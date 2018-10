Cinq questions à Jean-Marc Barbaix, tête de liste du parti DéFI à Lessines

1. Quelle politique commerciale envisagez-vous pour le centre-ville de Lessines et les villages ?

Jean-Marc Barbaix (DEFI) " Soutient lors du développement de projets via la création d’un guichet carrefour-entreprise local. Travail en collaboration avec l’ASCOM et des futurs partenaires commerciaux et établir un audit des surfaces commerciales en non-activité. Aide à l’embellissement des façades revoir les conditions de la Z.I.P méconnues des lessinois, autorisation de terrasse commerciale pour les indépendants. Chaque indépendant doit pouvoir bénéficier des mêmes avantages. Une prime unique de 4000 euros de départ pour les nouveaux entrepreuneurs. Prime d’embellissement pour les autres locaux non commerciaux mais pour les particuliers désireux de promouvoir le cadre de vie général du centre-ville. Mettre à disposition , des sacs et poubelles pour déjection canine, revoir une toilette publique voir un partenariat public/privé. Rachat de la maison de l’écluse (Face au Musée William) et y développer un tourisme fluviale digne d’une petite VENISE sur notre Dendre locale en partenariat public/privé avec une terrasse flottante afin de se délecter du regard. La motivation est grande de projet sur le centre ! "

2. Que proposez-vous pour redynamiser le tourisme à Lessines, en dehors de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose ?

J-M. B. "Priorité de ré-intégrer notre info-tourisme à l’ancien Hôtel de ville ( Lieu amblématique de visibilité pour le visiteur ) Créer un circuit touristique présentant les carrières avec une aide à l’ Asbl " Cayoteu " plus largement soutenue dans un cadre budgétaire de bonne gouvernance, voir la possibilité de créer un musée du porphyre et éventuellement de Magritte et Tramasure. Créer diverses activités de plein air avec camping et réaménagement des différents parcs communaux. Développer un tourisme écologique avec un parc vélo au départ de notre gare de Lessines et développer une application en partenariat avec la population et le secteur appli et permettant un accès wifi gratuit. Aménager la carrière Lenoir en centre nautique ( Carrière pouvant donner des projets multiples)".

3. Comment améliorer le sentiment de sécurité en centre-ville ?

J-M. B. "Augmenter les caméras de surveillance ou radar fixe , rondes de police plus régulières principalement en soirée avant la fermeture des night-shop (voir une relocalisation ), revoir le PCA et de mobilité Dendre Sud . Améliorer la communication sur les incivilités et sanctionner le pollueur-payeur. Recentrer les consommateurs de substances en un même lieu (sujet à consultation populaire) de type coffee".

4. Le projet Snow Games a-t-il toujours raison d’être ? Peut-il encore représenter une réelle plus-value pour la ville ?

J-M. B. "Le projet Snowgames a toujours sa place, il permettrait d’exploiter un lieu délaissé. D’amener énormément de touristes qui pourraient profiter pour visiter la ville ,ses villages et ses intérêts, ça permettrait également de créer de l’emploi. Lors de mon élection en tant que 1er Vice-président en 2000 de la CCCATM de la Ville de Lessines , j’ai eu l’occasion devant les médias de vous présenter le projet Snow Games avec l’autorité communale et monsieur jean-marc Wellems concepteur du projet. Pour un développement durable ,au tel cas ou le projet ne se concrétiserait pas , il est important de développer un tourisme de nature sur le site et de plongée. Lessines regorge d’une telle beauté , quelle doit être mise en valeur".

5. Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

J-M. B. "Nous présentons un liste de 10 projets priorités de bonne gouvernance et nous voulons apporter nos idées.

Nous sommes à l’aube de 2019 et Lessines n’a pu ce développer correctement , je veux ne pas m’étendre sur cette actualité politique locale néfaste pour tous les lessinois et lessinoises dont il est le grand perdant.

Une première action sur le BEA ( Bien-être animal ) et sur le BEH

(Bien-être humain ) local ".