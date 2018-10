Cinq questions à Jean-Yves Sturbois, tête de liste du parti "Enghien en mouvement" à Enghien

1/ La population d’Enghien a augmenté de 30 pc en 20 ans. Comment intégrer ces nouveaux habitants de manière fluide et raisonnable ?

Jean-Yves Sturbois (Enghien en Mouvement) : "Enghien est attrayante ; elle bénéficie d’une situation géographique privilégiée et d’une accessibilité importante (gare RER, autoroute A8/E429). L’augmentation rapide de sa population en est la preuve. Mais cela constitue un défi tant sur le plan des infrastructures et des services à développer que du bien-vivre ensemble à encourager et de l’urbanisation à maîtriser.

En Mouvement souhaite renforcer l’attractivité de la ville afin que ces nouveaux habitants s’y sentent épanouis et soient un plus pour le développement commercial et économique local.

Il faut multiplier les espaces partagés, lieux de rencontre et d’échange. Il faut encourager les dynamiques des comités de quartier et les solidarités de proximité.

Il convient de reconnaître aux villages leur place spécifique. Les villages doivent rester des villages (et non des banlieues dortoirs) et la ville doit redevenir un pôle citadin attractif. Nous proposons d’établir une charte du bien-vivre ensemble à la campagne afin de développer une cohabitation harmonieuse entre ceux qui y travaillent et ceux qui y résident."

2/ La gare RER d’Enghien attire beaucoup de navetteurs. La zone bleue a été élargie à l’ensemble du centre-ville et au quartier de la gare. Faut-il conserver cette situation ou avez-vous d’autres mesures à proposer ?

J.-Y. S. : "La Nouvelle zone bleue devra être évaluée à la mi-2019 !

Il n’est cependant pas souhaitable que la ville soit engorgée de voitures, ce qui nuit tant à son esthétique et à son harmonie qu’à la qualité de vie et à l’attrait commercial.

En Mouvement souhaite donc, dans l’intervalle, développer un système de navettes inter-villages et centre-ville, pouvant desservir à la fois la gare SNCB, les commerces et les écoles de l’entité.

Néanmoins, l’offre de stationnement reste insuffisante. Nous envisageons donc d’installer des parkings modulaires (de type " silo) et évolutifs, sur le tracé du contournement (rue Saint-Jean) et dans le cadre de la reconfiguration de la zone située derrière la rue du Viaduc (ex-gare du tram-fonderies-SWDE).

Nous souhaitons encourager le covoiturage et l’aménagement de parkings de dissuasion en périphérie, notamment pour faire face à l’afflux de véhicules lors des gros évènements au Parc, afin de préserver le confort des riverains et des commerces."

3/ Il existe un projet d’acquisition d’une caméra de surveillance pour lutter contre les dépôts sauvages. Certains souhaitent des caméras dans le centre-ville afin de prévenir des actes de vandalisme. Pour ou contre ?

J-Y S. : "En Mouvement privilégie l’installation de caméras de surveillance fixes aux entrées de la commune et de la Ville afin de permettre un éventuel et nécessaire suivi en cas d’infractions avérées sur le territoire de la commune et pouvant être visionnées par du personnel autorisé.

Afin de combattre les incivilités répétées de type dépôts sauvages, tags, nuisances diverses à certains endroits particuliers de la commune, nous sommes favorables au déploiement ponctuel de caméras mobiles et discrètes (caméras de surveillance nature et chasse à déclenchement automatique).

Mais nous ne souhaitons pas une surveillance continue des citoyens. Il faut veiller à un usage raisonné des caméras de surveillance afin de sauvegarder les libertés individuelles et éviter toutes dérives intrusives dans la vie privée des personnes."

4/ Le projet de " Ville-Parc " voulu par la majorité doit notamment permettre à l’économie locale de bénéficier des retombées des activités et de l’attractivité du Parc. Comment développer le commerce et attirer de nouvelles enseignes tout en préservant la qualité de vie des habitants ?

J-Y S. : "En Mouvement adhère au projet de " Ville-Parc " !

Ce concept doit être à la fois vivant et vivable, en préservant l’harmonie des lieux et le confort des riverains et des commerces qui ne doivent pas être victimes d’un afflux important lors d’évènements d’ampleur. Pour ce faire, il faut prévoir des parkings décentralisés accessibles via des navettes.

Nous souhaitons accentuer la végétalisation de la ville, en y aménageant de nouveaux parcs publics et espaces conviviaux, en multipliant les zones vertes et en renforçant le fleurissement de la ville. Mais il faut renforcer la propreté de l’espace public et son accessibilité, notamment pour les PMR.

Pour développer l’attrait commercial de la ville, il faut repenser son accessibilité : la ville doit être à la fois un modèle de mobilité douce mais aussi en permettre l’accès aisé en voiture. Un juste équilibre doit être trouvé.

Le centre-ville doit aussi miser sur la mixité des fonctions : commerce, logement et services doivent être complémentaires et bénéficier les uns aux autres."

5/ Quelle est la mesure phare que vous comptez mettre en oeuvre?

J-Y S. : "En Mouvement souhaite renforcer la participation citoyenne à Enghien, en particulier en matière de co-création des décisions, de consultation de la population et/ou de référendum communaux.

Nous avons la conviction que chaque habitant est capable de comprendre, de juger et de décider.

Nous souhaitons donc que les décisions, orientations et projets importants de la commune soient soumis à l’avis des citoyens mais dans le cadre d’une information claire et d’une réelle transparence.

Nous faisons le pari de l’intelligence collective qui, au travers de dialogue, d’échange, d’écoute, d’information, de formation et de co-construction de projets, puisse permettre à chaque citoyen enghiennois de se réapproprier sa commune et d’être copropriétaire de l’intérêt commun."

