son folklore, ses bâtiments classés, son Ravel, la Dendre…. qu’il importe de mettre en valeur afin de faire découvrir leur charme et de renforcer l’attrait touristique de l’Entité.

Pour y parvenir, entre autres :

la mise en œuvre de la charte réunissant les communes de Ath à Termonde dont l’objectif est de faire de la Vallée de La Dendre une région touristique à part entière ; elle est en parfaite adéquation avec la rénovation du centre ville et la reconstruction du quartier Amphabel mettant en évidence le cours d’eau ;

développer les excursions sur la Dendre ;

créer un site internet regroupant les monuments et sites d’intérêt touristique, le réseau cartographié (points-nœuds) de promenades et de sentiers et une application smartphone, tous deux multilingues".

3. Comment améliorer le sentiment de sécurité en centre-ville ?

M.L. "Afin d'améliorer le sentiment de sécurité dans le centre ville, la ville de Lessines à procédé à la mise en place de caméras de surveillance durant cette législature. Une plus grande présence policière serait une solution mais encore faut-il avoir le personnel et les crédits disponibles. La rénovation de l'axe principal de notre ville est aussi un acteur d'amélioration du point de vue de la sécurité".

4. Le projet Snow Games a-t-il toujours raison d’être ? Peut-il encore représenter une réelle plus-value pour la ville ?

M.L. "Le projet du Snow Games est un projet privé. La ville de Lessines a fait tout ce qu'elle pouvait afin de rendre possible la réalisation de ce centre de glisse. Il peut représenter un attrait exceptionnel pour notre ville s'il se réalise".

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

M.L. "Améliorer le bien-être et le mieux-vivre dans la commune en veillant à avoir une ville propre et bien entretenue. C'est pour moi un des critères les plus importants car il apporte a nos concitoyens un sentiment de sécurité et une fierté d'habiter une commune ou il fait bon vivre!"