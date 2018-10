Cinq questions à Florine Pary-Mille, tête de liste MR à Enghien

1/ La population d'Enghien a augmenté de 30 pc en 20 ans. Comment intégrer ces nouveaux habitants de manière fluide et raisonnable ?

Florine Pary-Mille : "L’augmentation importante de la population d’Enghien était prévisible vu la forte attractivité de notre commune pour ses multiples atouts. Cette croissance était annoncée régulièrement et pouvait donc être anticipée dans les moyens à mettre en œuvre afin d’accueillir le plus harmonieusement possible nos nouveaux habitants.

Développer une offre de logements suffisante, créer une crèche, augmenter les capacités d’hébergement de la maison de retraite, agrandir l’école communale, étendre les offres de services à la population (aides à la recherche d’emploi, sociales et administratives diverses, soins et santé ...) adapter les infrastructures (sportives, culturelles, sociales, de sécurité police et incendie, parkings, voiries, transports en commun,...) encourager le développement de commerce de proximité...

Il fallait passer du statut de petite commune rurale à une ville sociologiquement modifiée devant répondre aux besoins et attentes d’une nouvelle population.

Une telle augmentation ne pourra plus se produire à l’avenir car la superficie de l’entité, ses disponibilités en termes d’urbanisation et de construction sont quasi épuisées et que la volonté politique est de préserver le patrimoine bâti et naturel d’Enghien existant actuel."

2/ La gare RER d'Enghien attire beaucoup de navetteurs. La zone bleue a été élargie à l'ensemble du centre-ville et au quartier de la gare. Faut-il conserver cette situation ou avez-vous d'autres mesures à proposer ?

F.P.M. : "La zone bleue était indispensable pour permettre un turn over de places de parking en centre ville. Vu l’attractivité de la gare (+ de 3000 navetteurs /jour dont la majorité des non enghiennois) et le manque criant d’emplacements de parkings SNCB, les " voitures ventouses " garées sur les voiries proches, au Petit Parc,...bloquaient toute offre de stationnement intra muros et entravaient l’accessibilité aux commerces locaux.

Le système de zone bleue mis en place doit être adapté car trop complexe dans son utilisation quotidienne.

D’autres pistes existent : prévoir des parkings de délestage à proximité de la gare sur des terrains du SPW, exiger de la SNCB, la création de nouveaux parkings (celui à étages chaussée d’Asse promis depuis des années ), inciter des promoteurs privés à investir dans la construction de nouveaux parkings payants, organiser des navettes régulières aux heures de pointe vers la gare, rouvrir un point d’arrêt SNCB entre ENGHIEN et HALLE (Saintes)."

3/ Il existe un projet d'acquisition d'une caméra de surveillance pour lutter contre les dépôts sauvages. Certains souhaitent des caméras dans le centre-ville afin de prévenir des actes de vandalisme. Pour ou contre ?

F.P.M. : "Le MR souhaite, outre le placement de caméras pour lutter contre les dépôts sauvages, le placement de caméras de surveillance à des endroits stratégiques de l’entité clairement identifiés : Petit Parc, Grand place, place du Vieux Marché, places des villages, centre administratif, proximité de la maison de repos, des écoles, de la crèche,...

D’autres endroits potentiels devraient encore être repérés après concertation avec les services de police, les gardiens de la paix, les comités de quartier.

Une présence plus importante de nos policiers sur le terrain et d’agents de quartier est aussi à envisager de même que le maintien d’un commissariat de police et d’une permanence sur le territoire d’Enghien."

4/ Le projet de " Ville-Parc " voulu par la majorité doit notamment permettre à l'économie locale de bénéficier des retombées des activités et de l'attractivité du Parc. Comment développer le commerce et attirer de nouvelles enseignes tout en préservant la qualité de vie des habitants ?

F.P.M. : "Le Parc et les activités qui y sont organisées ne doivent pas entraver le commerce local mais au contraire lui apporter une plus value. Ce n’est actuellement pas toujours le cas puisque lors de certaines manifestations, l’accès au Petit parc et à certaines voiries est bloqué pendant plusieurs jours de semaine et empêchent les clients et visiteurs de s’y garer. Donc il faut réfléchir à l’opportunité de maintenir ou non certains événements au Parc.

Délocaliser ceux qui n’ont aucun effet sur le secteur Horeca et commercial local vers d’autres sites extra muros.

Pour le commerce local, à mon initiative, divers incitants ont été créés : primes à la rénovation de vitrines, enseignes, façades; primes à l’occupation de cellules vides en centre ville; séances de formation à destination de nos commerçants pour booster leur communication, leur approche marketing, leur site, ...

Comme partout, le commerce en centre ville souffre énormément (malgré le parking gratuit) à cause des ventes en ligne, des centres commerciaux en périphérie ( pas le cas à Enghien ), du manque d’enseignes commerciales servant ‘’d’appât ‘’ et de places de parkings proches.

À ENGHIEN, il est difficile vu l’exiguïté du bâti en centre ville, d’attirer certaines enseignes qui ont un besoin de superficie commerciale et de stockage important.

Il faut donc encourager les commerces de niche, plus spécialisés, plus spécifiques et les aider à se faire connaître."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

F.P.M. : "Mobilité et sécurité. Pour une mobilité sécurisée, douce, intégrant les nouvelles technologies et réfléchie.

La problématique de la mobilité à ENGHIEN nécessite des mesures urgentes, mûrement concertées avec les différents acteurs : habitants, commerçants, services de police et de secours, directions d’écoles, sociétés de transports publics, SPW, administration communale, ... Pour une sécurité renforcée de nos citoyens, de leurs biens et une sécurité routière améliorée C’est un droit primordial pour l’ensemble des citoyens mais aussi une de nos préoccupations principales.

Il faut optimiser le Plan zonal de sécurité sur base de évaluations périodiques en déterminant les priorités et en menant diverses actions .

Des aménagements de sécurité pour les différents usagers doivent être réalisés (extension des pistes cyclables, passages pour piétons, revêtement routier éclairé, arrêts de bus sécurisés, placements de personnages fictifs aux abords d’écoles, trottoirs adaptés aux personnes à mobilité réduite."

