Cinq questions à François Otten, tête de liste Ecolo à Ellezelles

1/ À Ellezelles, l'excellente santé des finances permet à la commune d'investir. De nouveaux projets d'infrastructures communales ont été réalisés ou sont à l'étude. La commune peut-elle encore se permettre de poursuivre cette politique ? Quels projets faudrait-il envisager ?

François Otten (Ecolo): "À côté des infrastructures, je vois trois axes principaux à d’investissements:

1.Les moyens humains : les politiques communales – singulièrement l’environnement, la mobilité et les relations “commune-citoyens” méritent de disposer de personnel suffisant et bien encadré. Avec de l’emploi à la clé pour renforcer les équipes actuelles.

2.Des aides et des primes aux habitants pour remplir nos objectifs climatiques et contrer la perte de biodiversité. Par exemple pour isoler les toitures, pour économiser l’énergie, ou pour la mobilité douce.

3.Faire confiance aux ellezellois, et leur proposer de se regrouper par hameau, quartier ou association et de créer leur propres projets qui seront financés par la commune, sous forme de budgets participatifs."

2/ On sait qu'il est difficile d'attirer des entreprises en zone rurale. Comment faire pour développer le tissu local de PME ? Serait-il possible d'ouvrir la porte, pour une entité touristique comme Ellezelles, à des sociétés de taille plus conséquente ?

F. O.: "Le tissu économique à ellezelles est typiquement rural, avec une extraordinaire dynamique qui repose sur un triangle agriculture-artisanat-gastronomie. En tant que commune, il faut encourager ces entrepreneurs et les aider à développer ce réseau autour de la consommation locale. La petite zone économique avec ses 3 ateliers ruraux peut nous y aider. Nous avons le potentiel nécessaire pour revendiquer le titre de commune pilote des circuits courts. A nous de retrousser nos manches pour amplifier cette richesse naturelle.

La wallonie picarde compte déjà de nombreux zonings : plutôt que morceler le territoire, je préfère investir en améliorant la mobilité vers Ath, Ghislenghien, Frasnes, Leuze, Lessines pour faciliter l’accès au travail des gens qui veulent se passer ou qui n’ont pas de voiture."

3/ Une nouvelle coalition CDH/PS est sans doute en train de se dessiner à Ellezelles. Les deux partis sont sur la même longueur d’onde sur pas mal de projets. Est-ce que cela sert encore à quelque chose de faire campagne ?

F. O.: "Ecolo a montré pendant 6 ans qu’il pouvait mener une opposition critique, mais constructive, qui respecte le climat politique apaisé d’Ellezelles tout en mettant le doigt sur les points sensibles. Nous avons l’envie et l’énergie de proposer un nouveau souffle à long terme pour la commune, avec des priorités sur l’environnement, la transparence et la mobilité. Je ne pense pas que les autres formations politiques soient hostiles à ces lignes de force, qui peuvent être complémentaires à leurs propres propositions. Je crois donc que les jeux sont ouverts, tout dépendra des tendances données par les électeurs. Il appartient aux Ellezellois qui veulent changer les choses de le montrer en votant le 14 pour le mouvement qui incarne le changement : Ecolo."

4/ Comment améliorer la mobilité et renforcer l’offre des transports en commun à Ellezelles ? Vos pistes même si la compétence n’est pas communale ? Intervention auprès de la Région wallonne et des TEC ?

F. O.: "1. Les bus : d’abord, soulager le quotidien des étudiants en augmentant la fréquence, puis offrir davantage de possibilités aux travailleurs – il y a des formules possibles avec les TEC (flexibus, proxibus, …) en attendant un vrai refinancement. Nous voulons aussi offrir un service entre les villages lors des événements sportifs, culturels ou associatifs grâce au bus communal et aux véhicules communaux

2. Créer un réseau de covoiturage : on croise trop souvent ses voisins sur le même trajet en voiture lorsque l’on se rend à Ath, à Renaix, à Lessines. En covoiturant, on améliore la convivialité, l’environnement, et son budget.

3. La mobilité douce : nous devons offrir des itinéraires sécurisés pour les vélos entre nos villages et vers les communes voisines."

