Cinq questions à Isabelle Privé, tête de liste du parti soci@libre à Lessines

1. Quelle politique commerciale envisagez-vous pour le centre-ville de Lessines et les villages ?

Isabelle Privé (soci@libre) "Une politique commerciale ne peut s'envisager qu'en évaluant, au préalable à toute proposition, les actions de l'Agence en Développement Local.

Cette ASBL subventionnée par la ville uniquement, est active depuis un an et demi seulement.

Et si des projets positifs " visibles " sont nés (popup store, journée du client), il nous semble évident d'établir un cadastre des cellules vides en centre ville et dans les villages et d'étudier des pistes plus durables et structurées (incitants à la régulation de loyers commerciaux par exemple).

La promotion de TOUS les commerces (villages compris) n'est pas actuellement mise en place, l'application internet est loin d'être fournie en élements d'informations.

Le secteur Horeca est peu soutenu et même concurrencé par des ASBL para-communales ce qui freine son développement.

Impartialité et collaborations efficaces entre les acteurs économiques et les pouvoirs locaux doivent être mises sur pied.

Inciter à acheter local est aussi une piste pour soutenir le commerce. Un guichet unique pour faciliter les démarches pour l'ouverture d'un commerce doit être accessible.

Or l'ADL n'est pas visible (locaux). Le projet phare que nous soutenons et qui redynamisera le centre ville et le commerce est la création du quartier Dendre Sud".

2. Que proposez-vous pour redynamiser le tourisme à Lessines, en dehors de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose?



I.P. "Si notre Musée l'Hôpital Notre Dame à la Rose est un Patrimoine majeur de notre développement touristique (demande reconnaissance UNESCO), sa gestion reste autarcique et centrée sur lui même

sans connexion efficace avec le reste de la ville. Les travaux qui seront engagés dans ce sens amélioreront l'accès Grand Rue- HNDR.

L'Office du Tourisme ( non structuré comme vitrine de promotion de Lessines) a besoin de réformes (gestion ASBL). Des locaux et un personnel accessibles et visibles.

Nous voulons que les autres aspects du développement soient mis en exergue : halte fluviale, valorisation des bords de Dendre et utilisation du Ravel, promenades touristiques et organisées de notre Entité de manière structurée et non ponctuelles.

En lien avec ce développement touristique nous étudierons la possibilité d'étendre l'offre touristique à un lieu supplémentaire attractif : un musée du patrimoine mémoriel dédié au passé carrier et au cyclisme (claudy criquielion)".

3) Comment améliorer le sentiment de sécurité en centre-ville?

I.P. "Sécurité : il ne s'agit pas de sentiment de sécurité mais bien de comment assurer une meilleure sécurité sur notre territoire tenant compte des remous de la zone de police des Collines (entités diverses et multiples). Durant cette mandature, les décisions prises vont impacter son organisation globale tant au niveau des infrastructures que des effectifs (en sous nombre).

Les investissements tels l'achat de l'ancienne poste pour regrouper certains services vont- ils améliorer la situation ? Pour nous il est évident que tout dépendra de la position des communes formant la zone (redécoupage ou non?)

A quoi a servi l'achat de caméras ? Quelles sont les mesures de prévention alors que les agents de proximité sont peu nombreux?

Si on parle de "sentiment de sécurité", la police n'est pas le seul acteur. Lutter contre les incivilités grâce à des stewards efficaces sur le terrain est une piste".

4. Le projet Snow Games a-t-il toujours raison d’être ? Peut-il encore représenter une réelle plus-value pour la ville?

I.P. "Snowgames : La ville doit soutenir cet opérateur privé en étant garant du Win-win qu'il peut apporter pour le développement touristique et commercial de Lessines.

Des synergies sont possibles pour que ce projet profite à l'ensemble des lessinois. Une cellule spécifique entre les acteurs publics et privés doit pouvoir évaluer les impacts positifs et moins positifs. Bien qu'indépendant, ce projet devra tenir compte du nouveau paysage et de la configuration de Lessines avec le projet CUP 2020, projet que nous soutenons pour un

développement socio-économique optimal du secteur carrier . Snowgames n'est visiblement pas une utopie, nous devrons tenir compte de l'état d'avancement du projet et rester vigilants sur tous les aspects qu'il engendre".

5. Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

I.P. "Soci@libre aux responsabilités, c'est la garantie d'une éthique irréprochable : transparence et interaction dans la communication des décisions et des projets en faveur de la population, dans la désignation d'enseignants et dans le recrutement en général. C'est garantir une gestion saine des leviers d'action telles que les ASBL et autres organes para-communaux.

Nous nous engageons, au pouvoir dans une majorité, à ce que nos membres exécutifs reversent 10 % de leur salaire de mandataire à une caisse d'entraide et de solidarité pour les plus démunis.

Nous pensons par exemple aux familles dont les enfants ne fréquentent aucune structure émancipatrice. Trouver des solutions pour ne laisser personne sur le bord du chemin, c'est un engagement personnel que nos candidats suivront".