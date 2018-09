Cinq questions à Joris Durigneux, tête de liste du parti "Votre Dour", à Dour

Le passage à la poubelle à puce n'a-t-il pas multiplié les dépôts sauvages ? Dour semble avoir du mal à faire passer le message aux citoyens. Quelles solutions pour une commune plus propre ?

La propreté publique est l’affaire de tous. Notre commune doit accroitre son rôle pour sensibiliser, nettoyer et sanctionner ceux qui souillent les lieux publics. Le passage à la poubelle à puce est innovant mais des inconvénients importants subsistent. Les poubelles publiques débordent de déchets ménagers, un nombre encore trop important de Dourois paie un supplément de taxes, les sacs putrescibles sont de piètre qualité. En l’absence d’une stratégie avec les communes voisines, des dépôts sauvages fleurissent aux frontières communales voire même au-delà. Nous proposons de développer un plan d’actions supra-communal ambitieux par la promotion de campagnes " communes propres ", par la réinstauration de la collecte annuelle gratuite des encombrants, par la lutte contre les infractions environnementales et les dépôts sauvages via la prévention, l’identification des points noirs et l’augmentation d’agents constatateurs.

L'îlot de la brasserie reste un chancre. Le projet initial de résidence service à échoué. Quelle affectation prévoyez-vous pour cet endroit ?

Le dossier de l’ilot de la Brasserie a été bâclé. L’auteur de projet n’a pas fait correctement son travail et le pouvoir en place a tergiversé. Six années se sont écoulées. La résidence services est restée dans les cartons, le home du CPAS a fait l’objet que de peu d’améliorations en terme de confort pour ses résidents, les plans " Tilleux " de subventions ont profité aux communes voisines. Désormais, Trichères voit son chancre gangréner le quartier qui vient de perdre la seule grande surface bordant la place Verte. La revitalisation du périmètre doit être une priorité et intégrer une stratégie de développement qui embellit le cadre de vie, valorise le patrimoine (maison du peuple, vestiges du cinéma,…etc) et garantit une affectation des lieux juste et équilibrée. La mixité des fonctions doit prédominer pour renforcer l’attractivité du quartier : logement, parking, services, commerces, aménagement ludiques et espaces verts. Pour éviter toute nouvelle déconvenue, le projet urbanistique devra pouvoir être co-construit en associant les pouvoirs publics, les maitres d’œuvre et les futurs utilisateurs de l’espace.

Dour a plusieurs zoning sur son territoire, ils sont peu occupés. Quelles sont les propositions pour attirer les entreprises et ainsi espérer créer de l'emploi local ?

Le zoning des Hauts-Pays est bien positionné entre la France et la Belgique. Il faut d’abord le libérer entièrement des entraves qui empêchent son développement et son occupation. L’attractivité de ce se site se renforcera par les potentialités énergétiques (géothermie) mais aussi par la liaison directe via la voie Seine-Nord Europe (en construction) connectée par le canal Condé-Pommeroeul (à désenvaser). Une dynamique nouvelle tenant compte notamment de l’échec de Zalando, doit être enclenchée par l’IDEA et toutes les forces vives du projet de territoire " Cœur du Hainaut ". Le positionnement transfrontalier est un atout à promouvoir aux travers de collaborations avec toutes les communes voisines. Créer un cercle de l’innovation et de la créativité en soutenant la dynamique des Agences de Développement Local sont également des pistes à emprunter. L’attractivité du site implique un coup d’accélérateur aux projets de rénovation urbaine tout en dégageant un véritable plan de mobilité manquant à Dour.

Par quels moyens comptez-vous redynamiser le commerce dans l’entité ?

A Dour il faut redynamiser le commerce dans nos villages et le centre urbain dont le dossier de rénovation a été bâclé depuis 12 ans. Le commerce de proximité et l’artisanat local doivent être soutenus au travers d’une plate-forme active de concertation. Animation commerciale, aménagement de l’espace public, mobilité, gestion des déchets et des nuisances, fiscalité : autant de matière à débattre en son sein. Un schéma communal de développement commercial doit être élaboré pour réimplanter des activités locales à l’intérieur des quartiers, favoriser la mixité commerciale, mieux anticiper les futurs besoins, lutter contre les bâtiments inoccupés par la mise en œuvre d’incitants positifs et le soutien aux magasins éphémères. Autres préalables : réduire les nuisances et aider les commerçants dont l’activité est réduite en raison d’importants travaux. Comment ? Par une meilleure coordination des chantiers, la garantie d’un accès minimum ou encore par un soutien financier des commerçants impactés.

Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

Douze années de pouvoir absolu exercé à Dour par une majorité qui confisque tout débat public : cela laisse des traces au sein de la population qui se sent de moins en moins impliquée dans la gouvernance de la commune. Le changement prioritaire consistera à rapprocher les Dourois de leurs élus mais aussi de leur administration communale qu’ils connaissent peu ou mal. Cela nécessitera la mise en œuvre d’une véritable politique des quartiers avec un service communal dédicacé, avec des actions spécifiques au travers notamment d’un budget participatif, par l’instauration d’un conseil des quartiers, en aménageant dans chaque village des antennes communales décentralisés, en assouplissant les règles d’interpellation et en proposant à la population des processus de décision sur les grandes orientations de la commune. La démocratie participative et la citoyenneté seront une compétence scabinale à part entière.