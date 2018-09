Cinq questions à Isabelle Galant, tête de liste du parti "MDC Lens" à Lens

1) La commune dispose de beaucoup de petits producteurs. Comment assurer et pérenniser leur bonne santé économique.

Isabelle Galant (MDC LENS) "Tout d’abord, il est important de les faire connaître, au travers de la brochure communale, du site internet, des réseaux sociaux. Il faut leur donner une vitrine, en profitant de l’adhésion de la commune de Lens au réseau international des communes et du bien vivre, le Cittaslow.

Nous voulons organiser un évènement annuel majeur qui mettra en avant nos petits producteurs et même nos artisans. Nous n’oublions pas nos agriculteurs qui se diversifient de plus en plus en favorisant les circuits courts, directement du producteur au consommateur".

2) Des communes de Mons-Borinage, Lens est celle où le nombre d’habitants a le plus progressé (+3%). Quel est votre plan à long terme pour bien gérer ce développement territorial ?

I.G. "La progression du nombre d’habitants impacte la vie de la commune dans plusieurs domaines.

Côté urbanisme, il faut garantir des infrastructures adéquates (égouttage, aménagements routiers,…). Nous sommes résolument opposés aux projets immobiliers démesurés, qui vont faire perdre à Lens son caractère rural.

La commune manque de structures d’accueil pour la petite enfance, nous voulons y remédier. De la même manière, nos écoles communales risquent de devenir trop petites, il faut donc agrandir nos diverses implantations.

Le parc à conteneurs est difficile d’accès et trop exigu. Nous prévoyons un nouvel emplacement, pour qu’il soit d’une plus grande capacité, avec une meilleure accessibilité, en évitant les nuisances pour le voisinage.

Enfin, il faut adapter les services de l’administration et du CPAS pour répondre aux besoins croissants".

3) Lens est géographiquement coupé en deux par la (dangereuse) RN56. Comment sécuriser et améliorer le cadre de vie.

I.G. "La RN56 est du ressort de la Région Wallonne, ce qui limite fortement les possibilités d’action de l’autorité communale. Nous mettrons sur pied un groupe de travail avec toutes les communes traversées par la RN56 afin de pouvoir être plus influent auprès de la Région pour obtenir plus de travaux de sécurisation. Concrètement, pour la RN56, nous prendrons à notre charge, l’éclairage de l’ensemble des passages pour piétons sur la commune. D’une manière générale, la sécurité routière et la mobilité restent notre priorité. Nous mettrons en place un observatoire permanent de sécurité, organe de vigilance qui encadre la sécurité sur le territoire de l'entité, où police, services publics, et citoyens travaillent ensemble".

4) Pas grand-chose au niveau culturel. Les candidats ont-ils dans leurs cartons de vraies propositions ?

I.G. "Côté culturel, la participation à Mons 2015, que nous avions entièrement mis sur pied, à démontré que Lens pouvait organiser de grands évènements, drainant un nombreux public. Aujourd’hui, nous ne disposons d’aucune salle communale performante afin de faciliter l’organisation de manifestations importantes. Nous voulons doter notre entité d’une infrastructure performante en favorisant le partenariat avec le privé afin de pouvoir réaliser des projets pour lesquels la commune n’a pas les ressources suffisantes.

Nous devons valoriser notre patrimoine culturel, au travers de circuits promenades balisés et documentés. Nous avons la chance d’avoir vu naître à Lens Paul Cuvelier, célèbre peintre et dessinateur de bandes dessinées. C’est une opportunité que nous devons saisir.

Tout comme nos producteurs locaux, nous voulons mettre en avant nos nombreux artistes et artisans locaux".

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

I.G. "Nous réorganiserons les services communaux, avec comme mesure phare, la désignation d’un cantonnier par village, relais direct avec la population, garant de l’entretien et de la propreté. En effet, nos communes et leurs voiries manquent d’entretien : nids de poule, mauvaises herbes, avaloirs bouchés sont monnaies courantes. Chaque village semble abandonné durant plusieurs mois avant qu’une équipe intervienne".