Cinq questions à Joël Delhaye, tête de liste "Alternative Citoyenne" à Jurbise

Les logements sont onéreux à Jurbise, comment faciliter l'accès aux logements notamment aux plus jeunes?

Joël Delhaye - Alternative Citoyenne: "Il est vrai qu’aujourd’hui les jeunes jurbisiens sont souvent contraints de quitter l’entité alors qu’ils aimeraient y vivre et profiter, notamment, de la qualité des écoles primaires pour leurs enfants. Il n’y a, à Jurbise, pas de politique de logement menée par la commune.

Plusieurs pistes sont explorées comme des primes à la réhabilitation de logements inoccupés, le remboursement d’une partie des centimes additionnels pour toute habitation nouvellement acquise par de jeunes couples. Il faut aussi établir une vraie collaboration avec Haute Senne Logement en étudiant un logement public adapté au profil de la commune.

Notons aussi que les difficultés rencontrées par les jeunes le sont aussi par les aînés : développer quelques maisons intergénérationnelle rencontrerait le besoin de chacun".

Attirer de nouveaux habitants est le souhait de chaque commune, la population est en augmentation constante à Jurbise. Néanmoins comment préserver le cadre rural de Jurbise ?

J.D.: "Un schéma de développement propose des orientations d’avenir intéressantes pour l’aménagement de la commune mais il reste dans les tiroirs ou fait l’objet de dérogations. Alternative Citoyenne veut le mettre en application ! Cela implique en effet de préserver les parties encore rurales de la commune de toute pression immobilière et commerciale. A l’heure où il faut favoriser les circuits courts, nous souhaitons privilégier les commerces de proximité et surtout adopter une politique cohérente par rapport à l’inflation des grandes surfaces sur la route d’Ath et à l’insécurité routière qu’elle génère.

Préserver le caractère rural, c’est aussi mener un réel programme de sauvegarde et de valorisation des sentiers en faisant fi des intérêts individuels. Nous disposons d’un réseau de sentiers qui, avec un investissement et un entretien minimaux, permettrait une mobilité douce entre les villages et vers les gares. Redonner vie aux places des villages est aussi un enjeu : nous voulons en refaire des espaces de convivialité en les équipant et en les embellissant".

La route d'Ath coupe en deux la commune et génère des accidents et des problèmes de mobilité. A quand du changement et comment l'obtenir puisque ce n’est pas une route communale ?

J.D.: "La route d’Ath est le point noir de l’entité. La commune n’a pas toutes les cartes en main puisque cette voirie est régionale. Mais elle doit être actrice d’un changement en recherchant un dialogue permanent avec la Wallonie et en jouant son rôle de lanceur d’alerte. Le nombre d’accidents doit permettre de sensibiliser les décideurs à cet égard.

La pression commerciale est telle qu’on ne peut plus se permettre d’accorder des dérogations à toutes les demandes d’implantations nouvelles et cela, tant que des solutions de parking n’existent pas le long de la RN56. C’est pourquoi nous plaidons en faveur de l’aménagement d’un espace spécialement prévu pour l’accueil des services et des commerces à proximité immédiate de cet axe.

Parallèlement à cela, il est indispensable d’étoffer l’offre de transports en commun au départ notamment de la gare de Jurbise".

Jurbise fait-elle suffisamment pour la gouvernance ? Quelle est votre proposition pour améliorer la transparence et la démocratie ?

J.D. : "Au conseil communal, le débat n’existe pas. C’est pourquoi, " l’éthique et la participation citoyenne " est le premier titre de notre programme.

Nous voulons associer le citoyen à la prise de décision. Nous pratiquerons pour cela la publicité systématique des décisions politiques et faciliterons l’accès au droit d’interpellation. Nous proposerons d’instaurer un code de participation citoyenne et un budget participatif. Une part du budget sera soumise aux propositions et décisions des citoyens, notamment pour les investissements dans les quartiers.

La démocratie participative ne doit toutefois pas remplacer la démocratie représentative. Elle doit l’enrichir. Le rôle des conseillers sera donc revalorisé : ils seront associés à la construction des projets au travers de commissions dynamiques.

L’éthique sera également au centre des préoccupations : Alternative Citoyenne séparera les fonctions de bourgmestre et de président du conseil communal et soumettra un code éthique aux élus"

Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

J.D. : "Si les Jurbisiens nous donnent la possibilité de gérer la commune, notre première action concernera la gouvernance et la transparence des décisions. Il s’agit d’actions simples à concrétiser, qui ne demandent aucun budget. Nous nous attaquerons aussi directement aux problèmes de mobilité et de sécurité. La situation sur la route d’Ath ne pouvant se régler sans la Région wallonne, nous agirons prioritairement aux abords des écoles. La mobilité est une des priorités majeures des Jurbisiens.

Pour en finir avec une politique au jour le jour, nous élaborerons avec les citoyens un programme d’actions pour repenser Jurbise en fonction des enjeux liés à l’environnement, à l’aménagement du territoire et à la mobilité. Jurbise en 2030 : c’est aujourd’hui que cela s’écrit ! Notre programme est le fruit d’un forum ouvert aux citoyens, nous poursuivrons cette démarche participative.Jurbise ne compte plus de maison de repos depuis quelques années. Nous offrons une multitude de services aux seniors mais certains ont besoin d’une structure adaptée. C’est donc ce dossier que je porterai en priorité".

Nous déclinons toute responsabilité quant au fond et à la forme des propos tenus par les candidats.