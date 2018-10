Cinq questions à François Roosens, tête de liste du parti "MR & Citoyens" à Saint-Ghislain

Comment assurer la mobilité dans le centre de Saint-Ghislain principalement aux heures d'entrée et de sortie d'écoles ?

François Roosens (MR & Citoyens):"La problématique de la mobilité est complexe dans toutes les villes qui sont dynamiques et attrayantes. Les capacités d’absorption du trafic routier sont dépassés depuis des années déjà lors des heures de pointes

Des travaux d’élargissement des voies sont tout bonnement irréalistes sur le plan technique et financier. L’offre en matière de transport alternatifs bien qu’important à Saint-Ghislain, celui-ci n’est pas toujours adapté aux différents publics (enfants en bas âges entre autre.)

Aujourd’hui la solution la plus évidente est la création d’un nouveau pont au-dessus de la E19 qui relierait le bout de la rue du port à la rue de la Rivierette pour rejoindre en sens unique le rond-point de la N547.

C’est la solution la plus rapide, ayant un effet immédiat sur la fluidification du trafic en heure de pointe dans Saint-Ghislain.

Le point " faible du projet ? " un accord avec le R.W. pour la création et le financement de ce nouveau pont".

Comment assurer la propreté et l'entretien des espaces publics ?

François Roosens (MR & Citoyens):" "La propreté est l’affaire de tous et toutes, notre environnement ne se dégrade pas seul et l’administration de la commune est bien souvent, après l’environnement, la première victime de ces incivilités.

La propreté et l’entretien passent par l’éducation permanente, par la prévention, la mise à dispositions du citoyen des moyens matériels (poubelle, parc canin, ouverture des parcs à conteneurs, etc.) mais aussi, par la répression, inévitable, des comportement " inciviques ".

D’autre part, les entretiens des abords de nos voiries et pistes cyclables doivent être irréprochable afin de donner l’envie aux citoyens de suivre l’exemple et le dynamisme ainsi initié.

Ce sont ces actions combinées avec la conscientisation des citoyens qu’ensemble nous y arriverons".

Comment assurer les services à la population dans tous les villages de l'entité et en même temps éviter la dispersion des différents services communaux?

François Roosens (MR & Citoyens): "A Saint-Ghislain, Le " noeud " administratif est situé à Tertre, un village central.

Des horaires élargis permettent un accès à l’administration en dehors des horaires de bureaux, un taxi social permet les déplacements vers notre administration.

Il y a d‘autres moyens de rendre accessible les services qui se doivent d’être explorés tel la création d’un minibus administratif ayant pour destination les place de nos villages afin de permettre le contact et l’accessibilité avec l’administration au plus près du citoyen.

À partir de ce minibus il serait alors utile de mettre à disposition des citoyen un ordinateur à accès sécurisé afin que nos " seignors " puissent réaliser les petites opérations bancaires courantes en toute sécurité".

L’insécurité est-elle un vrai problème à Saint-Ghislain ? Alors, plus de prévention ou plus de policiers ?

François Roosens (MR & Citoyens): "L’insécurité et l’incivilité vont croissantes à Saint-Ghislain, personne n’y échappe, Saint-Ghislain, non plus malheureusement. Situé sur des axes routiers importants et non loin de la frontière, Saint-Ghislain et ses habitants sont frappés par des vols mais aussi par de plus en plus d’actes d’incivilité et de dégradation.

Pour lutter de manière efficace Le MR milite depuis 2013 pour l’installation de caméras de surveillance. Avant Mons et d’autres communes environnantes. Au-delà de l’outil de prévention et de dissuasion que celle-ci représente, elle est un outil redoutable dans l’aide à la résolution des affaires " criminelles " pour cela, il faut un maillage efficace et intelligemment réparti. D’autre part, il est temps que la répartition des policiers à travers la zone de police respecte aussi beaucoup plus la répartition de la dotation financière de celle-ci".

Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

François Roosens (MR & Citoyens):"Élections obligent, la majorité absolue actuelle semble enfin percevoir l’utilité d’installer des caméras de surveillance, dès lors ceci est une de nos premières mesures qui semble se concrétiser. Par contre, nous avons un point essentiel qui concerne l’accueil de la petite enfance et la qualité de l’accueil scolaire. En effet un manque cruel de place en crèche se fait sentir et la une surpopulation des écoles communale se traduit par l’accueil des enfants dans des " potrtakabins " inconfortables et inadaptés à un enseignement de qualité. Un repas de qualité devra aussi être proposé en lieu et place de la nourriture collective telle qu'elle est proposée et qui fait fuir les enfants des cantines du repas chaud".

Nous déclinons toute responsabilité quant au fond et à la forme des propos tenus par les candidats.