Cinq questions à Ghislain Moyart, tête de liste du parti "Lens et Vous" à Lens

1/ La Commune dispose de beaucoup de petits producteurs. Comment assurer et pérenniser leur bonne santé économique ?

Ghislain Moyart (LENS ET VOUS) "Afin de mieux cerner leurs besoins, j’ai rencontré les producteurs du Quesniau qui rencontrent, entre autres, un problème d’approvisionnement en eau. Des contacts ont déjà été pris en vue de remédier à cette situation.

Certains producteurs disposent déjà d’un magasin.

Pour les autres un endroit bien situé pourrait être envisagé.

Un producteur de fraises qui commercialise sa production 2 mois par an le long de la RN56 serait intéressé.

Une idée à développer en 2019.

Les producteurs de miel pourraient également bénéficier d’une promotion au travers du bulletin communal et une demande de labellisation auprès de la Région Wallonne sera introduite".

2/ Des communes de Mons Borinage, Lens est celle où le nombre d’habitants à le plus progressé (+ 3%). Quel est votre plan à long terme pour bien gérer ce développement territorial ?

Gh. M. "L’accroissement de la population provient surtout de la transformation de bâtiments de ferme en appartements (Clos du Parc, Clos Hardy, Rue de Cambron, Rue Haute, Rue des Bouloirs, Rue Boëssière-Thiennes), de la création d’un immeuble " le Bailly " de 36 appartements et de l’aménagement de maisons spacieuses en appartements.

La Commune de Lens dispose encore d’une réserve importante de terrains à bâtir (400).

Les statistiques montrent que sur une période de 15 ans, on a construit une moyenne de 13 nouvelles habitations annuellement.

En fonction de ces données, il est assez aisé de gérer ce développement territorial. Les aspects à prendre en compte c’est avant tout la mobilité et les problématiques de stationnement".

3/ Lens est géographiquement coupé en deux par la (dangereuse) RN56. Comment sécuriser et améliorer le cadre de vie ?

Gh. M. "Pour maintenir et même améliorer le cadre de vie des lensois la mobilité est une composante qui prend de plus en plus de place.

La jonction entre la RN56 et la Rue Vallaville pose de plus en plus de problèmes.

Comme on ne sait pas élargir les rues, je pense qu’un contournement de Lens pourrait être une alternative à ce problème.

Infrabel (gestionnaire des infrastructures ferroviaires) souhaite fermer à long terme des passages à niveaux.

Lors d’une réunion avec leurs responsables je leur ai proposé des itinéraires alternatifs qui devront être étudiés et chiffrés.

Ceux-ci pourraient apporter une solution partielle à l’engorgement de la RN56".

4/ Pas grand-chose au niveau culturel. Les candidats ont-ils dans leurs cartons de vraies propositions ?

Gh.M. "Pour répondre à cette question, il est important de dire ce que l’on met dans ce vocable.

En ce qui me concerne, je prends une des définitions généralement admises, à savoir " l’enrichissement de l’esprit par différentes activités et exercices intellectuels ".

Nous bénéficions d’un tissu associatif important, qu’il faudrait mieux encadrer. Depuis de nombreuses années, nous organisons surtout des divertissements culturels.

Une autre question se pose : quelles sont les attentes de nos concitoyens en matière culturelle. En effet, la proximité des villes comme Mons, Ath, Soignies, Saint-Ghislain permet à chaque habitant de Lens de trouver son bonheur culturel à faible coût et à proximité. Un partenariat avec ces villes pourrait être envisagé. Depuis l’événement de Mons 2015, la Commune de Lens dispose de 2 employées dédiées au secteur socio-culturel. Une meilleure utilisation des ressources humaine devrait également être envisagée".

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

Gh. M. "Tout d’abord, remercier mes électeurs et assurer à l’ensemble des lensois de ma présence et de ma disponibilité durant les prochaines années. Ensuite, la mise en place du PCDN (plan communal de développement de la nature) sera une de mes priorités. Des contacts seront établis avec tous les acteurs locaux qui désirent s’investir dans un projet de défense et de promotion d’environnement".