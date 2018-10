Cinq questions à Jean-Luc Crucke, tête de liste MR à Frasnes-lez-Anvaing

1/ Jean-Luc Crucke, le bourgmestre empêché, ne souhaitait pas être tête de liste. La section locale du MR en a décidé autrement.

Est-ce tromper l’électeur ?

Jean-Luc Crucke (MR) : "Non, j’ai toujours été d’une grande franchise. Je le répète, être Bourgmestre et Ministre, c’est impossible. Depuis ma prestation de serment comme Ministre du Gouvernement wallon, je dois assumer des responsabilités lourdes, qui me prennent presque tout mon temps.

Dès janvier, j’avais demandé à pouvoir pousser la liste du MR lors des élections communales, ce qui était cohérent par rapport à ma disponibilité. Et cette place m’a été refusée. Ma section m’a demandé de prendre la tête de liste en acceptant les contraintes présentielles que j’avais fixées. Je ne pouvais décemment pas m’opposer à cette requête, j’ai trop travaillé pour ma commune pour laisser tomber mes colistiers à quelques semaines du scrutin. Je ne changerai néanmoins rien à mon programme des prochaines semaines."

2/ La mobilité est un enjeu majeur pour toutes les communes, qui plus est en milieu rural.

Un plan de mobilité ne s’avère-t-il pas indispensable ? L’ancienne ligne 86 doit-elle en être le fil conducteur/une priorité ?

J-L C. : "Poser la question est y répondre. Bien entendu, la mobilité est un enjeu majeur. Nous devons réactualiser complètement le Plan communal de mobilité. Ce Plan s’avère indispensable, non seulement pour la subsidiation de l’étude de mise en œuvre, mais également pour la réalisation de divers aménagements.

Je ne vous cache pas que le dossier a piétiné, administrativement parlant, ces dernières années. Mais la situation a évolué très rapidement ces derniers mois. La prochaine échéance est fixée dans le courant de septembre avec l’organisation d’une réunion qui rassemblera des représentants du Collège communal, du SPW Mobilité-Mobilité douce, de la Zone de Police des Collines et le Conseiller en Mobilité de la commune. Un programme structuré et un échéancier devrait rapidement voir le jour.

La ligne L86 est, quant à elle une colonne vertébrale de 18 km de mobilité douce pour la commune. Nous travaillons actuellement avec les communes limitrophes afin de prolonger et relier les tronçons existants. Un exemple récent est le dossier introduit dans le cadre de l’appel à projets " Subvention en mobilité douce 2018 ". Celui-ci permettra d’assurer la continuité de la portion Leuze-Grandmetz vers la gare de Frasnes-lez-Buissenal. La réponse devrait rapidement nous parvenir. Parallèlement, les projets et dossiers continuent de se construire pour assurer le développement de la liaison Nord et le Ministre Di Antonio devrait incessamment annoncer la signature de la convention entre Infrabel et la Wallonie, étape indispensable à la concrétisation des travaux."

3/ Quel avenir voyez-vous pour le Palace, la salle de spectacle emblématique de la commune qui a fermé ses portes à l’aube de l’an 2000 ?

Dans le même périmètre, quel serait pour vous le projet idéal pour l’aménagement de la grand-place ?

J-L C. : "L’avenir du Palace est tout tracé. C’est un beau projet de logements publics qui va prendre possession des lieux. 9 logements, pour un coût de près de 2 millions d’euros, financés à 40 % par la Région wallonne.

Et une salle polyvalente, qualifiée de Maison rurale, verra le jour à proximité de l’ecoparking actuellement en construction. Les bénéfices sont multiples : économie d’échelle, nuisances sonores éloignées du centre, parking, accessibilité, …

Pour l’aménagement de la Grand-Place, Frasnes-lez-Anvaing a été retenue dans le cadre de l’opération cœur de Ville. Le projet comporte un volet démolition (qui concerne l’ancien magasin de jouets et les appartements et débutera en septembre 2018) et un volet construction qui comprendra une Halle, que nous pourrons moduler et ouvrir en été, plusieurs immeubles, une esplanade, un parking enterré et différents espaces de promenade."

4/ Comme d’autres communes, Frasnes-lez-Anvaing doit lutter contre les incivilités. Les caméras achetées sont-elles la solution ? Faudrait-il davantage de répression ?

J-L C. : "Les incivilités m’irritent au plus haut point, c’est la traduction directe d’un manque total de respect de l’autre, sachant qu’un déchet ne tombe jamais du ciel.

Six caméras ont, en effet, été achetées pour être placées dans des endroits "sensibles" pour les dépôts sauvages. Mais ce n’est pas l’unique solution. Deux agents constatateurs ont été engagés afin de traquer ces dépôts sauvages, mais aussi les mégots, la délinquance environnementale, … Le citoyen devient également acteur grâce à une nouvelle application mobile qui va lui permettre de signaler les dégâts, déchets et dépôts sur l’ensemble du territoire. La procédure de sanction est également simplifiée car ce sera notre Directrice générale qui pourra désormais faire appliquer directement les amendes administratives. Donc oui, nous visons davantage de répression mais également une mobilisation citoyenne mieux structurée."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

J-L C. : "Engager le processus de retrait de la zone de Police des Collines."