Cinq questions à Jérôme Meuris, tête de liste MR à Ellezelles

1/ À Ellezelles, l'excellente santé des finances permet à la commune d'investir. De nouveaux projets d'infrastructures communales ont été réalisés ou sont à l'étude. La commune peut-elle encore se permettre de poursuivre cette politique? Quels projets faudrait-il envisager ?

Jérôme Meuris (MR): "Les finances sont effectivement bonnes. L’augmentation de l’assiette fiscale avec l’arrivée des nouveaux habitants et le maintient de l’IPP à 8% facilite la trésorie communale. Les investissements réalisés ont essentiellement concerné le centre d’Ellezelles et les secteurs culturel et touristique. Tous ces projets coûtent et coûteront encore de nombreuses années en entretien. Il serait bon de ne pas oublier les habitants qui n’habitent pas le centre ainsi que ceux des villages de Wodecq et Lahamaide. La maison du village de Wodecq et la rénovation de l’écomusée de Lahamaide sont un premier pas dans ce sens. L’entretien, l’amélioration et la sécurité de nos voiries communales, un environnement propre et soigné ainsi que le réaménagement des espaces publics de TOUTE la commune doivent être la priorité des prochains investissements. Face au défi énergétique, les investissements doivent également soutenir les particuliers dans l’utilisation rationnelle de l’énergie (isolation, récupération des eaux de pluie,..)."

2/ On sait qu'il est difficile d'attirer des entreprises en zone rurale. Comment faire pour développer le tissu local de PME ? Serait-il possible d'ouvrir la porte, pour une entité touristique comme Ellezelles, à des sociétés de taille plus conséquente ?

J.M. : "Bien que disposant d’un mini zoning aux quatre vents qui permet à de petites PME de se lancer, Ellezelles est et doit rester une région de terroir. Outre la gestion paysagère et environnementale qu’il représente, le secteur agricole constitue le premier pôle économique de notre région. A ce titre, la commune doit soutenir le secteur agricole notamment en revalorisant et en restaurant la confiance envers ce secteur. La création d’une commission agricole qui offrirait un soutien technique et administratif de proximité aux exploitants serait également utile. Les artisans et les commerçants locaux constituent le deuxième pôle économique de notre commune. La promotion et la valorisation du travail de ce secteur, via par exemple, un système de fidélisation sont également essentielles. Les agriculteurs et les artisans locaux sont le tissus économique de notre région qu’il faut défendre et soutenir."

3/ Une nouvelle coalition CDH/PS est sans doute en train de se dessiner à Ellezelles. Les deux partis sont sur la même longueur d’onde sur pas mal de projets. Est-ce que cela sert encore à quelque chose de faire campagne ?

J.M.: "Oui bien sûr ! Toute coalition en place finit par tourner en rond, un autre partenaire peut relancer la dynamique. Le MR veut une politique plus transparente et plus proche de ses habitants. Le programme du MR est un programme de proximité qui de par sa réalisation aura un impact direct sur la vie quotidienne des habitants."

4/ Comment améliorer la mobilité et renforcer l’offre des transports en commun à Ellezelles ? Vos pistes même si la compétence n’est pas communale ? Intervention auprès de la Région wallonne et des TEC ?

J.M.: "La mobilité est indispensable pour se rendre au travail, aller à l'école, faire du sport ou encore avoir des loisirs hors l'offre de transport public déficiente en zone rurale ne s'est pas adaptée à ces demandes. Pour y remédier, le MR souhaite : renforcer l'offre des transports en commun en concertation avec les sociétés régionales de transport. faciliter le co-voiturage par le biais des technologies numériques. promouvoir le système des taxis seniors et mettre en place un système communal de navettes pour permettre aux personnes âgées d'être autonomes. permettre le télétravail en améliorant le réseau internet en concertation avec les distributeurs internet."

