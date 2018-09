Cinq questions à Jean-Claude Debiève, tête de liste du PS à Boussu

1) À quand la concrétisation de la rénovation du Centre Hornu ?

Jean-Claude Debiève (PS) "Le dossier concernant la rénovation du centre-ville d'Hornu a été retenu par la Ministre de Pouvoirs locaux. Un subside de quelque 1,600,000 € nous sera octroyé dans le cadre de la modernisation tant attendue du centre d'Hornu.

Dès le début de l'année prochaine (2019), le projet définitif sera prochainement présenté au Conseil communal.

Les procédures de marchés publics seront lancées dans la foulée. Les travaux se dérouleront en deux phases, afin de ne pas perturber le quotidien des riverains et des commerçants.

L'objectif est de rendre le centre-ville d'Hornu à ses citoyens ! Y booster le commerce de proximité et y développer des espaces de détentes".

2) Attirer des habitants et donc des investisseurs immobiliers : comment faire pour éviter que les habitants quittent la commune ?

J-Cl. D. "Il faut la rendre la plus attrayante et la plus attractive possible. Contrairement à ce que certains prétendent, les investisseurs immobiliers portent un intérêt tout particulier à notre commune.

Pourquoi ? Car il y a du commerce, des écoles, de nombreuses offres de services, deux hôpitaux, des associations, des clubs de sport sérieux, 5 maisons de repos et, surtout, des artisans qui proposent des produits de qualité !

De plus, nous avons récemment fait l'acquisition de la gare, afin d'étendre l'offre de service public à notre population.

Les investisseurs le savent et de nombreux projets sont en cours de préparation voire de finalisation.

Notre entité est en pleine mutation. Aujourd'hui, il est indispensable de proposer aux citoyens des logements modernes répondant aux exigences en termes d'isolation et de confort. L'ancienne Gendarmerie, le Quartier d'Apt et, prochainement, le site du Trieu Jean Sart (500 logements et résidences-services) en sont les plus beaux exemples".

3) Paupérisation : le nombre de RIS augmente : comment un CPAS peut-il se maintenir à flot ?

J-Cl. D. "Le nombre de RIS augmente car une politique d'exclusion du chômage a été initiée par d'autres niveaux de pouvoirs. Au final, ce sont les principaux concernés et les communes qui en subissent les conséquences. C'est inadmissible. La Commune tente de réduire l'impact de ce type de décision en engageant des Article 60. En effet, plus de 70 personnes ont été engagées par la Commune en tant qu'article 60, afin de retrouver une vie active, mais également leurs droits sociaux et ne plus dépendre du RIS.

Notre CPAS " se maintient à flot " (sic), grâce à une gestion en bon père de famille du Centre Public, mais également par le soutien de la commune envers son CPAS, par l’intermédiaire des dépenses de transfert. Le déficit est d'ailleurs en nette diminution depuis ces deux dernières années. Il en va de même pour le Home Guéin".

4) Hornu-Boussu, championne des mètres carrés commerciaux. Y a-t-il trop de magasins ?

J-Cl.D. "Ces magasins ne sont-ils pas pourvoyeurs d'emplois ? Boussu et Hornu regorgent également d'artisans de qualité qui proposent des produits uniques, de qualité, que l'on ne retrouve pas en grande surface. Nous travaillons afin de les mettre en valeur et d'en attirer d'autres.

A Boussu, le marché dominical a permis d'atteindre un taux d'occupation très élevé des surfaces commerciales dites de proximité. Le stationnement en centre-ville sera également organisé afin d'accéder plus facilement à ces commerces.

A Hornu, le nouveau centre-ville incitera à la convivialité et à faciliter les échanges, notamment avec le commerce de proximité".

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

J-Cl.D. "Il n'y a pas une seule mesure ! Nous continuerons à prendre les mesures indispensables pour le bien-être de nos citoyens. De nombreux dossiers sont en cours de finalisation, nous les poursuivrons avec conviction et détermination afin qu'ils aboutissent dans les plus brefs délais. Les dossiers principaux sont : la rénovation des deux centres-villes, la construction de la nouvelle école du Centre à Hornu, l'amélioration de l'offre de logements et des services sur l'entité, la mobilité, la Jeunesse, et bien d'autres encore... ".