Cinq questions à Marc Duvivier, tête de liste de La liste athoise à Ath

1) Les finances communales sont dans le rouge. Quelles sont les pistes concrètes pour en sortir ?

Marc Duvivier (La liste athoise) "Les finances se portent bien. Le compte 2017 présente un boni de € 6.398.264 visé favorablement par le CRAC. Le budget 2018 présentait un boni de € 621.107. Il est déjà aujourd’hui de € 1.050.000.

Notons tout de même que de 2013 à 2018, la ville a été confrontée à des dépenses obligatoires nouvelles de quelque € 20.000.000 et y a fait face.

Pour l’avenir, un plan de convergence a été adopté. Celui-ci permet à notre Ville, au C.P.A.S., aux associations communales de maintenir un équilibre global des finances jusqu’à la fin 2023. Prévision en matière d’investissements : € 1.600.000 par an, augmenté de subventions importantes garanties. Ce plan prévoit le non-remplacement des départs à la retraite sauf pour certains services (maison de repos, écoles, crèches) et plan d’engagement approuvé. Il prévoit aussi la suppression d’un poste d’échevin. Il ne prévoit pas de taxes ni de redevances relevées ou nouvelles.

En conclusion, la ligne d’arrivée est correctement franchie et la nouvelle étape est déjà bien tracée."

2) Des nombreux nouveaux logements en construction, une population en croissance, etc. Que comptez-vous mettre en place pour améliorer la mobilité (notamment l’accès au centre-ville en heures de pointe)

M.D. "De nouveaux logements ont été développés à proximité du centre-ville afin de privilégier au maximum les déplacements pédestres et cyclistes. Nous prévoyons d’établir un plan complet pour nos trottoirs et pistes cyclables de sorte à assurer un itinéraire sécurisé pour tous.

Pré-mobilité : intensification de stations de coworking - installation de la 4G dans toute l’entité afin de développer le travail à domicile - organisation et maintien des écoles dans les villages et faubourgs (plutôt que de les regrouper en 3 ou 4 grands centres scolaires).

Pour les cyclistes : réaménagement de pistes, installation de ruches à vélos protégées et de sanitaires (gare - hôpital - centre-ville) - promotion du Ravel, colonne vertébrale en topographie douce sur laquelle se greffent nos villages.

Pour les automobiliste : parkings à l’entrée de la ville - plateforme informatique de covoiturage – coordination de déplacements solidaires - taxis sociaux (étude mini bus athois électrique).

Pour les navetteurs : maintien de la gratuité des parkings qui leur sont dévolus - nouvelle gare TEC (bus articulés) – plaidoyer pour la réouverture de la gare de Ligne.

Pour la sécurité : correction des tunnels et passerelles avec caméras - maintien des policiers et stewards aux abords de la gare et des écoles - maintien et développement d’une aire gratuite de covoiturage pour les voitures extérieures - abaissement de la vitesse de 50 à 30 km/h dans les faubourgs et centre-ville - radars préventifs en différents lieux stratégiques.

Remise à plat du plan de circulation automobile tenant compte de Pairi Daiza et de l’ouverture prochaine de la nouvelle liaison Ath-Lessines. Externalisation de certaines fonctions communales (caserne incendie - entrepôts communaux)".

3) Jusqu’ici, Ath a défendu le commerce du centre-ville contre les grandes enseignes et les centres commerciaux. Comment envisagez-vous l’avenir de l’activité commerciale ?

M.D. "Une récente étude proposée par le journal L’Avenir fait état de la situation des commerces dans trois villes de Wallonie Picarde. Au vu du nombre de commerces par habitant, Ath est largement en tête. C’est le fruit du travail de nos artisans, commerçants, franchisés et de leur personnel, mais aussi du dynamisme hors norme de notre Association des Commerçants.

Nous n’avons eu de cesse de protéger notre commerce local et de favoriser le shopping par la mise en place d’un cadre de vie attrayant, propre et animé. Nous nous engageons à dynamiser davantage encore nos forces culturelles, folkloriques, touristiques pour que Ath reste un pôle d’intérêt intra et extra muros, gage de retombées commerciales.

Maintien ou amélioration du plan de stationnement afin de favoriser les rotations - maintien de la gratuité sur l’heure de midi et après 17h00, le week-end et durant les périodes de fêtes - facilité des déplacements pour cyclistes et piétons - convivialité externe ciblée - ouverture adaptée de sites touristiques aux visiteurs afin de favoriser le secteur horeca en pleine croissance (136 emplois déclarés en 2013, 207 emplois en 2018 !) - restructuration du centre commercial situé à 600 m du centre - scission de certaines grandes surfaces de 2000 m² en espaces de 800 m² sans augmenter la surface commerciale.

Enfin, tout sera mis en œuvre avec l’ADL, l’Union des Classes Moyennes et la Région Wallonne pour motiver un refus de construction d’un nouveau centre commercial, hormis l’une ou l’autre enseigne ou activité non concurrentes à ce qui existe."

4) Quel type d’activité industrielle comptez-vous encourager à Ath, tant en centre-ville (Flaurea Chemicals par exemple) qu’à l’extérieur (zonings de Ghislenghien) ?

M.D. "Le plan de secteur ne prévoit pas de terrain industriel à utiliser au centre-ville et dans les faubourgs. Il prévoit au parc Orientis Ath-Lessines des implantations d’entreprises non polluantes qui pourront tirer parti des évolutions technologiques pour produire – partiellement – en faisant appel aux énergies nouvelles.

Les permis uniques imposent des normes sévères, pour le fonctionnement et le rejet des nouvelles entreprises. Höganäs au centre-ville fait encore de grands progrès pour limiter le bruit , récupérer l’énergie, éviter les pollutions atmosphériques.

Flauréa a arrêté la production de plomb. Le comité de suivi – alliant région, province, ville, citoyens - sera renforcé par un médecin. Nous demandons en outre la multiplication des capteurs atmosphériques afin de suivre l’évolution de la qualité de l’air au jour le jour et – le cas échéant – mettre en place des solutions concertées avec le propriétaire, ses travailleurs et le comité de suivi.

Nous n’aurons de cesse de veiller à ce que les PME et indépendants poursuivent leur développement sur site en s’entourant des conseils de la région, des services de secours, de l’ADL et des services locaux. La surveillance et la concertation doivent être de mise partout."

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

M.D. "Appliquer le plan de convergence.

Rendre au personnel, sous une forme ou une autre et au vu de la qualité de ses prestations et de la lourdeur de certaines tâches (maisons de repos, etc.), un maximum de bien-être et d’encouragements, fussent-ils légalement possibles. Car c’est avec ce personnel que nous organisons des services qui doivent toujours être remis sur le métier pour répondre aux besoins nouveaux et aux technologies de plus en plus pointues.

Bien-être et justice sociale.

Organiser le Collège communal et le CPAS autour d’un nombre réduit d’une unité. Exiger une réelle participation des élus et éventuellement les pénaliser en cas d’absences répétées.

Créer au sein des villages, des faubourgs et du centre-ville davantage de liens avec la population et non pas assister, comme aujourd’hui en quelques semaines de temps, à la rédaction de programmes qui auraient pu être définis et suivis en début de mandature par ceux qui les établissent. C’est avant tout une oxygénation du tissu socioéconomique et politique dont le citoyen a besoin.

Les premières mesures viseront à atteindre ces objectifs."