Cinq questions à Jean-Marc Dupont, tête de liste PS à Frameries

Comment relancer l’activité commerciale dans les centres de la Bouverie et de Frameries, et plus particulièrement dans l’Epicentre ?

Jean-Marc Dupont - PS : "Avant tout, je tiens à souligner que l’activité commerciale reste dense dans l’hyper centre de Frameries : 101 commerces en activité, en progression de 7 par rapport à 2016.

Il est exact que l’Epicentre reste problématique : à ce stade, la moitié des espaces seulement sont occupés; rappelons que ces espaces sont la propriété du promoteur, qui seul en assure la commercialisation. Toutefois, la Commune formulera des propositions concrètes pour son développement, ainsi que pour l’Hyper centre :

 Mettre en place une plateforme " web " : " J’achète à Frameries "

 Promouvoir des projets collaboratifs

 Susciter l’innovation et la créativité chez les commerçants

Pour La Bouverie, la situation est plus complexe : le commerce s’est naturellement développé sur l’axe formé par le rue de l’Industrie et la route de Salik".



Comment lutter contre le nombre croissant d’incivilités et comment renforcer la sécurité?

Jean-Marc Dupont - PS : "La lutte contre les incivilités constitue une priorité absolue, car les incivilités détruisent la cohésion sociale. Essentiellement, elles concernent deux domaines : l’environnement et la sécurité routière.

En matière d’environnement, la police et les agents constatateurs communaux effectuent des contrôles permanents ; c’est insuffisant : nous allons renforcer la prévention, améliorer la qualité de l’espace public, développer des actions en collaboration avec les citoyens et les comités de quartier.

Pour l’insécurité routière, nous allons définir le concept " courtoisie au volant ", et en faire un label communal dans le cadre d’un nouveau plan communal de mobilité : lutte contre les stationnements intempestifs, création de nombreuses zones 30, et participation citoyenne, essentielle à la réalisation de nos objectifs".

A Frameries, plus d’un jeune sur 5 vit dans une famille où personne ne travaille, que faire pour (re)donner du travail aux jeunes ?

J-M D. : "La problématique de l’emploi dépasse de loin le champ des compétences communales ; toutefois, à notre échelle, nous nous efforçons d’agir via deux axes forts : le soutien à la création d’activités et la réinsertion socio-professionnelle

Le soutien à la création d’activités constitue l’axe majeur de nos actions en matière de développement local : entre 2012 et 2018, 19 nouvelles entreprises se sont installées dans nos zonings, y créant 134 emplois ; le nouveau centre commercial à La Bouverie aura créé près de 250 emplois entre 2012 et 2018 ; à Frameries, le taux de création d’entreprises est de 10,6%, plus élevé que celui de la Belgique (9,1%).

En réinsertion professionnelle, notre CPAS a procédé à plus de 500 remises à l’emploi entre 2012 et 2018, dont plus de 60% de jeunes ; ces politiques seront renforcées, en partenariat avec les acteurs locaux : Maison de l’Emploi, Mission Régionale pour l’Emploi

En matière de propreté publique, Frameries a l’étiquette de " commune sale ". Faut-il davantage de répression ?

J-M D.: "Avant tout, je réfute totalement cette affirmation infondée, arbitraire et mensongère qui est une insulte aux Framerisois ; seraient-ils plus sales que les Boussutois ou les Louvièrois par exemple ? Sur quels critères objectifs peut-on affirmer cela ?

Certes, comme partout, la propreté publique doit être améliorée, la lutte contre les incivilités environnementales renforcée ; la répression sera accentuée grâce à une plus grande disponibilité du personnel communal et de la police.

La prévention doit rester malgré tout l’axe majeur de notre action ; de nombreuses actions sont déjà menées dans les écoles et les quartiers ; elles seront amplifiées.

Enfin, la Commune doit montrer l’exemple : l’entretien et l’embellissement des espaces publics seront renforcés grâce à des moyens humains et techniques supplémentaires. Relever ce défi est avant tout l’affaire de tous : citoyens, commune, police".

Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

J-M D: "Plus que jamais, la transition écologique vers le développement durable constitue une priorité pour l’ensemble des pouvoirs publics, en ce compris les communes ; elle sera un axe fort du programme du PS pour l’élection du 14 octobre.

Concrètement, je proposerai la mise en place, début 2019, d’un comité de pilotage communal associant des citoyens et des partenaires privés et publics, chargé de mettre en place une stratégie ambitieuse, afin d’assurer cette transition écologique.

Elle fournira à l’autorité communale un master plan, décliné en actions concrètes, en matière d’économies d’énergie, de lutte contre le gaspillage, de promotion des circuits courts, de biodiversité et de préservation de notre environnement. A titre d’exemple, citons la valorisation des encombrants recyclables, ou la promotion des circuits courts pour une alimentation saine dans les cantines scolaires notamment. Des moyens financiers seront prévus au budget 2019 pour permettre à ce comité de pilotage de remplir ses missions".

