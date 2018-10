Cinq questions à Ides Cauchie, tête de la Liste du bourgmestre à Ellezelles

1/ À Ellezelles, l'excellente santé des finances permet à la commune d'investir. De nouveaux projets d'infrastructures communales ont été réalisés ou sont à l'étude. La commune peut-elle encore se permettre de poursuivre cette politique ? Quels projets faudrait-il envisager ?

Ides Cauchie (Liste du bourgmestre): "Nous avons dans les cartons des projets plus ou moins avancés. La construction de la maison de village de Wodecq; les aménagements de l’écomusée de Lahamaide; les réparations de l’église de Wodecq; la construction des terrains de tennis couverts à Ellezelles; l’aménagement du terrain de footballn°2 en fonds propres; la restructuration de la Maison du Pays des Collines; la réfection de la rue Dr André RN 519; la destruction du Beaubourg; création des infrastructures routières et d’égouttage du futur Q. Beaubourg. À côté de toutes ces réalisations en dur, il s’agira de penser: mobilité, smart city; environnement; sécurité; propreté; communication; jeunesse; troisième âge; etc.."

2/ On sait qu'il est difficile d'attirer des entreprises en zone rurale. Comment faire pour développer le tissu local de PME ? Serait-il possible d'ouvrir la porte, pour une entité touristique comme Ellezelles, à des sociétés de taille plus conséquente ?

I. C.: "Nous avons les trois halls des quatre vents qui hébergent des entreprises.

Le tourisme en général fait venir une clientèle d’un jour et nous essayons de promouvoir un tourisme de deux ou plusieurs jours. Nous avons de nombreux gîtes dans l’entité (une trentaine).

L’Horeca offre bien du travail local.

Il me paraît difficile d’attirer d’autres sociétés plus imposantes. S’il le fallait, nous avons possibilité d’étendre la ZACC des quatre vents sur le terrain jouxtant les halls."

3/ Une nouvelle coalition CDH/PS est sans doute en train de se dessiner à Ellezelles. Les deux partis sont sur la même longueur d’onde sur pas mal de projets. Est-ce que cela sert encore à quelque chose de faire campagne ?

I. C.: "Il est net que tous les projets " en dur " cités plus haut ont pris racines et ont été élevés par le tandem cdH/PS local en place, en bonne collaboration.

Il n’empêche que chaque parti peut avoir dans ses cartons des envies dans d’autres domaines tels que la mise en place d’un conseil de la jeunesse au côté du Conseil consultatif des Ainés et en échange avec ce dernier dans une démarche intergénérationnelle. Et nous pouvons revenir à tous les domaines évoqués en fin de réponse n° 1.

En cette période préélectorale, des idées germent et peuvent venir enrichir le fonctionnement de notre commune après avoir été adoptées par les partenaires qui mèneront la commune dans les années à venir."

4/ Comment améliorer la mobilité et renforcer l’offre des transports en commun à Ellezelles ? Vos pistes même si la compétence n’est pas communale ? Intervention auprès de la Région wallonne et des TEC ?

I. C.: "Afin de voir plus de gens prendre le bus (on n’a plus de train) il faut à la fois : des bons abribus = nous venons d’en examiner 11 qui seront restaurés, voire remplacés prochainement, et , d’autre part des bus qui passent. Des démarches ont déjà été faites, mais il est clair qu’il faudrait un grand changement pour voir augmenter l’offre. Pensons par exemple aux élèves entassés matin et soir entre Ath et Ellezelles.

Qui dit mobilité sous-entend arrêt, d’où la politique des parkings à laquelle nous allons continuer à nous atteler. Ceci concerne les véhicules et également les vélos qui méritent leur abri.

N’oublions pas les piétons et les poussettes, ainsi que les personnes à mobilité réduite. Veillons aussi à ce que les promeneurs de tous âges et de tout sexe puissent s’asseoir aisément ainsi que trouver des toilettes accessibles 24 heures / 24."

La RTBF décline toute responsabilité quant au fond et à la forme des propos tenus par les candidats.