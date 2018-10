Cinq questions à Lisa Santolini, tête de liste du parti "Quaregnon Demain" à Quaregnon

1.Quaregnon abrite une communauté musulmane importante. Comment maintenir le vivre ensemble localement dans un contexte supra communal délicat ?

Lisa Santolini - Quaregnon Demain : "J'ai grandi à Quaregnon et je ne constate pas un climat négatif entre les différentes communautés. Tout le monde à Quaregnon a des amis dans différentes communautés et c'est très bien comme cela. Je n'ai jamais choisi mes amis sur des critères d origine ou de religion et je n ai pas ce ressenti négatif. Comme le dit un chanteur français (Grégoire) On a des couleurs de peaux différentes, des coutumes et des dieux qui ne sont pas les mêmes mais on a tous la même terre, on a tous le même soleil...".

2. Traverser Quaregnon aux heures de pointe est un enfer. Une bretelle d’autoroute est en projet mais une réelle alternative de mobilité existe-elle ?

L.S. - Quaregnon Demain : "Quaregnon a effectivement un.problème de mobilité en heures de.pointes , le centre bouchonne continuellement et encore plus à certaines heures. Il est nécessaire de réaliser un plan de mobilité, de repenser la N51 et les accès entre l'autoroute et l'axiale boraine. Les alternatives à la voiture doivent aussi être développées pour éviter que cela soit la seule solution : parcours cyclable, covoiturage ..."

3. Sur l’axiale, le lieu-dit " le Rieu du Cœur " devait accueillir un centre commercial et des logements. Le projet a été abandonné. Une alternative pour remplacer ce chancre ?

L.S. - Quaregnon Demain:

4. Le taux de chômage à Quaregnon reste au-dessus de la moyenne wallonne. Quelles pistes pour soutenir l’emploi et la formation ?

L.S. - Quaregnon Demain: "Quaregnon a un taux de chômage très élevé et les points cruciaux dans la recherche d'emploi sont une bonne communication , information et motivation. Nous avons d ailleurs créé un groupe facebook : Ensemble pour un emploi à Quaregnon et Wasmuel.

De plus, le problème est le niveau de formation qui est insuffisant alors que certains emplois sont à pourvoir dans notre région sur les métiers en pénurie. Ce n'est pas à proprement dit une compétence communale mais les acteurs régionaux de formation doivent mener des actions ciblées et plus poussées sur des communes telles que les nôtres".

5. Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

L.S. - Quaregnon Demain: Notre première action serait de ramener les salaires du bourgmestre et échevins au barème initial. Nous sommes des citoyens au service des citoyens et nous voulons vivre comme eux. Il n'y a aucune raison pour que le salaire du Bourgmestre soit supérieur à Quaregnon que dans les communes voisines de même tailles...

