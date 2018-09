Cinq questions à Ludovic Fortin , tête de liste Ecolo à Lens

1) La commune dispose de beaucoup de petits producteurs. Comment assurer et pérenniser leur bonne santé économique ?

Ludovic Fortin (Ecolo) "Notre mouvement souhaite organiser un marché des producteurs de façon récurrente et ce dans nos 5 villages, à tour de rôle, afin de permettre à tous les Lensois d’y participer et de les promouvoir au-delà de nos frontières grâce à la création d’un syndicat d’initiative. Nous souhaitons aussi que notre territoire soit le plus résilient possible en terme alimentaire. Pour ce faire, il faut sauvegarder nos terres agricoles et encourager les initiatives paysannes et citoyennes visant le développement de filières locales et vivrières!

Afin de permettre aux Lensois qui ont moins de moyens de participer à cette dynamique locale, nous offrirons des " chèques d’alimentation paysanne " en complément des allocations sociales, leur permettant de s’approvisionner directement dans les circuits courts locaux. De plus nous voulons susciter l’émergence d’idées nouvelles autour de l’économie alternative lensoise comme la création d’une monnaie locale et citoyenne

2) Des communes de Mons Borinage, Lens est celle où le nombre d’habitants a le plus progressé (+ 3%). Quel est votre plan à long terme pour bien gérer ce développement territorial ?

L. F. "Nous voulons construire une stratégie d’aménagement du territoire en mettant en place un plan local d’urbanisme accompagné d’un règlement local et d’un schéma de structure afin que notre commune conserve son caractère rural tout en intégrant les défis liés à l’essor démographique et aux enjeux environnementaux. Beaucoup de nouvelles familles viennent s’installer dans notre commune et nous souhaitons étoffer l’offre d’accueil par la création d’une " maison communale d’accueil à l’enfance " ainsi que rassembler notre communauté scolaire autour d’un projet d’établissement porteur d’avenir comme le zéro déchet par exemple. Il est aussi important pour nous que cet essor démographique soit accompagné de convivialité dans les villages et de plus de liens entre Lensois. Pour cela nous mettrons en place des expériences de budgets participatifs en allouant aux citoyens une partie du budget pour la réalisation d’actions en faveur de la collectivité".



3) Lens est géographiquement coupé en deux par la (dangereuse) RN56. Comment sécuriser et améliorer le cadre de vie

L.F. "Pour nous il est irresponsable de penser à un contournement de Lens sans avoir réglé les problèmes actuels et grandissants liés à la RN56. Nous souhaitons la sécuriser le plus possible en aménageant des plateaux au revêtement différencié, en élargissant des trottoirs et en créant des passages piétons sécurisés. Pour notre mouvement, il faut repenser la traversée de la RN56 le long de la Grand’place afin de valoriser et agrandir l’espace public, améliorer la qualité des aménagements via un traitement paysager (plantations – arbres – intégration des espaces de parkings et convivialité) et en sécurisant les déplacements piétons.

Mais il ne faut pas que les problèmes liés à la RN56 occultent les projets nécessaires à réaliser en terme de mobilité, de sécurité et de convivialité de l’espace public dans toute l’entité. Par exemple, nous souhaitons développer une mobilité alternative en mettant en place un réseau des voies lentes à travers nos sentiers".

4) Pas grand-chose au niveau culturel. Les candidats ont-ils dans leurs cartons de vraies propositions ?

L.F. "Notre mouvement veut développer l’accessibilité sociale, générationnelle et financière à la culture. Nous souhaitons favoriser la création et soutenir les initiatives culturelles qui, sans soutien public, ne pourraient se développer : nous pensons notamment aux initiatives de cafés concerts qui pourraient voir le jour autour des places de nos 5 villages ou encore à la mise en place de balades contées le long de nos sentiers. En parallèle nous désirons encourager l’accès à la culture de manière pragmatique en offrant un " chèque culture " d’une valeur de 50€ pour tous les jeunes lors de leur dix-huitième anniversaire. Celui-ci sera valable dans les lieux culturels du Hainaut (musées, centres culturels,…) et/ou dans certaines librairies partenaires. Enfin, nous travaillerons à la création d’une maison associative afin de favoriser les rencontres et l’émergence d’initiatives citoyennes autour de la culture.

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

L.F. "La création d’un espace d’échange et de dialogue avec les citoyens. Notre envie est de créer la possibilité d’un espace où le Collège Communal confrontera ses idées avec celles des Lensois. Des forums citoyens se réuniront 3 fois par an et donneront force et impulsions pour les orientations communales sur le long terme. Ils valideront ou non les projets communaux et la politique menée. Ceux-ci seront ouverts à tous citoyens lensois à partir de 16 ans et ayant la volonté d’agir pro-activement pour leur commune. Ces forums citoyens seront menés et modérés par un prestataire externe, neutre et formé à la gestion de groupe et au processus de démocratie délibérative. Nous mettrons aussi en place un outil web collaboratif permettant à tous de poser des questions, d’avoir des échanges et permettre à l’administration de connaître l’avis des Lensois sur les projets menés. Ces mesures sont nécessaires pour permettre aux Lensois d’être citoyen à chaque instant et non plus tous les six ans".