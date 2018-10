Cinq questions à Jacqueline Galant, tête de liste "La Liste du Bourgmestre" à Jurbise

Les logements sont onéreux à Jurbise, comment faciliter l'accès aux logements notamment aux plus jeunes?

Jacqueline Galant - Liste du Bourgmestre: "Le CPAS de Jurbise dispose depuis toujours de maisons pour nos seniors. Le loyer et fixé selon leurs ressources. Depuis deux ans, nous avons deux logements passerelle qui permettent l’accès au logement aux jeunes couples ou familles monoparentales avec un système d’épargne logement.

Le fruit de leur épargne est ensuite versée aux locataires afin qu’ils puissent ensuite bâtir ou acheter un logement sur l’entité. Il est important de faciliter l’accès au logement mais nous estimons que permettre l’accès à la propriété est essentiel.

95% des propriétaires occupent leur bien. Le reste des biens sont en location notamment pour la Communauté du Shape".

Attirer de nouveaux habitants est le souhait de chaque commune, la population est en augmentation constante à Jurbise. Néanmoins comment préserver le cadre rural de Jurbise ?

J.G.: "Nous privilégions en effet le cadre rural et veillons à ce que la cohabitation entre les Jurbisiens de souche, les agriculteurs et les nouveaux habitants se passe en harmonie. Jurbise est une entité verte et les agriculteurs occupent une importance capitale. Nous tenons à garder ce caractère".

La route d'Ath coupe en deux la commune et génère des accidents et des problèmes de mobilité. A quand du changement et comment l'obtenir puisque ce n’est pas une route communale ?

J.G.: "Il s’agit en effet d’une voirie régionale. Depuis de nombreuses années, nous interpellons les Ministres régionaux qui se succèdent. Depuis peu, le Service Public de Wallonie planche sur un projet d’aménagement mais certains critères qui nous paraissent indispensables sont absents. Nous espérons qu’un plan sera prochainement présenté qui permette la sécurisation de cette route et qu’elle soit rénovée de manière efficace vu le trafic important au quotidien".

Jurbise fait-elle suffisamment pour la gouvernance ? Quelle est votre proposition pour améliorer la transparence et la démocratie ?

J.G. : "Nous sommes transparents dans notre gestion. Nous travaillons à livre ouvert et les finances sont régulièrement présentées à la population. Le souci, c’est que l’opposition souligne un manque de transparence alors même qu’ils ne consultent pas les documents mis à leur disposition comme les registres des collèges.

La cadastre des mandats a été publié sur le site internet de la Commune et nous pouvons prouver que les deniers publics sont utilisés à bon escient pour offrir de multiples services aux citoyens (taxi- seniors, garderies gratuites dans les écoles, primes à l’installation d’alarmes primes pour l’acquisition de vélos…) . Jamais la Bourgmestre n’a par exemple rentré une note de frais en 18 ans.

Au conseil communal, les questions citoyennes sont rares. Même celles qui émanent de l’opposition sont rarement ciblées sur la Commune.

Nos élus sont à l’écoute et gèrent leurs dossiers dans un souci de bonne gouvernance "

Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

J.G. : "Jurbise ne compte plus de maison de repos depuis quelques années. Nous offrons une multitude de services aux seniors mais certains ont besoin d’une structure adaptée. C’est donc ce dossier que je porterai en priorité".

