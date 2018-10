Cinq questions à Isabelle Fleurquin, tête de liste "Honnelles Dynamiques"

1/Dans une commune très étendue à proximité de la frontière et avec les moyens réduits d'une petite zone de police, comment garantir la sécurité des citoyens ?

Isabelle Fleurquin, tête de liste "Honnelles Dynamiques": "Établir une meilleure collaboration avec les agents de la proximité de Roisin, plus de communication, de rencontres hors bureaux. Soutien via des "gardien de la paix"

2/ Comment assurer l’entretien des 160 kilomètres de voiries et principalement les petites routes champêtres ?

I.F.: "Création d'une brigade verte et selon possibilités, l'éco- pâturages."

3/Comment ramener le calme et la sérénité au sein des débats du conseil communal ?

I.F: "Limiter le temps de parole et rappeler aux élus le code à suivre (ROI) lors de nos conseils communaux. Le bourgmestre doit être plus ferme avec les personnes irrespectueuses afin que nous puissions travailler sérieusement avec des gens intelligents, humbles... mais surtout soucieux du bien être de nos citoyens."

4/Une école de l’entité a dû fermer, faute d’élèves. Comment empêcher la fuite des élèves ?

I.F.: "Nous n'avons rien à reprocher à la qualité de notre enseignement, mais il est nécessaire de redynamiser les infrastructures d’accueil avant et après les heures d'école. Plus tôt le matin et plus tard le soir, plus adapté aux horaires de travail des parents."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

I.F.: "Établir un dialogue dans le respect de tout un chacun. Ce qui nous permettrait de réaliser de nombreux projets visant le bien vivre de nos citoyens, et ce à tout niveau. Impôts, éducation, ..."

La RTBF décline toute responsabilité quant au fond et à la forme des propos tenus par les candidats.