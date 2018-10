Cinq questions à Lionel Pistone, tête de liste du parti C.PLUS à Colfontaine

1. Une dynamique particulière est-elle prévue pour attirer d’avantage les activités indépendantes/ l’offre commerciale ?

Lionel Pistone (C.Plus) "Trop souvent le petit commerçant ou l’artisan est en retrait de la vie locale et est parqué dans un zoning.

Le groupe Colfontaine Plus soutiendra la présence et l’implantation de commerces et services de proximité (guichet bancaire, point poste, librairie, boulangerie, épicerie, médecin et pharmacie) au centre des villages.

Le travail de l’Agence de Développement Local doit également être soutenu et ses moyens d’action doivent être renforcés.

Les marchés se meurent à Colfontaine car ils ne sont pas soutenus par la majorité en place. En plus de redynamiser ceux qui existent déjà, nous souhaitons créer un marché nocturne et couvert à l’Espace Magnum qui est trop peu exploité. Cette salle doit être celle de TOUS les colfontainois. Une meilleure GESTION est indispensable, sans favoritisme ni clientélisme.

Enfin, nous privilégierons aussi le critère de proximité dans les marchés publics et développerons le recours aux circuits-courts pour les crèches, écoles, homes, etc."

2. Colfontaine compte un taux élevé de logements sociaux, des prix de l’immobilier assez bas. Et pourtant, l’accès au logement reste problématique pour beaucoup. Quelle réponse leur apporter ?

L.P. "Pour C.Plus, toutes les actions qui permettent de lutter contre la pauvreté doivent être entreprises. Ce n’est actuellement pas le cas et l’accès au logement reste effectivement problématique pour de nombreux colfontainois.

L’objectif d’un logement décent pour tous doit être atteint.

Beaucoup d’habitants sont dépassés par les formalités administratives à remplir et sont découragés avant même de rentrer un dossier auprès de l’immobilière sociale Toit & moi. Il est indispensable de mieux les informer et de mieux les accompagner.

Nous devons également peser de tout notre poids au sein de Toit & moi pour que le délai d’obtention d’un logement social diminue, que le nombre de logements disponibles à l’Agence Immobilière Sociale augmente et que l’accès à la propriété soit favorisé.

C.Plus accorde également une grande importance à l’environnement : les aides disponibles à la rénovation et à l’isolation des logements doivent également être promues (économies d’énergie = économies tout court)."

3. Plus d’un quart des mineurs vivent dans une famille sans revenu du travail. Quel avenir offrir à ces jeunes ?

L.P. "Nous ne pouvons pas nous contenter d’entretenir la misère, la peur et la peur de la misère, comme l’ont fait les socialistes durant plus de 120 ans avec leurs clients/électeurs !

Colfontaine mérite mieux et les jeunes doivent être considérés comme ce qu’ils sont: l’avenir de notre commune et non comme un " problème " qui empêche leurs parents de vivre et de travailler.

C.Plus accorde une place prioritaire et fait confiance aux jeunes avec notamment une tête de liste de 26 ans, une candidate de 18 ans et de nombreux autres candidats de moins de 35 ans.

Les 12-25 ans sont les oubliés de la politique communale PS-MR actuelle, peu de choses existent pour eux à moins qu’ils ne fréquentent un club sportif. Là aussi des dispositifs existent (chèque sport) pour que chaque famille puisse offrir de tels loisirs à ses enfants ; mais l’offre sportive et de loisirs pour les jeunes doit encore être étendue et la salle Magnum doit en devenir le centre névralgique!"

4. Les Colfontainois dénoncent régulièrement un déficit de sécurité. Que faire ?

L.P. "D’après les chiffres de la police fédérale[1], le nombre de délits à Colfontaine est en hausse et il est même au-dessus de la moyenne provinciale. Ce problème n’est malheureusement pas neuf. Les indicateurs socio-économiques sont désastreux et l’oisiveté est propice aux petits délits.

Pour faire revivre les villages, nous prônons l’ouverture de salles communautaires, le soutien au milieu associatif et la pérennisation du folklore local traditionnel (Pucelette, Tour de Wasmes, sabbat des Sorcières, etc.) ou plus récent (fête des voisins, fête de la musique, etc.) toujours dans le souci de créer ou maintenir les conditions d’un meilleur " vivre ensemble ".

Aussi, nous souhaitons créer des groupes de voisins vigilants en désignant pour chaque quartier une personne de confiance volontaire qui gérerait en première ligne les petits conflits et veillerait à la bonne harmonie des quartiers."

[1] Repris dans le journal l’écho https://multimedia.lecho.be/communales-2018/#/communes/Colfontaine

5. Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale

L.P. "Le groupe C.Plus souhaite donner un avenir aux colfontainois pour qu’ils soient fiers de leur commune.

Nous devons prendre des décisions en respectant la planète, dans l’intérêt général et dans l’intérêt des générations futures, sans clientélisme ni gaspillage.

Toutes nos décisions seront prises dans un esprit de développement durable et dans un souci environnemental. Ainsi, nous souhaitons que Colfontaine deviennent un exemple en matière de propreté et de gestion des déchets.

Nous diminuerons la " taxe poubelle " des familles qui adhèrent au projet " zéro déchet " et nous en profiterons pour revaloriser ceux qui peuvent l’être par un retour des encombrants et la création d’une ressourcerie.

Soyons ambitieux pour Colfontaine qui en a bien besoin après plus d’un siècle de majorité PS qui a mené notre commune droit dans le mur. Il est temps d’innover et d’être pionniers plutôt que derniers (comme c’est le cas actuellement en regard de la plupart des indicateurs socio-économiques)."