Cinq questions à Luciano D'Antonio, tête de liste PS à Colfontaine

1) Une dynamique particulière est-elle prévue pour attirer davantage les activités indépendantes / l’offre commerciale ?

Luciano D'Antonio (PS) "La volonté du Collège a toujours été (et restera) de soutenir les petits commerces locaux face aux grandes surfaces. Nous tentons de dissuader les promoteurs potentiels de venir mais leur volonté est de toute façon freinée par l’absence de grands terrains sur notre territoire. A côté de cela, nous avons une Agence de Développement Local et toutes les communes n’ont pas cette chance. Par son biais, nous soutenons nos commerçants comme lors de la Journée du Client ou des salons pour aider à entreprendre. Nous avons également été les moteurs de la remise en route d’une association de commerçants et indépendants qui a d’ailleurs organisé sa première foire commerciale cette année."



2) Colfontaine compte un taux élevé de logements sociaux, des prix de l’immobilier assez bas. Et pourtant, l’accès au logement reste problématique pour beaucoup. Quelle réponse leur apporter ?

L.D’A. "Je ne partage pas votre position quant au nombre de logements sociaux élevés. Nous comptons 850 logements Toit et Moi et 72 logements du Fond du Logement. Sur un parc de 10.220 logements, le pourcentage est donc de 9%, ce qui se situe en-dessous des normes imposées par la Région. Si je peux consentir que vous parliez de prix de l’immobilier assez bas, je ferai remarquer que le prix moyen des logements sur notre entité a augmenté de 36,38% en un an (Source Télémoustique du 2& février 2018). Alors que nous occupions généralement la dernière place de l’arrondissement il y a six ans, nous trouvons aujourd’hui trois communes où le prix moyen est inférieur au nôtre. Nous restons attentifs à cette problématique en mettant notamment en vente des terrains à destination de promoteurs, les nouvelles maisons trouvant rapidement preneur. Et le Salon du logement que nous avons lancé en 2017 est là aussi pour aider les personnes à la recherche d’un toit."

3) Plus d’un quart des mineurs vivent dans une famille sans revenu de travail. Quel avenir offrir à ces jeunes ?

L.D’A. "Les chiffres que j’ai en ma possession parlent de 23% de personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement. Ca n’en fait pas forcément des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ne pas avoir de travail peut s’expliquer de différentes façons (les interventions de la mutuelle sont par exemple reprises dans cette catégorie. C’est un fait que nous avons beaucoup plus de bénéficiaires du revenu d’Intégration Sociale que par le passé mais c’est le résultat de la politique menée par le fédéral et nous en sommes les victimes, comme beaucoup d’autres communes. Nous essayons avec nos moyens de remettre les bénéficiaires du RIS ou d’allocations de chômage sur le chemin du travail, notamment en leur proposant des contrats PTP (Plan de Transition Professionnelle) ou Article 60. "

4) Les Colfontainois dénoncent régulièrement un déficit de sécurité. Que faire ?

L.D’A. "Contribuer à notre niveau à une meilleure sécurité, c’est travailler sous différents axes. Pour moi, c’est aussi important de bénéficier d’un éclairage performant pour rendre les rues plus sures, d’avoir des trottoirs ou des chaussées en bon état. D’ici un an ou deux, la commune sera équipée complètement de points lumineux avec la technologie du Led. On y voit presque comme en plein jour. Même s’il reste du travail, notre politique de réfection des trottoirs se poursuit et de nombreux chantiers sont déjà planifiés pour la prochaine mandature.

Enfin, puisqu’on réduit souvent la sécurité à la criminalité, on doit admettre qu’on n’est pas pleinement satisfait. Mais ça s’explique notamment que nous faisons partie d’une zone de police regroupant cinq communes et que nous n’avons donc pas la maîtrise totale en termes d’actions. Je constate toutefois, via les statistiques publiées par le Ministère de l’Intérieur, que nous sommes en nets progrès dans de nombreuses rubriques. Et que Colfontaine n’est certainement pas moins sure que ses voisines."

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature ?

L.D’A. "Je ne parlerai pas de mesure parce que notre volonté, c’est bien d’utiliser toute la mandature pour respecter notre programme. Le bilan que nous avons proposé aux Colfontainois montre que les engagements que nous avions pris il y a six ans ont été respectés à plus de 90%. Et ça ne nous a pas empêchés de réaliser de nombreuses autres choses. Je pense donc que tenir un programme réaliste est plus important que de réaliser un gros coup marquant et se limiter à cela. Bien entendu, il y a des dossiers qui nous tiennent à cœur, comme la construction d’un nouvel hôtel de ville. Un plus indéniable pour nos citoyens qui bénéficieraient d’une réelle centralisation, avec tous les avantages que ça comporte. Dès que ce sera possible, la réfection complète des rues Clémenceau et Mont Leville, et notamment sous l’angle de la mobilité, est quelque chose qui nous tient aussi beaucoup à coeur."