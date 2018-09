Cinq questions à Luc Vansaingèle, tête de liste du PS à Beloeil

1/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

Luc Vansaingèle (PS): "Je compte renforcer le plan communal de lutte contre les inondations en invitant un maximum d’acteurs possibles : riverains, SPW, province, agriculteurs et responsables communaux. A très court terme, je souhaite que des mesures concrètes soient décidées et réalisées."

2/ Comment augmenter l'attractivité de Beloeil et attirer davantage de touristes?

L.V. : "Notre commune dispose d’attraits touristiques confirmés. Certains sont autonomes (Domaine de Ligne, Archéosite), d’autres ont besoin d’être mieux épaulés (établissements Horeca, musées, forêt). L’activité du bureau de tourisme doit être recentrée sur l’attractivité de notre commune plutôt que sur des manifestations à caractère commercial."

3/ Comment faire en sorte que les emplois du nouveau zoning POLARIS bénéficient aux Beloeillois?

L.V. : "Le zoning POLARIS représente 2350 emplois potentiels. Conscients des enjeux, les échevins de l’économie de Péruwelz et Beloeil se sont associés depuis deux ans pour mener avec l’intercommunale IDETA, le Forem et la Maison de l’Emploi, une politique de formation et de promotion du zoning POLARIS. L’objectif est d’accueillir au mieux les investisseurs et d’anticiper leurs besoins en main-d’œuvre. Une charte a déjà été signée avec un partenaire privé majeur. L’emploi local pourra sans aucun doute en bénéficier dans les prochaines années."

4/ Une augmentation de l'IPP, déjà à 8,50, sera-t-elle nécessaire prochainement pour conserver un équilibre au niveau des finances communales?

L.V. : "Une augmentation des additionnels à l’Impôt des Personnes Physiques portée à 8.8 % permettrait une augmentation de nos recettes de 135000 euros, soit 0.77 % des recettes communales. C’est finalement fort peu. Je pense sincèrement qu’on peut éviter d’alourdir la fiscalité des citoyens même si le peu de soutien des autres niveaux de pouvoir rend la gestion communale de plus en plus difficile. Je suis donc contre cette augmentation. Mais la répartition des moyens publics doit absolument être revue faute de quoi les services et projets communaux seraient menacés."

5/ Au niveau du programme, de quelle autre liste vous sentez-vous la plus proche?

L.V. : "Le paysage électoral de Beloeil présente un aspect inédit. La configuration des listes ouvre des perspectives nouvelles. Chaque liste dont j’ai eu connaissance à ce jour (09/09) comporte des candidats qui font preuve d’un esprit cordial et constructif. Mais je préfère attendre l’avis des électeurs avant de constituer une équipe que je souhaite la plus compétente et la plus active pour notre commune."