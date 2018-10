Cinq questions à Hélène Wallemacq, tête de liste Ecolo à Bernissart

1/ Le CPAS de Bernissart a connu une explosion des RIS, en 2015, suite aux exclusions du chômage. Malgré le licenciement de 7 personnes, le CPAS pèse toujours lourd sur le budget communal, comment comptez-vous surmonter ce problème ?

Hélène Wallemacq: " Une règle générale doit guider le travail des travailleurs sociaux : l’émancipation des bénéficiaires.

- Nous développerons un service énergie pour donner des conseils pour diminuer sa facture d’énergie au lieu d’aider à la payer. Nous accorderons des prêts à 0 % pour des petits travaux relatifs aux économies d’énergie.

- En lien avec l’épicerie sociale, nous organiserons des ateliers pour apprendre à cuisiner sainement à bas prix.

- Nous organiserons des ateliers de guidance budgétaire également pour des personnes qui ne sont pas bénéficiaires du RIS.

- Nous proposerons des formations en partenariat avec différents acteurs de terrain.

- Avec des communes voisines, nous tenterons de créer un territoires zéro chômeur de longue durée. En résumé, un comité de pilotage identifie des personnes durablement privées d’emploi et leurs compétences. En parallèle, il identifie des besoins non satisfaits sur le territoire. Une (ou plusieurs) entreprises à but d’emploi seront crées pour engager et continuer à proposer de l’activité et donc de l’emploi (CDI)."



2/ Comment favoriser la création d’emploi alors qu’il n’y a que très peu d’entreprises à Bernissart…

H.W.: "Nous pensons que l’économie locale, verte et/ou associative constitue un des leviers de notre relance économique. La commune peut influencer cette relance en consommant, promouvant et initiant des circuits de proximité. Des emplois locaux et non délocalisables seront ainsi créés.

- Les cahiers des charge mettront des critères qui favorisent l’emploi local pour que la commune fasse plus souvent appel aux producteurs, aux commerçants et entrepreneurs locaux.

- Des aides ou des primes seront accordées aux personnes qui créent des emplois locaux.

- Nous organiserons et/ou soutiendrons un marché local et/ou biologique des producteurs et artisans locaux. Nous mettrons un espace communal à disposition des citoyen qui souhaitent l'organiser.

- En partenariat avec l’ADL et d’autres communes, nous organiserons des " job day " afin de rassembler en un seul endroit tous les acteurs liés à la création ou la recherche d’emploi.

- Nous soutiendrons un système de coaching : des personnes avec plus d’expériences aideront des jeunes à trouver un travail ou se lancer dans un projet entrepreneuriat."

3/ Pas mal de choses sont en cours en matière de rénovation : la Place, La maison communale, la crèche communale… Et à l’avenir, quels seraient les chantiers que vous prendriez en charge prioritairement ?

H.W.: "La commune a acheté le moulin de Blaton. Un projet d’épicerie vrac a été évoqué. Cela pourrait être une bonne idée pour ce bâtiment et cela créerait de l’emploi.

- Nous pensons aussi que la place Hautchamps à Pommeroeul mériterait d’être mieux aménagée. Cela pourrait être un lieu de promenade tout en préservant la possibilité d’y faire des activités.

- La commune doit également être plus proactive par rapport à l'ancien site Battard de Ville-Pommeroeul où devrait être créé du logement.

- Nous serons attentifs également à la création de l’écoquartier même si c’est à plus long terme.

Quelque soit le projet, nous pensons que les projets doivent être co-construits avec les citoyens. L’information doit être claire. Enfin, les projets doivent être répartis entre les cinq villages de la commune."

4/ Les citoyens se plaignent souvent des problèmes de vandalisme et de délinquance à Bernissart, comment comptez-vous surmontez les incivilités ?

H.W.: "De manière générale, nous pensons que les activités mettent de la vie dans l’espace public et qu’elles améliorent la sécurité. Cela passe aussi par des stewards/éducateurs de rue. Par exemple, ce serait intéressant d’avoir un gardien/animateur dans le parc Posteau.

- Nous mettrons aussi en place un moyen clair d’avertir en cas d’incivilités : numéro de téléphone spécial, formulaire sur le site internet ou via une appli de type fixe my street. Cela permettra aux services concernés d’être au courant des incivilités qui nécessitent un suivi rapide des services communaux (comme les magasins de nuit ou les dépôts sauvages afin d'éviter un effet d’entraînement).

- En complément aux données récoltées via ces différents moyens et aux informations du personnel de terrain, nous organiserons des marches exploratoires pour faire un cadastre des endroits qui posent problèmes en terme d’insécurité et/ou de vandalisme et /ou d’incivilités. - Avec les acteurs de terrain (AMO Graines, SAJ, zone de police,…), nous créerons un plan de prévention."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

H.W.: "Nous voulons mieux communiquer afin que les habitants de Bernissart (et ses cinq villages) puissent être informés de ce qui se passe dans la commune et ainsi mieux/plus participer.

- Une de nos premières mesures sera de proposer un " salon Vivre à Bernissart " et un kit d’accueil pour les nouveaux habitants comme il existe dans d’autres communes. Se sentir accueillis, savoir ce qui existe au sein de la commune, échanger, rencontrer… sont des choses importantes pour s’impliquer dans sa commune. Nous souhaitons améliorer l’information et la communication directes aux citoyens (via des réunions d’informations décentralisées dans les cinq villages, un site internet modernisé, une page facebook officielle,...). En effet, un Bernissartois averti en vaut deux !

- Ensuite, nous pensons qu’un habitant est égal à un autre. Nous voulons que l’intérêt général guide les décisions de la commune. Nous mettrons en place des règles identiques pour chacun et chacune (pas de privilèges par rapport à l’utilisation des salles ou au taxi social par exemple ).

- Ensemble, nous pourrons chercher et trouver des solutions aux défis d’aujourd’hui et de demain."