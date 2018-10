Cinq questions à Georges-Louis Bouchez, tête de liste du parti "Mons en mieux" à Mons

1/Mons a beaucoup investi, subsides à la clé, dans le cadre de son statut de capitale de la culture en 2015. Comment gérer cet " héritage " pour les années à venir ?

Georges-Louis Bouchez (Mons en Mieux) : "Le surcout de ces musées équivaut à 2,9 millions d’euros par an dans le budget ordinaire de la Ville de Mons. Cet argent est donc pris sur d’autres politiques essentielles pour les citoyens comme la sécurité ou la propreté. Par ailleurs, Mons 2015 n’a en rien permis un redéploiement de la Ville. Le chomage n’a pas baissé, la pauvreté non plus et notre nombre d’habitants a même baissé en 2015 !

Il faut donc gérer cet héritage de deux façons :

Diminuer le coût du pôle muséal en donnant d’autres affectations à certains batiments comme celui des anciens abattoirs mais aussi confier certaines gestions à des opérateurs privés comme ce fut le cas pour le théâtre royal qui fonctionne beaucoup mieux désormais.

Recentrer sur la culture et les artistes montois, passés, présents et en devenir. Il est totalement absurde d’acheter l’exposition Niki de Saint Phalle 400.000 euros alors que dans le même temps on ignore une artiste peintre montoise du 17ème siècle comme Michaelina Wautiez qui a du être exposée à … Anvers !"

2/ A Mons et ses entités, le commerce de proximité connait d'énormes difficultés face au développement des surfaces commerciales. Comment permettre une offre équilibrée ?

G.L.B. : "Il est indispensable de remettre du logement de qualité dans le centre Ville. En effet, il y a 20 ans, la zone de chalandise du piétonnier était de 80 km. Cela signifique les gens faisaient 80 kilomètres pour venir acheter à Mons. Désormais, suite à la création de 9 centres commerciaux, cette zone s’est réduite à moins de 10 kilomètres. Il faut donc remettre plus de gens dans cette zone. Cela permettra également d’améliorer deux autres aspects également : Cela amènera la construction d’infrastructures utiles au logement mais aussi au commerce comme des parkings, plus de lumières, un aménagement spécifique du centre mais aussi plus de sécurité compte tenu de plus de présence le soir. Le deuxième aspect est que cela permettra de changer la structure des enseignes avec plus de commerces de proximité mais aussi spécifiques. Faire du piétonnier un grand centre commercial comme semble le souhaiter le premier échevin et tête de liste PS ne le sauvera pas, au contraire cela risque de le détruire encore plus. Pour ce faire, il ne suffit pas de réhabiliter les hauts des commerces mais bien de consacrer des immeubles entiers à destination du logement."

3/ Certains quartiers à Mons apparaissent comme des zones de non-droit. Faut-il privilégier une politique de tolérance zéro ?

G.L.B. : "Une tolérance 0 absolue. Cela fait six ans que je demande un déploiement d’un réseau de caméras de surveillance. Il faut couvrir l’ensemble du territoire comme cela se fait à Koekelberg. Il faut également engager plus de policiers de terrain et renforcer le rôle des gardiens de la paix. Ils doivent pouvoir sanctionner toutes les incivilités via des amendes administratives. Cela décharge la police mais permet aussi d’enfin sanctionner les dépots sauvages de déchets, les dégradations de l’espace urbain, ceux qui urinent en rue, etc… Enfin, il faut axer la politique criminelle dans la lutte contre le traffic de drogue. 75 secondes pour trouver de la cocaïne à Mons, comme l’a illustré un reportage de la RTBF, c’est simplement fou… Il est donc nécessaire de mettre les moyens sur cette politique."

4/ Entrer dans Mons, y circuler en voiture, à vélo, en transports en commun… un vrai casse-tête pour beaucoup de Montois. Que proposez-vous pour améliorer cette situation ?

G.L.B. : "Il faut un plan global de mobilité et de stationnement. Celui de Mons date des années 90 et est donc totalement dépassé. Ce plan doit intégrer la multimodalité. Il faut donc plus de parkings aux entrées de Ville, en les confiant au privé, afin d’empêcher les voitures de rentrer en Ville, mais aussi avoir plus de vélos à disposition ainsi que de mettre sur pied des navettes autonomes. Une extension des zones piétonnes est aussi dans notre programme."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

G.L.B. : "Sans aucun doute, l’engagement de policiers en plus pour assurer la sécurité des montoises et des montois, suivi de la relance de l’emploi par la création d’une zone sans taxe et adapté aux structures industrielles. Avec 20% de chômage (près du double de la moyenne wallonne), la création d’emplois est vitale pour l’avenir de nitre région."

La RTBF décline toute responsabilité quant au fond et à la forme des propos tenus par les candidats.