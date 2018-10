Cinq questions à Jean Delestrain, tête de liste d'"Objectif citoyen" à Celles

1/ Gouvernance : la dernière mandature a été marquée par un climat politique parfois délétère, que comptez-vous faire pour repartir sur de meilleures bases ?

Jean Delestrain (Objectif citoyen): "Vous parlez de meilleures bases. Nos bases actuelles sont solides à savoir que le climat qui règne au sein de notre liste et à travers nos 17 candidats est tout simplement à l’opposé de ce que vous appelez délétère. Nous avons créé cette liste en sélectionnant des candidats vrais et sincères qui veulent une gestion cohérente de leur commune, en privilégiant l’intérêt général en lieu et place de l’intérêt personnel. Toutes et tous en sont intimement convaincus. Nous avons mis toutes nos chances de notre côté pour obtenir une majorité le soir du 14 octobre et pour tous avancer dans le même sens afin de concrétiser un programme qui se veut réalisable et objectif. La meilleure chose pour repartir sur de meilleure base est donc un changement de majorité. Tout simplement."

2/ Quelle sera votre politique en matière de taxes communales ?

J. D.: "Nous n’allons pas révolutionner la politique de taxes communales sur l’entité en faisant des promesses électoralistes de baisses de taxes. Dans un premier temps, nous devons concrétiser les actions de notre programme et en mesurer l’impact budgétaire. Nous estimons que ce n’est pas le rôle d’une commune de thésauriser, d’augmenter le boni global et d’en faire un argument de campagne comme le fait la majorité sortante. Les impôts et taxes doivent être redistribués pour le bien-être de tous les citoyens. Cette redistribution se fera par la concrétisation de toutes les actions de notre programme. Les taxes et amendes prévues dans le Règlement Général de Police afin de faire face aux nombreuses incivilités environnementales seront également perçues via l’engagement d’un agent constatateur.

Et s’il devait y avoir une taxe que nous pourrions envisager de supprimer, en fonction d’une conjoncture budgétaire favorable, ce serait la taxe d’égouttage."

3/ Comment comptez-vous lutter contre les inondations qui frappent régulièrement la commune ?

J. D.: "Ce sera notre priorité. Monter une task force au sein de la commune, élus, personnel communal et les pouvoirs subsidiant (Province et Région Wallonne) afin de finaliser au plus vite les projets déjà lancés mais également de répertorier et de lancer les études sur les autres endroits ‘oubliés’ par la majorité sortante. Nous prenons comme exemple le village de Velaines, régulièrement inondé et totalement oublié par la majorité sortante qui a cru bon de ne prévoir aucun investissement afin d’endiguer le phénomène pour les Velainoises et Velainois."

4/ Comment comptez-vous relancer le PCDR après la démission de plusieurs citoyens qui y étaient impliqués ?

J. D.: "Nous devons redynamiser la Commission locale de développement durable par diverses actions

Relancer un appel à candidature auprès des anciens membres mais également de tous les citoyens afin de repartir sur une base citoyenne complète.

Finaliser au plus vite les projets en cours et déjà votés sous l’ancienne législature notamment les 3 priorités qui sont la rénovation de la salle communautaire de Velaines, l’aménagement de la place de Celles et la création d’un micro-pôle économique à Celles.

Prioriser et concrétiser de nouvelles actions de moindre importance en tenant compte de l’avis des membres de la nouvelle CLDR qui aura été relancée."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

J. D.: "L’engagement d’un Conseiller en communication commun à la commune et au CPAS afin de mettre en place :

Une communication interne, entre mandataires et vers l’ensemble du personnel, fluide et complète afin de privilégier un réel travail d’équipe qui soit constructif et fructueux.

Une communication vers le citoyen claire et efficace. En diffusant les informations nécessaires, les rendant accessibles via des outils adaptés (Bulletins d’information réguliers, amélioration du site Internet, réseaux sociaux, …).

Une communication vers l’extérieur afin d’offrir à notre belle commune la visibilité qu’elle mérite mais également de véhiculer une présence positive dans les médias et sur les réseaux sociaux."

