Cinq questions à Guy Nita, tête de liste du parti ECHO à Boussu

1) À quand la concrétisation de la rénovation du Centre Hornu ?



Guy Nita (ECHO) "L’amélioration du quartier a débuté via l’achat du " Cercle Catholique " qui a été démoli et l’espace est prêt pour les nouveaux aménagements.

Le phasage des travaux a été établit de manière à exécuter les travaux en 2 phases :

Phase 1 : L’ensemble des voiries et le parvis de l’Eglise

Phase 2 : Abords de la maison communale et le parking de la place

Le subside alloué par la Région wallonne couvre 35% des montants estimés. Resteront les travaux d’égouttage qui devront être subsidiés dans le prochain Plan d’investissement communal. Les travaux pourraient débuter dans le meilleur des cas fin 2019".

2) Attirer des habitants et donc des investisseurs immobiliers : comment faire pour éviter que les habitants quittent la commune ?



G.N. "La commune est caractérisée par des indices sociaux économiques en dessous de la moyenne (formation, salaire moyen, taux d’activité). Elle est correctement desservie en ce qui concerne les services aux personnes, les commerces, les transports en commun et le réseau routier même si des améliorations sont souhaitées, surtout pour les cyclistes.

Mais pour que les habitants restent à Boussu, il faut qu’ils puissent bénéficier d’un environnement de qualité et d’un travail rémunérateur. Echo souhaite soutenir la vie associative (culturelle et sportive) pour une commune vivante et attractive.

Le parc de logement public est à améliorer, il nécessite une rénovation en profondeur (sanitaire, électricité, …). Par ailleurs, tous les propriétaires sont invités à améliorer l’isolation et le confort de leur habitat et de leurs jardins.

Les politiques régionales offrent les incitants utiles pour ce faire. La commune, le cpas et le monde associatif peuvent jouer le rôle de facilitateur en la matière".

3) Paupérisation : le nombre de RIS augmente : comment un CPAS peut-il se maintenir à flot ?

G.N. "La politique menée par le gouvernement fédéral actuel a des conséquences dramatiques sur la population de notre région. Depuis 2014, le nombre de RIS a progressé de 70%.

La commune et le CPAS tentent via l’utilisation des articles 60 et 61 de limiter les effets de ces exclusions.

L’ALE procure depuis 2014 environ 30 ETP/an. Elle accompagne les bénéficiaires dans les démarches de réinsertion. Le CPAS ainsi que le plan de cohésion social mettent en place des mesures diverses d’insertion sociale. Ces missions doivent s’accentuer vu l’urgence de la situation.

Une politique concertée de développement personnel et de développement économique doit-être mise en place pour faire sortir les bénéficiaires du RIS de ce statut. Nous croyons que Boussu peut capitaliser sur son passé exceptionnel pour envisager un nouveau futur.

Nous souhaitons que la commune se dote d’une charte favorable à l’emploi local lors des appels d’offres pour les marchés publics".

4) Hornu-Boussu, championne des mètres carrés commerciaux. Y a-t-il trop de magasins ?

G.N. "Alors que la population régresse et ainsi que son pouvoir d’achat, à Boussu, la surabondance des centres commerciaux est flagrante.

Ils concurrencent les commerces indépendants et incitent à l’utilisation de la voiture, ce qui impacte la mobilité et est néfaste à l’environnement. Ces implantations ne créent pas des emplois de qualité. Nous souhaitons un gel de toutes nouvelles implantations ou agrandissements. Et une stimulation d’un tissu économique productif de bien et de nouveaux services.

Les citoyens de demain auront une nouvelle façon de consommer, il faut anticiper ces changements. Offrir des produits de qualité, en circuit courts, et favoriser le développement de nouveaux services accessibles au centre-ville".

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

G.N. "Les conditions climatiques exceptionnelles qui se sont produites au printemps 2018 ont révélé une faiblesse dans la gestion des eaux pluviales en certains points de notre commune.

Les modifications des pratiques agricoles, l’agrandissement des parcelles, la disparition du maillage écologique et l’imperméabilisation de nombreuses surfaces influent sur le cours naturel de l’eau en cas de pluies abondantes.

La mise en place d’un plan global de prévention contre les inondations et ce en concertation avec les différents intervenants et parties concernées (agriculteurs, citoyens) devient impératif.

Avec le soutien de la région wallonne et de l’asbl Giser, nous proposons la réalisation d’un état des lieux de la situation, aboutissant sur des propositions de mesures concrètes pour obtenir des solutions durables".