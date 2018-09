Cinq questions à Karl Delsarte, tête de liste du parti JEXISTE à Boussu

1) À quand la concrétisation de la rénovation du Centre Hornu ?

Karl Delsarte (JEXISTE) "Je suis déjà intervenu plusieurs fois à ce sujet, malheureusement je suis comme vous, je suis resté sans réponse celle-ci pouvant faire croire au bla-bla, cependant constater que beaucoup d’argent a déjà été dépensé pour l’étude mais rien, inadmissible, voilà un projet mis sur la table par la majorité il y a 11 ans et déjà en perspective du temps de Monsieur Urbain... "

2) Attirer des habitants et donc des investisseurs immobiliers : comment faire pour éviter que les habitants quittent la commune ?

K.D. "Pour que les gens ne quittent pas notre commune, la rendre attractive avec un cadre de vie agréable, lui donner des raisons de vouloir y vivre: redynamiser les centres des villages (commerces...), de la sécurité, de la propreté, faire pour que notre entité attire du monde de l’extérieur, prouver que nous existons: commerces spécifiques, places conviviales, terrasses, animations et spectacles. Et notre zoning... Une bonne partie de ces motifs donnera une demande de logement et pas du logement social et attirera l’investisseur immobilier".

3) Paupérisation : le nombre de RIS augmente : comment un CPAS peut-il se maintenir à flot ?

K .D. "Une entité répondant au critère du point 2 attire des gens ayant une autre vision et le tout engendre des offres d’emploi et une relance économique. Dès lors, le CPAS doit se donner la tâche de responsabiliser les demandeurs du RIS à la recherche d’emploi, de se prendre en main. Le CPAS doit montrer qu’il n’est pas une source de vie, juste qu’il est là pour vous aider à remonter un mauvais passage et donc les caisses seront moins suscitées".

4) Hornu-Boussu, championne des mètres carrés commerciaux. Y a-t-il trop de magasins ?

K.D. "Pour moi, non le nombre de magasins permet une offre de prix bas régulièrement en concurrence au bénéfice des citoyens économes et de faibles revenus. Par contre il manque des petits commerces spécifiques dans les centres afin de faire venir du monde de l’extérieur ainsi que des commerces de quartier. Il est à constater que dans nos pays voisins le petit commerce de la place et de quartier survit probablement dû à une politique plus attentive à la survie de ces commerces par des places agréables, piétonnier éventuel accessible ainsi que les commerces dans leur ensemble avec l’importance d’un parking facile et de proximité".

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

K.D. "Un de mes candidats reprochait que lors de l’émission de TéléMB sur l’action des communes que pour Boussu tous les mandataires parlaient de travaux (de toutes sortes), en ce qui me concerne, il est vrai qu’une ville en transfuge demande des travaux: mobilité, sécurité, logement, emploi, habitat, attractivité de nos sites touristiques... Et donc nous devons y travailler de toute part".