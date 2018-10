Cinq questions à Jean-Bernard Vivier, tête de liste du parti "GO" à Antoing

1/ Quelle est la mesure phare que vous comptez mettre en œuvre après les élections communales ?

Jean-Bernard Vivier (GO): "Notre programme comporte plusieurs mesures phares en lien avec trois axes principaux : la santé, la formation-emploi ainsi que la fiscalité. Si l’on veut faire d’Antoing une commune de qualité, il faut que les gens soient en bonne santé avec un travail. Quand les gens sont bien, avec un travail et des infrastructures de qualité, ils investissent et développent leur entité. Il faut relancer au plus vite l’emploi sur Antoing. Nous proposerons des formations de qualité et nous concrétiserons les travaux sur les sites de " Your Nature, St-Druon, la crèche… ". Nous resterons attentifs au respect des procédures de recrutement pour plus de transparence dans les engagements. En matière de fiscalité, nous n’augmenterons pas les impôts. Ce sera assez facile avec l’avenir de nos industries ; néanmoins, nous resterons vigilants à diminuer au maximum les contraintes pour la population (bruits et problèmes de poussières) en améliorant le dialogue et la communication. Nous voulons remuer cette commune, changez les habitudes."

2/ Développement territorial : les projets d’envergure (Master Plan du Grand Large, la zone économique Delta...) ont-ils du plomb dans l’aile ? Comment les faire aboutir ?

J.-B. V.: "Tout n’est pas négatif, certains grands chantiers avancent certes mais trop lentement. Nous regrettons la position communale sur certains dossiers. A force de rester dans le sillage des communes voisines, notre commune n’avance pas. Il faut savoir prendre des décisions et avancer. Les comités d’accompagnement et de suivi de certains dossiers sont à revoir entièrement car ils n’avancent pas de manière positive. Pour le Master plan, une réflexion globale avec les intervenants du grand large doit se faire au plus vite. Ce projet en communication avec la CLDR et les gestionnaires des sites doit devenir la fierté de notre commune, de notre économie et de notre tourisme. La zone Delta reste le mystère de 96, les agriculteurs devaient récupérer des terres, la commune devait gérer ça en rendant les terres agricoles et en développant un zoning. Ideta promet une avance significative dans ce dossier. A notre avis, les annonces du début ont fait du mal au dossier. On a encore une fois voulu annoncer avant de gérer la situation…"

3/ Sécurité : Comment lutter contre l’incivisme (pollution, déchets sauvages, nuisances autour du Grand Large) et les faits (+ 180% en 2017) liés aux stupéfiants ?

J.-B. V.: "Depuis des années, le GO demande le retour des éco-cantonniers dans les villages pour plus de sécurité et une aide directe à la population. Pour les sites touristiques, la commune fait tout et n’importe quoi. Nous manquons cruellement de communication. Le GO demande depuis des années des panneaux de signalisation avec le règlement communal. Il est nécessaire de préciser les zones définies pour les pratiques des loisirs de tous. Une surveillance des sites à problème avec de la présence humaine mais aussi l’utilisation des caméras permettrait une plus grande répression, d’instaurer le “pollueur-payeur” et une tolérance zéro. -La sécurité veut aussi dire, secours, nous déplorons la gestion catastrophique du dossier de la zone de secours par le collège actuel. Nous regrettons aussi la manière de se faire manipuler concernant la zone de police. En conclusion, le citoyen va payer plus et de plus en plus pour moins de service. Nous le regrettons fermement."

4/ Travaux : Les grands chantiers communaux (Gand rue, crèche, Quartier de la pêcherie ...) sont-ils menés efficacement ? Quelles priorités pour la prochaine mandature ?

J.-B. V.: "Les dossiers sont bien montés en tout cas au niveau des subsides. Pour le reste, c’est une catastrophe. -La grand-rue montre déjà ses limites la place Bara aussi. On oublie vite mais le carrefour des Irlandais est déjà dans un état lamentable. Pourtant les garanties existent… -La crèche, sa conception était correcte, la gestion du chantier pas du tout. -La pêcherie, un échevin avait promis de commencer les travaux avant la fin de la mandature. Avant d’avancer des choses, il faut s’assurer que les travaux peuvent commencer…une maison est toujours non acquise. Encore une annonce farfelue. -La piscine, c’est un échec complet, quand on entend un échevin de l’enseignement dire que cette matière est du ressort des parents, c’est énervant. Ce dossier est l’échec de trois mandatures du PS. -La mobilité n’est pensée que par petites zones, nous demandons depuis longtemps une vue générale et globale sur celle-ci. Pour conclure cette matière, nous regrettons le manque de suivi et de gestion des travaux."

5/ Gouvernance : la majorité tient-elle compte des propositions et avis de l’opposition ?

J.-B. V.: "On pourrait croire que oui…en tout cas à retardement, certains dossiers demandés par l’opposition sont repris plus tard. Le seul changement c’est qu’on oublie de dire de qui ça vient, de où ça vient. La crèche, le terrain synthétique, le site informatique, les caméras, la lutte contre l’incivisme, voici des dossiers demandés, proposés, travaillés par l’opposition et qui reviennent plus tard. Certains dossiers par contre restent ignorés dans leurs gestions (zone de secours et de police, la gestion de l’emploi, la piscine, la gestion des sites touristiques, …) -Néanmoins, la réalité à Antoing reste le fait que les partis de l’opposition, de l’ouverture n’ont que très peu leur mot à dire. Les conseils communaux sont de véritables monologues du collège et du directeur général. Le peu d’écoute qu’ils proposent ressemble à du dénigrement pour l’ensemble des conseillers. -Sincèrement, pour plus de démocratie, il est vraiment temps d’amorcer le changement !"

