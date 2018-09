Cinq questions à Julien Laporte, tête de liste du parti DéFI à Ath

1) Les finances communales sont dans le rouge, quelles sont les pistes concrètes pour en sortir ?

Julien Laporte (DéFI) "Ensemble nous pouvons réussir. L’enjeu est de pouvoir garantir aux Athois un service de qualité et une Ville agréable. Nous n’augmenterons pas les taxes. En termes d’investissements, la prudence et la transparence doivent s’appliquer. Nous attirerons des investisseurs en leur proposant des prêts obligataires. Afin de ne pas impacter les générations futures, nous réaliserons un plan d’amortissement. Nous renforcerons les achats groupés entre communes. Nous privilégierons les partenariats public-privé. Nous financerons des investissements locaux permettant d’assurer la rénovation des infrastructures en faveur du développement durable. Nous créerons une cellule de subsides. Nous n’utiliserons pas des 12° provisoires pour des dépenses NON essentielles. Nous limiterons l’écart entre le budget alloué à un chantier et son coût final. Les départs naturels de personnel ne seront pas remplacés systématiquement. C’est avec un projet dynamique que nous parviendrons à redresser la situation".

2) Des nombreux nouveaux logements en construction, une population en croissance… que comptez-vous mettre en place pour améliorer la mobilité (notamment l’accès au centre-ville en heure de pointe) ?

J.L. "La mobilité est l’affaire de tous et l’aide du fédéral et du régional sera un atout. Il est nécessaire de préserver nos arrêts ferroviaire dans les villages, encourager les modes de déplacement alternatifs via du co-voiturage ou des vélos partagés, d’encourager l’utilisation du RAVEL par la création et la distribution de cartes reprenant les sentiers et petites venelles de notre entité, de maintenir le plan de stationnement actuel au centre-ville, de créer ou remettre en état les pistes cyclables et sentiers de la région, de former les gens à la sécurité routière, la mise en place de parkings de délestage en extérieur de la ville avec des navettes accessibles à tous permettant de relier le centre-ville et les zonings de la région, d’aider les PMR à accéder à l’espace public et ne pas encourager la construction de grands immeubles aux abords du centre-ville et dans nos villages".

3) Jusqu’ici Ath, a défendu le commerce de centre-ville contre les grandes enseignes et les centres commerciaux, comment envisagez-vous l’avenir de l’activité commerciale ?

J.L. "La préservation des petits commerces est une de nos priorités. Les centres commerciaux et leurs grandes enseignes n’ont pas leur place en centre-ville ou dans nos villages. La création au sein de l’entité, d’un guichet d’économie locale qui accompagnera les jeunes indépendants en leur proposant une série de services tels que : conseils juridiques, réalisation d’un plan financier, etc… Ainsi que le maintien et le soutien d’agence de développement local. L’exploitation de nouveaux types d’emplois en soutenant la proximité dans des domaines variés en fonction des besoins de la population locale (circuits courts, espaces verts, aide aux personnes …). Et revitaliser nos commerces de villages qui se font cruellement absents. La mise en place d’une fiscalité communale adaptée aux entreprises et aux petits commerces. La collaboration régulière avec l’association des commerçants. Et remettre en avant les métiers étant tombés en désuétudes et favoriser nos agriculteurs et artisans".

4) Quel type d’activité industrielle comptez-vous encourager à Ath, tant en centre-ville (Flaurea Chemicals par exemple) qu’à l’extérieur (zoning de Ghislenghien) ?

J.L. "Concernant les industries que ce soit en centre-ville ou dans les zonings, il est important de mettre en place un système de contrôle de la qualité de l’air pour vérifier que les rejets de polluants ne dépassent pas les seuils tolérés contrairement aux enquêtes actuelles qui sont tout sauf rassurantes. Il est également plus que recommandé de conseiller aux entreprises de garder en tête le bien-être des riverains et d’augmenter la qualité de l’air en mettant en place des toitures vertes. Car diverses études ont montré que ce type de toiture est plus que bénéfique. Oui, l’augmentation des industries est nécessaire pour l’emploi dans notre région mais en tenant compte de tous ces points afin de ne pas augmenter le béton par rapport aux arbres et points verts. N’oublions pas que nous sommes dans " le pays vert " et il doit toujours être notre objectif. L’extension du zoning de Ghislenghien est un fait mais il ne doit pas se faire au détriment du bien-être de la population environnante".

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

"L’adoption d’un code éthique des mandataires ; ce code sera validé par le conseil communal et contiendra toute une série de balises et de règles de moralisation de la vie publique, devant traiter des conflits d’intérêts, de la mise à disposition minimale des mandataires, de la gratuité et de la répartition des mandats dérivés, de l’obligation de loyauté après son mandat, et la mise en place de sanctions en cas de transgression. Le développement de l’interactivité du site internet de la Ville, en mettant en place un service de commande à distance des documents administratifs communaux, un agenda central de toutes les réunions ouvertes aux citoyens. Il convient de faire preuve de pédagogie. Il est parfois très compliqué pour un citoyen non initié de pouvoir comprendre un procès-verbal de conseil communal ou de lire un budget. Nous proposons, pour chaque décision importante d’expliquer : - l’objectif de la mesure - La consistance de la mesure – l’impact qu’aura la mesure pour le citoyen".