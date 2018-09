Cinq questions à Lucien Rawart, tête de liste MR à Leuze-en-Hainaut

1/Quelles mesures comptez-vous prendre pour favoriser la redynamisation du commerce en centre-ville à Leuze-en-Hainaut ?

Le MR veut rendre plus attractif le centre-ville en offrant un temps de gratuité de stationnement aux clients fréquentant les commerces locaux, en assurant la sécurité par la pose de caméras et en activant le dossier concernant l'aménagement de la Grand-Place et des rues adjacentes.

Il oeuvrera aussi pour que se fédèrent les commerçants et entrepreneurs leuzois afin de mieux cibler les actions à entreprendre et les accompagnera dans leurs démarches diverses.

2/ Cette législature a été marquée par d’importants investissements en matière d’infrastructures sportives, la suivante sera-t-elle consacrée aux infrastructures culturelles et à cette Grand-Place dont la réfection est annoncée depuis 2012 ?

La volonté du MR est de concrétiser le projet de piscine pluricommunale ainsi que l'aménagement de deux nouvelles salles à LeuzArena.

En matière culturelle, le MR a pour objectif de restructurer le pavillon du Parc du Coron pour y permettre des activités récréatives et culturelles dans un cadre de vie harmonieux.

Quant au réaménagement de la Grand-Place et des voiries attenantes, celui-ci relève de la compétence de la région wallonne mais reste une priorité de MR pour dynamises le centre-ville.

3/ La ville de Leuze est le théâtre de nombreuses incivilités et la question de la propreté de l’espace public préoccupe les citoyens. Quelles solutions envisagez-vous à ce problème ?

Malgré l'acquisition d'un matériel performant et un nettoyage régulier, trop d'incivilités sont encore commises. La pose de caméras de surveillance devrait permettre de lutter contre celles-ci et garantir la sécurité dans le cadre d'une politique de prévention.

4/ En matière de développement économique, quel rôle peut/doit jouer la ville de Leuze pour favoriser la création d’emplois ?

Elle oeuvrera pour que se fédèrent les agriculteurs, commerçants et entrepreneurs leuzois pour mieux cibler le actions à entreprendre en leur faveur et les accompagnera dans leurs démarches diverses.

La ville travaillera étroitement avec l'intercommunale IDETA pour finaliser au plus tôt l'équipement et l'aménagement des zones d'activités économiques de Leuze Europe 2 et 3.

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale?

Je m'appliquerais à réduire l'imposition communale, notamment la taxe additionnelle à l'impôt des Personnes Physiques, d'autant que les recettes ont augmenté de 1.893.624,44 Euros de 2012 à 2017 selon les comptes budgétaires et cela malgré la suppression de la taxe égouts.

Je contacterai aussi immédiatement les Ministres compétents afin d'activer le traitement de nos dossiers prioritaires ( Grand-Place, finalisation de LeuzArena, rénovation urbaine, voiries communales, construction de la nouvelle crèche et de la maison de village de Tourpes ).